Одни как перст

События вокруг предоставления Константинопольским патриархатом Украинской церкви Томоса об автокефалии развиваются с головокружительной быстротой. Многие церковные эксперты и аналитики, привыкшие к размеренному течению церковной жизни, не поспевают за столь быстрой «сменой декораций». Очевидно, простые священники и миряне не поспевают тем более. «Блиц-криг» — сознательная тактика Константинопольского патриархата, рассчитанная на то, что Московский патриархат не успеет мобилизовать своих сторонников к моменту провозглашения автокефалии. При нынешних темпах как будто не остается сомнений в том, что этот момент назначен на октябрь.

Фото: Артем Геодакян / «Новая газета»

У патриарха Кирилла было много времени на размышления. Идеальной площадкой для дискуссий об Украине был Всеправославный собор на Крите в июле 2016 года. Но в последний момент по не вполне понятным до сих пор причинам РПЦ туда не поехала.

В «аварийном» режиме спасти положение Кирилл мог в период с апреля по август нынешнего года, когда Константинополь официально объявил о начале консультаций и подготовительных процедур, связанных с украинской автокефалией. Тогда Москва могла формально войти в процесс и стать соучредителем автокефалии.

Но Москва на все это «смотрела с высокой колокольни» и не воспринимала всерьез. А зря. Когда патриарх все-таки кинулся спасать положение, 31 августа, все уже было решено.

Экзархи Константинопольского патриарха в Киев, которые непосредственно готовят провозглашение автокефалии, были назначены, как только бизнес-джет Кирилла оторвался от взлетной полосы стамбульского аэропорта Ататюрк.

Свою официальную миссию в Киеве экзархи Константинопольского патриарха архиепископ Даниил (из США) и епископ Иларион (из Канады) начали 17 сентября со встречи с президентом Петром Порошенко. Сначала президент долго говорил о многовековом стремлении украинского народа иметь свою церковь и об особой исторической близости с Константинопольским престолом. Затем архиепископ Даниил произнес ключевую фразу: «Процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви начался. Вы четко заметили — мы находимся на прямой, которая ведет к финишной линии». Экзархи фактически призвали епископов всех ветвей украинского православия, включая УПЦ Московского патриархата, приходить к ним на собеседования — и есть все основания полагать, что в нынешней общественно-политической ситуации желающих откликнуться будет много.

Читайте также Патриархаты начинают большую войну. Приведет ли предоставление автокефалии украинской церкви к расколу православного мира

Глава пока еще «неканонической» УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) в интервью 17 сентября предположил, что уже после провозглашения автокефалии даже те епископы УПЦ МП, которые сейчас выступают против, потянутся вслед за своими приходами, потому что у них исчезнет главный аргумент против автокефалии — ее «неканоничность». Да, по телевизору в Москве могут много говорить о том, что патриарх Варфоломей — «американский агент».

Но трудно себе представить рядового украинского прихожанина, который в условиях нынешнего российско-украинского конфликта всерьез поверит, что все «мировое православие» вмиг утратило свою православность и каноничность, а сохранила их только РПЦ — одна на всем белом свете.

Нет, конечно, радикально промосковски настроенные прихожане в УПЦ МП есть, но они не делают погоды и аргументация их чисто политическая. В той же логике «каноничности», которую УПЦ МП внушала своей пастве последние 25 лет, оправдать разрыв со всем «мировым православием» не удастся.

И тут со всей остротой встает вопрос: а есть ли у Московского патриархата реальные союзники в «мировом православии»

Вроде в прошлые годы многие на словах клялись ей в любви, систематически получая щедрые пожертвования из Москвы. Гробовая тишина в ответ на заявления Священного синода РПЦ от 8 и 14 сентября показывает, что таких союзников, судя по всему, нет.

Православный мир оказался совершенно не готов — ни психологически, ни теоретически — к разрыву с Константинополем и поддерживающими его церквами греческого сообщества. Интернет-ресурсы, связанные с Московской патриархией, пытаются представить какие-то доказательства того, что «11 из 15 поместных православных церквей» поддерживают ее в конфликте с Константинополем. Но, увы, эти доказательства совершенно не работают — как правило, публикуются старые заявления о том, что единственной канонической церковью на Украине является УПЦ МП. Никаких заявлений, сделанных после 14 сентября, уже в условиях разрыва общения иерархий Москвы и Константинополя, не приводится. Аффилированному с Москвой греческому сайту «Ромфеа» с трудом удалось найти лишь экстравагантного греческого митрополита Серафима, который неоднократно проклинал премьер-министра Ципраса и вообще пользуется репутацией «церковного Жириновского». Но даже он ограничился риторическими вопросами: «К чему это упорство и настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея по признанию раскольников как автокефальной церкви? Для провокации расколов и разделений в единой вселенской и апостольской церкви Христа?»

В Константинополе также пока не говорят подробно, как будет устроено «мировое православие» после окончательной самоизоляции РПЦ. Напомним, что в составе Константинопольского патриархата уже есть Русская архиепископия, которая пока объединяет приходы лишь в Западной Европе.

Фото: Игорь Алексеев / Интерпресс / ТАСС

Похоже, во Вселенской патриархии не вполне верят в способность РПЦ разорвать все связи с православным миром, ведь именно наличие этих связей было главным аргументом в полемике РПЦ с православными, не признающими ее легитимность (истинно православными, «зарубежниками», старообрядцами).

Очевидно, даже после провозглашения автокефалии Украинской церкви православный мир еще будет какое-то время ждать согласия РПЦ пойти на компромисс. То есть разрыв общения будет односторонним: его провозгласит РПЦ, но не признают остальные церкви. Впрочем, если ситуация примет затяжной характер и РПЦ решится обвинить все остальное «мировое православие» в отпадении в ересь (о чем пока лишь предупреждают), то разделение станет необратимым, и

православный мир начнет воспринимать РПЦ как своеобразную узконациональную традицию христианства, наподобие Армянской апостольской или какой-нибудь индийской Малабарской церквей.

Конечно, не все православные россияне согласятся с таким положением, поэтому возникнет новый потенциал для церковных разделений в России. Впрочем, сколько-нибудь серьезных масштабов эти разделения смогут достичь лишь при смене политического режима — пока власть считает РПЦ своим подразделением, она не допустит открытия новых храмов других православных юрисдикций, которые так и будут действовать в России полуподпольно или нелегально.

Трендом последних трех дней со стороны московских иерархов стали «предупреждения» о массовых кровопролитиях на Украине из-за автокефалии.

Даже мягкий и либеральный в прошлом митрополит Иларион (Алфеев) твердит, что кровопролития неизбежны. И это звучит как угроза.

Его более радикальный коллега — протоиерей Всеволод Чаплин — призывает начать тотальную войну с Западом, о которой он мечтает последние лет 10. О. Всеволод, служащий в центре Москвы, в храме у Никитских Ворот, признает, что в результате такой войны погибнет все человечество, но это его радует: ведь истинные православные пойдут сразу в рай, а все западные либералы-содомиты — в ад.

Такая нехитрая «сотериология» уже никого в России не удивляет — ее с утра до вечера можно впитывать из эфира федеральных государственных телеканалов…

Отец Всеволод Чаплин. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета╗

Тема украинской автокефалии решительно сократила дистанцию между церковными радикалами-экстремистами и «цивилизованным» истеблишментом типа митрополита Илариона или Владимира Легойды. В экстренном выпуске своей программы на канале «Россия 24» Иларион уверенным голосом воспроизводит знаменитый и многократно опровергнутый фейк о «словах Збигнева Бжезинского», что «после падения коммунизма главным врагом Америки становится православие». Этот фейк, воспроизводимый без всяких ссылок на первоисточник, стоит в том же ряду, что и «Протоколы сионских мудрецов» и прочие «мировые заговоры».

Но все-таки существует ли опасность кровопролития на Украине из-за автокефалии? Да, опасность кровопролития есть, но не из-за автокефалии.

Украинские власти дают твердые гарантии, что за каждой общиной сохранится право свободного выбора церковной юрисдикции. Кто хочет оставаться в Московской патриархии — останется в ней, охрана лавр от возможных провокаций будет усилена. Кроме того, украинское законодательство гарантирует поочередное служение в храме, если на него претендуют сразу две или более общин. Единственное, на что могут решиться киевские власти после провозглашения автокефалии, — это реанимировать законопроект, по которому УПЦ МП, коль скоро она имеет канонический центр в Москве, должна будет отразить это в своем названии. Сейчас юридически она называется просто «Украинская православная церковь». Кровь на земле Украины льется уже более четырех лет.

Если Кремль решится использовать автокефалию как повод для расширения театра военных действий, кровопролитие состоится.

Но что-то подсказывает мне, что этого не произойдет. Время, отпущенное для таких решений (если они вообще возможны), давно упущено.