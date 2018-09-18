Будет ли сделка по Брекситу?

В июле Терезе Мэй удалось выработать и согласовать с кабинетом министров свой план Брексита, хоть и дорогой ценой: премьер-министр оказалась в центре критики и со стороны значительной части своих однопартийцев-консерваторов, и со стороны Евросоюза. Теперь на очереди саммит ЕС в октябре: к этому моменту Великобритания и Евросоюз должны утвердить соглашение по Брекситу, а после этого утвердить соглашение должен британский парламент. Проблемы ожидаются уже на стадии согласования с ЕС. С учетом того, что формально Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, времени осталось мало.

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«План Чекерс»

6 июля правительство Великобритании утвердило так называемый «план Чекерс» — по названию загородной резиденции Терезы Мэй, где проходило выездное заседание кабинета министров. Вот основные положения этого документа:

Будет создана зона свободной торговли с ЕС для сельскохозяйственных и промышленных товаров. Будут разработаны «совместные правила» с целью гармонизации торговли с ЕС. В перспективе будет создана «общая таможенная территория». При этом Великобритания будет сама определять размер пошлин в рамках торговли с остальными странами мира. Свобода передвижения граждан будет ограничена, появится граница между Великобританией и ЕС. Между Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства, и Ирландией — членом ЕС — будет действовать мягкий пограничный режим. Великобритания выйдет из юрисдикции Европейского суда, будет действовать верховенство британских судов. Великобритания будет проводить независимую внешнюю и оборонную политику в сотрудничестве с ЕС и другими союзниками.

Утвержденный план — это вариант «мягкого» Брексита: недостаточно мягкого, чтобы с ним согласился Брюссель, но достаточно, чтобы вызвать резкую критику сторонников «жесткого» Брексита. После утверждения «плана Чекерс» свои посты покинули министр по вопросам Брексита Дэвид Дэвиг и глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который в последние месяцы стал главным критиком Терезы Мэй. В чем основные проблемы Брексита и противоречия сторонников разных подходов?

Свободный рынок

Главная головная боль Терезы Мэй сейчас — оппозиция в собственной партии: против «плана Чекерс» активно выступают около 80 депутатов-консерваторов из представленных в парламенте 315. Кроме того, согласно данным недавнего опроса, проведенного Консервативной партией, 69% их избирателей считают, что план плох.

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Эту точку зрения поддерживает экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, недавно заявивший, что выход из ЕС по такому сценарию — это «еще хуже», чем оставаться в Евросоюзе. «Мы покидаем свое место за общим столом в Брюсселе и продолжаем действовать в рамках общего рынка. Мы должны будем применять к британскому бизнесу, производству, предпринимателям, инновациям любые правила, которые изобретут в Евросоюзе».

Сторонники «жесткого» Брексита настаивают, что выход без какого-либо соглашения вообще для Великобритании куда выгоднее:

она будет устанавливать пошлины исходя из норм ВТО и собственных нужд, без оглядки на правила Евросоюза.

Такой точки зрения придерживается организация «Экономисты за Свободную торговлю», состоящая в основном из действующих предпринимателей и профессоров экономики. Их активно поддерживают некоторые депутаты парламента — например, Джейкоб Рис-Могг, член Консервативной партии, представляющий в парламенте Северо-Восточный Сомерсет.

«Экономисты за Свободную торговлю» предлагают так называемый «чистый Брексит» — выход без дополнительных торговых соглашений и обязательств с ЕС, придерживаясь норм ВТО. «Мы сможем покинуть единый рынок и таможенный союз, восстановить контроль над нашими границами, законами, нормативами, освободиться от Европейского суда и будем свободны устанавливать торговые отношения со всем миром», — говорится в докладе. Авторы подчеркивают: среди десяти главных партнеров ЕС с шестью торговля осуществляется в соответствии с правилами ВТО — в том числе с Китаем, США, Индией и Японией. А значит, это проверенная модель, которая отлично заработает и в отношениях Великобритании с Евросоюзом.

Сторонники «плана Чекерс» говорят, что это не так — и сохранение зоны свободной торговли, и создание общей таможенной территории необходимы. По данным исследования, проведенного Сассекским университетом среди тысячи крупнейших британских компаний-производителей из разных отраслей, большинство после итогов референдума по Брекситу столкнулось с падением экспорта, в некоторых случаях — до 30%. Около трети компаний — с сокращением инвестиций.

По данным того же исследования, 79% компаний опасаются столкнуться с повышением пошлин, 61% — с задержками по поставкам из-за таможенного контроля. Представители 30% компаний также опасаются ограничений передвижения: они регулярно отправляют своих сотрудников на различные стажировки в ЕС, а также нанимают на работу граждан ЕС. Теперь это будет значительно сложнее.

Те же самые проблемы озвучивают в EURIS — центре, созданном из представителей 13 торговых ассоциаций Великобритании с целью изучения последствий Брексита для бизнеса. По данным исследования, 83% промышленных производителей не хотят отказываться от единого рынка с ЕС. Вот их аргументы: существует сформированная и регулируемая европейским законодательством система поставок товаров потребителю внутри ЕС, которую не стоит рушить; затраты, связанные с импортом, и так часто составляют более половины расходов — не стоит повышать их еще больше за счет новых торговых пошлин с ЕС; некоторые европейские компании, готовясь к Брекситу, уже находят альтернативы британским поставщикам — это бьет по британской экономике; если Великобритания станет менее конкурентноспособной на европейском рынке, она станет менее конкурентноспособной во всем мире.

Проблема Северной Ирландии

У Великобритании в контексте Брексита есть еще одна серьезная проблема — это Северная Ирландия.

С 20-х годов прошлого века остров Ирландия разделен на две части: южная — республика Ирландия — и северная, которая входит в состав Соединенного Королевства. На протяжении XX столетия в Северной Ирландии регулярно проходили массовые столкновения между сторонниками независимости Ирландии и местной властью, которые часто заканчивались человеческими жертвами. Относительно урегулировать Ирландский конфликт удалось в 1998 году, когда было подписано Белфастское соглашение, предполагавшее изменение законодательства и формирование новых органов власти в обеих частях острова с целью их спокойного сосуществования.

За прошедшие 20 лет ситуация значительно стабилизировалась. Граница между Северной Ирландий и Ирландией отсутствует, жители привыкли беспрепятственно передвигаться по острову, ежедневно формальную границу пересекают около 35 тысяч человек.

Брексит же означает, что Северная Ирландия вместе с Великобританией выходит из Евросоюза, а Ирландия остается его членом. Возвращения границ не хотят ни на севере, ни на юге Ирландии.

В ходе переговоров с Евросоюзом Великобритания не раз заявляла, что «жесткой» границы не будет, этот момент также зафиксирован в «плане Чекерс». Но как будет выглядеть «мягкая» граница — пока непонятно.

Позиция Евросоюза

Защитить свой «план Чекерс» Терезе Мэй будет сложно не только перед членами британского парламента, но и перед Евросоюзом. В среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед Европарламентом, дал понять, что Великобритания не может рассчитывать на единый рынок товаров с Евросоюзом, одновременно закрывая границы для свободного перемещения людей. «Тот, кто покидает союз, не может оставаться на тех же привилегированных условиях, что и государства-участники, — заявил Юнкер. — Если вы покидаете союз, то, конечно, уже не можете оставаться частью единого рынка, и тем более — частично».

Хотя Тереза Мэй надеется прийти к соглашению с Евросоюзом и собственным парламентом, Доминик Рааб, новый министр по Брекситу, на всякий случай готовится к альтернативному сценарию: выходу без сделки. «В условиях, когда до выхода Великобритании из Евросоюза осталось шесть месяцев, мы принимаем меры на случай выхода без соглашения, чтобы Великобритания продолжала развиваться вне зависимости от итогов переговоров», — заявил Доминик Рааб в четверг, когда возглавляемый им департамент выпустил уже вторую порцию законодательных актов, которые вступят в силу в случае выхода без сделки. Сам Рааб при этом является сторонником «плана Чекерс», который, по мнению министра, является «лучшем способом гарантировать отношения особого, близкого партнерства, которые мы хотим сохранить с ЕС».