Обвиняемый по делу «Нового величия» Вячеслав Крюков, после продления ареста объявивший голодовку в СИЗО, обратился с открытым письмом к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. В нем он просит омбудсмена помочь изменить ему меру пресечения на домашний арест, так как содержание в СИЗО — «необъективная и антигуманная» мера пресечения.

«С 16 марта я нахожусь под стражей в СИЗО № 3 УФСИН России по городу Москве, т.е. уже более полугода. И если раньше еще как-то объяснялось содержание под стражей для выяснения каких-то определенных обстоятельств по делу следствием, то сейчас все это превращается в психологическую пытку для того, кто еще даже не был признан виновным», — пишет Крюков. В письме он заявляет, что дело «Нового величия» искусственно создано «внедренным сотрудником правоохранительных органов» и что сам он «ничем экстремистским не занимался»: не оправдывал насилие, не ходил на несанкционированные митинги, не ездил на стрельбу с другими участниками движения и не раздавал листовки.

В письме Москальковой Крюков подчеркивает, что он не просит закрывать само дело «Нового величия» — в нем, как он пишет, разберется суд. Однако обвиняемый называет продление своего ареста «незаконным и необоснованным» и напоминает, что шести фигурантам дела мера пресечения уже была изменена на домашний арест. Он также объясняет, что был «доведен до отчаяния», поэтому публично объявил голодовку и с 11 сентября пьет только воду и содержится в одиночной камере.

«Администрация СИЗО каждый день убеждает меня отказаться от этого, уверяя, что я никому не нужен, что создаю только им проблемы, что судье и следователю все равно. Я понимаю их, они вежливы со мной, да и самому мне очень тяжело, у меня уже осложняется состояние здоровья и появляются некоторые болезни. Но как я могу отступить? Если я отступлю, то не только нанесу удар по своей чести, но и признаю решение суда законным», — пишет Крюков.

Как рассказал «Новой» навещавший Крюкова и опубликовавший его письмо член общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев, за полгода в СИЗО Крюков потерял 10 килограммов, похудев с 65 до 55, жалуется на тахикардию и боли в животе. Крюков также передал правозащитнику письмо с описанием своего состояния. В нем он жалуется, что с трудом встает с постели, постоянно чувствует сонливость, боль в ногах, привкус спирта во рту.

«Сложно судить, каковы шансы, что Крюкову изменят меру пресечения, — считает Евгений Еникеев. — Это может случиться, если внимание общественности будет приковано к этому делу. Как средство привлечения внимания голодовка вполне действенна».

11 сентября Дорогомиловский районный суд оставил в СИЗО четверых обвиняемых по делу «Нового величия» — Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и Руслана Костыленкова и продлил домашний арест Марии Дубовик и Анне Павликовой.

Как рассказал «Новой» Еникеев, он также посещал в СИЗО Дмитрия Полетаева, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова. Все они узнали о голодовке Вячеслава Крюкова от правозащитника, после чего Полетаев и Карамзин заявили, что тоже думают об объявлении голодовки.

Напомним: опубликованную «Новой газетой» на платформе Change.org петицию с требованием закрыть дело «Нового величия» подписали уже больше 150 тысяч человек.