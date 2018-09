Сумма, в девять раз, превышающая ВВП Эстонии

В среду в главном офисе Danske Bank в Копенгагене прошла пресс-конференция, где были обнародованы результаты внутреннего расследования. По данным руководства, через отделение Danske Bank в Эстонии прошло около 200 млрд евро — в основном, из России и бывших республик СССР. Гендиректор банка Томас Борген объявил, что подал в отставку и уйдет, как только ему будет найдена замена.

Предыстория

Претензии к Danske Bank со стороны финансовой инспекции Эстонии начались в 2014 году: по данным правоохранительных органов, многие транзакции не соответствовали «процедурам контроля риска». После этого банк начал постепенно закрывать подозрительные счета — это привело к тому, что в 2015 году Danske Bank в принципе перестал обслуживать нерезидентов.

В конце мая этого года финансовая инспекция опубликовала доклад, в котором говорилось, что за 2011-2016 через банки страны было отмыто более 13 миллиардов евро. В основном, деньги выводились из России, а также Молдовы и Азербайджана — как правило, они проходили через счета нерезидентов и оседали за пределами Эстонии. Названия конкретных банков в докладе не фигурировали, однако о том, что Danske Bank хотя бы частично участвовал в упомянутых схемах, было известно из предыдущих расследованиях.

Через два месяца, в конце июля, Генпрокуратура Эстонии начала уголовное расследование по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудер в отношении Danske Bank. По данным Браудера, через эстонский филиал датского банка было отмыто более 9 миллиардов долларов: в схеме участвовали 26 сотрудников банка, которые «прикрывали» незаконные транзакции.

Новые подробности в истории Danske Bank появились в сентябре: газета the Financial Times со ссылкой на аудиторскую компанию Promontory Financial написала, что в 2013 году через Danske Bank прошли 30 млрд долларов россиян и жителей бывших республик СССР. Собеседник издания из компании-аудитора отметил, что не все транзакции из этого объема подозрительны, однако сама сумма «поразительна для столь небольшого отделения» и «вызывает вопросы».

Итоги расследования

Летом также было объявлено, что Danske Bank проводит собственное внутреннее расследование, результаты которого будут объявлены в сентябре. В ходе сегодняшней пресс-конференции гендиректор банка Томас Борген заявил, что с 2007 по 2015 год через эстонский филиал прошло около 200 млрд евро (или 234 млрд доллара) — в основном, из России и бывших республик СССР.

Для сравнения: эта сумма превышает ВВП Эстонии в девять раз, что уже не может не вызывать подозрений.

Однако какая часть этих средств была отмыта, а какая являлась обычными транзакциями, в докладе, суммирующем итоги расследования, не сказано.

Фото: EPA

Согласно докладу, в этих переводах участвовали около 15 тысяч счетов, открытых в эстонском отделении, из которых 6 200 обладают «высокими индикаторами риска». Также отмечается, что эстонские правоохранительные органы были проинформированы о подозрительной активности владельцев этих счетов.

«Очевидно, что Danske Bank не сумел справиться с ответственностью в плане борьбы с отмыванием денег в Эстонии, — заявил Томас Берген в ходе пресс-конференции. — Я глубоко сожалею об этом». По словам Бергена, в ходе расследования было установлено, что он лично грамотно выполнял свои обязанности. При этом он считает, что в этой ситуации его отставка будет «лучше для всех сторон».

По итогам расследования руководство Danske Bank также приняло решение направить выручку от всех сомнительных транзакций эстонского филиала (это около 200 млн евро) в специальный фонд, который будет учрежден для борьбы с отмыванием денег и финансовой преступностью.