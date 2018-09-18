«Они пришли, избили нас и ушли»

18 сентября в Москве служба судебных приставов при поддержке спецназа ФСПП попыталась силой выселить на улицу жильцов общежития на улице Ставропольской, 17. Как утверждают жители дома, спецназовцы жестоко их избивали, вламывались в квартиры, вышибая двери, и выкидывали из окон их личные вещи. Когда эта экзекуция закончилась, приставы покинули здание, сообщив жильцам, что у них есть десять дней на обжалование судебного постановления.

Необходимость выселения людей приставы объясняли решением суда, согласно которому дом был признан аварийным и непригодным для жилья. Сами жильцы свой дом аварийным не считают и покидать его отказываются.

В общежитии на Ставропольской проживают более 260 человек, у многих из них есть малолетние дети. Комнаты в здании они получали, будучи сотрудниками ОАО «Центротрансстрой», а когда в 2010 году предприятие обанкротилось, дом был передан ФГУП «ПромЭкс» и без расселения переведен в нежилой фонд. В марте 2016 года здание, также вместе со всеми населяющими его людьми, было передано Росимуществом в оперативное управление институту МИРЭА.

С 2013 года сначала ФГУП «ПромЭкс», а затем МИРЭА пытаются выселить по суду из здания полученное вместе с ним ненужное живое обремение несмотря на то, что как утверждают жильцы, ни на одном судебном заседании им не продемонстрировали оригиналы свидетельств на право собственности и хозяйственного ведения здания.

«Новая» записала монологи жителей разгромленного общежития.

Елена Евгеньевна Чернецкая, 43 года



— Я проживаю в этом общежитии с 94-года. Комнату в нем получила от «Центротрансстроя», в котором работала маляром. МЧС утверждает, что в доме опасно проживать, но на самом деле он абсолютно жилой, у нас работает пожарная сигнализация.

Сегодня состоялась попытка его силового захвата со стороны судебных приставов. В качестве основания они предъявили судебное решение, принятое на прошлой неделе, о том, что наш дом признан аварийным и подлежит немедленному выселению.

Приставы приехали в 9 часов утра на четырех машинах. Выполнять их требования о выселении мы отказались. Большая часть взрослых жителей дома вышла на улицу и стояла перед дверью подъезда. Около 15 часов на помощь приставам приехал спецназ с дубинками, в касках и бронежилетах.

Фото: Александр Зимбовский

Нас оттеснили от дверей дома, после чего мы услышали крики наших детей, оставшихся в квартирах. Моя старшая дочь, сидевшая дома с трехлетней сестрой, открыла окно и начала звать на помощь.

Когда мы просили их пустить к нашим детям, нас отпихивали и раскидывали. Сотрудники МИРЭА, ухмыляясь, наблюдали за всем этим издевательством.

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Когда люди начали пытаться проникнуть в здание через окна первого, нежилого, этажа их стали жестко избивать. Мужиков били ногами и дубинками. Когда один из них закричал: «Я не чувствую ног! Не могу подняться», пристав ему на это ответил: «Я тебе даю 5 секунд, ползи хоть ужом». После этого другие мужчины ему помогли подняться и оттащили на руках.

В пяти квартирах — трех на пятом и двух на четвертом этажах — силовики вышибли двери. Вещи выкидывали из окон на улицу. На четвертом этаже женщину, сидевшую дома с больной дочерью, выволокли из квартиры за волосы.

Тринадцатилетней девочке, которая также сидела дома из-за простуды, вышибли дверь и выставили на улицу в тапочках и домашней одежде.

Органы опеки не присутствовали при этой экзекуции, но, как нам пояснили судебные приставы, если бы они там были, то с целью вынести постановление об изъятии у нас детей из-за содержания в неподобающих условиях.

На вызов одного из жильцов приехала полицейская машина, но сидевшие в ней сотрудники наблюдали за происходящим, никак в него не вмешиваясь. Полицейские сказали нам, что понимают: здесь происходит беспредел, но поделать с ним они ничего не могут. Все, что они могут нам посоветовать — это обратиться с жалобой на действия судебных приставов в полицию.

На улицу жильцов из дома сопровождали пинками. А потом было такое ощущение, что приставам кто-то позвонил, они как-то резко собрались и уехали. Постановление суда, десять дней на обжалование которого у нас есть, прикрепили нам на дверь подъезда.

Автандил Леванович Микаберидзе, 60 лет:



Фото: Александр Зимбовский

— С 95 года я работал в «Центротрансстрое» столяром, получил от предприятия комнату, в которой жил вместе с женой и детьми. Когда мой старший сын женился, нам выделили еще одну комнату, в них мы сейчас проживаем вместе с женой, сыном, внуком и внучкой.

18 октября я услышал крик своей внучки и выбежал на него из комнаты. Я увидел, как сотрудники спецназа ФСПП в касках и с резиновыми дубинками ворвались в наше общежитие.

Меня швырнули на лестничную площадку между первым и вторым этажами и начали пинать, бить резиновой дубинкой и кулаком в защитной перчатке. После этого меня заперли в комнате охраны нашего общежития, откуда я слышал крики своего брата, также проживающего в этом здании. Затем меня, моего брата и мою супругу вышвырнули на улицу.

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После этого они прошли по комнатам и вывели наружу всех детей. К женщинам и детям, не стесняясь, применяли силу. Дальнейшего развития событий я не видел, так как меня увезли на скорой.

После этого в травмпункте мне диагностировали рассечение брови и ушибы, пообещав передать данные о них в правоохранительные органы.

Избивавший меня сотрудник спецназа обещал, что через 10 дней он вернется и повторит экзекуцию. Я считаю, что это была демонстрация силы: они просто пришли, избили нас и ушли.