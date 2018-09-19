Ищенко переиграют

Результаты губернаторских выборов в Приморье должны быть отменены — такую рекомендацию вынесла глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Вбросы, изменение протоколов, подкуп избирателей» — это нарушения во второму туре, перечисленные председателем ЦИКа, — «Столько сделали, все прозрачно и вдруг — такой удар под дых». Эксперты уже констатировали, что прошедший 16 сентября в Приморском крае второй тур губернаторских выборов стал одним из самых вопиющих примеров фальсификаций в истории российских выборов. Кандидат от КПРФ, чье преимущество в 6% было потеряно при подсчете последних сфальсифицированных протоколов, Андрей Ищенко настаивает на своей победе, но заявляет, что, если понадобится, будет готов участвовать в «перевыборах». А вот представитель «Единой России» Андрей Тарасенко пока не может определиться идти ему на «третий тур» или нет. Избирательная комиссия Приморья, как ожидается, примет решение завтра, и в теории даже может ослушаться Памфилову.

Скандал с результатами выборов в Приморье продолжается уже третий день. Напомним, в ночь на понедельник стало известно, что лидировавший весь второй тур кандидат от КПРФ Андрей Ищенко уступил победу единороссу Андрею Тарасенко при обработке последних процентов бюллетеней. Причем победные проценты пришли к Тарасенко с участков, где за него оказались отданы 100 % голосов, а подсчет шел в условиях эвакуации и выдворения наблюдателей.

На следующее утро после выборов Ищенко призвал всех своих сторонников прийти на центральную площадь перед администрацией Владивостока и требовать отмены результатов голосования на «сфальсифицированных участках».

В это время кандидат Тарасенко не высказывался о ситуации, его штаб только заявил о покупке КПРФ голосов избирателей. ЦИК берет время до конца недели, чтобы все обдумать, а эксперты приводят одно за другим доказательства того, что на последних участках, давших Тарасенко «победные» проценты, были зафиксированы переписывания результатов. И, наконец, в среду утром глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что выступает за отмену выборов, прошедших в Приморье. Памфилова предлагает провести новые выборы губернатора через три месяца.

Элла Памфилова. Фото: РИА Новости

— Памфилова не могла сама принять такое решение, — считает политолог Глеб Павловский, — Скорее всего, она получила согласие от Путина. А он вряд ли дал бы ей согласие, если бы она не оказывала на него какого-то мягкого, но определенного давления. А давление она может оказывать только одним способом — подачей в отставку.

Я этого не знаю, это моя гипотеза, но она могла обозначить свою готовность уйти в отставку в случае, если этот позорный вариант победы сохранится и тем самым вынудила дать согласие Кремля на отмену.

Однако юридических оснований отменять выборы, по факту, не было, — убежден сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Основания, которые ложатся в основу отмены выборов, должны быть очень значительными. То есть Центризбирком должен доказать: других вариантов, кроме как отменить выборы, не нашли. Здесь вопрос в том, сможет ли краевая избирательная комиссия, от которой завтра ждут ответа на слова Памфиловой, сформулировать в своем решении это доказательство».

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По мнению Мельконьянца, у ЦИКа был вариант отменить или пересмотреть результаты на конкретных участках, по которым есть информация о переписанных протоколах — это участки в Уссурийском и Советском районах Приморского края (их более 30): «Есть участки с протоколами, которые изначально вводились переписанными в систему ГАС «Выборы», и есть участки, где вначале ввели протоколы правильные, а потом уже их исправили. По ним вполне можно было в семидневный срок, который отпущен на общее подведение итогов, принять какое-то решение. Сейчас выбран более радикальный путь, который влечет за собой огромный шлейф дальнейших проблем».

Среди таких проблем, по мнению Мельконьянца, в частности: финансирование новых выборов, прохождение муниципального фильтра и новые затраты на агитационную кампанию:

«К сожалению, на мой взгляд, этот путь выгоден власти. В противном случае, если провести разбирательство по участкам с фальсификациями, явно общая победа будет на стороне Ищенко».

Теперь после рекомендации ЦИКа окончательный ответ нужно ждать от местного приморского избиркома — сообщается, что он будет завтра. «Избирательная комиссия Приморского края должна в соответствии со своими убеждениями и той информацией, которой располагает, принять решение, — считает Аркадий Любарев, эксперт «Голоса», — Но дальше его уже может отменить суд и Центризбирком. 16 лет назад Избирательная комиссия Красноярского края приняла решение об отмене результатов выборов. Она дважды его принимала: одно отменил суд, другое — ЦИК. В результате их расформировали за то, что они не подчинились. Сейчас не 2002 год, все гораздо жестче. Если у избиркома Приморья действительно есть какие-то твердые убеждения, можно их отстаивать. Но тут вопрос, насколько они в себе уверены».

Мельконьянц уверен, что местный избирком подчинится совету ЦИКа, тем более после слов члена Центризбиркома Бориса Эбзеева. Эбзеев, в частности, заявил: «Ситуация совершенно экстраординарна и у меня вопрос — насколько дееспособна комиссия Приморского края?», а затем добавил, что ЦИК сам примет решение, если избирательная комиссия в Приморье ослушается. «Прозвучала какая-то угроза, — считает Мельконьянц, — Эта правовая история мне непонятна. Видимо, заявление было сделано для того, чтобы краевая комиссия не доводила дело до крайности».

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко рассказал «Новой», что, по его данным, «избирком Приморья пока не очень соглашается с рекомендацией ЦИК, потому что пока не поступило политического решения». Тем не менее Ющенко отметил, что партия будет готова участвовать в новых выборах: «Любые выборы проводи и делай их хотя бы с привычным уровнем фальсификаций (а не как в этот раз), и партия власти все равно проиграет». Также по словам пресс-секретаря КПРФ, партия будет добиваться возбуждения уголовных дел в отношении людей из избирательных комиссий, где были зафиксированы фальсификации. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на специально-созванном совещании весьма странно отреагировал на этот факт: «У вас смелости не хватает, “кишка тонка” бороться против власти. Вы боретесь против женщин, которые, если возбудят уголовное дело, потеряют профессию и кормить семью им нечем будет… Их заставили». Кто «заставил» — Булаев не уточнил.

Реакция кандидатов второго тура на предложение Памфиловой оказалась неоднозначной. Например, коммунист Ищенко говорит, что категорически против «переигровки» выборов, так как «он — избранный губернатор», но, если партия решит отправить его через три месяца на выборы — согласится. Единоросс Тарасенко после предложения Центризбиркома сначала реагирует категорично: «Я уже не буду в них участвовать». Затем, как рассказывают участники митинга в поддержку Тарасенко во Владивостоке, приехавший туда кандидат от партии власти сначала колебался «Честно хочу сказать, на третий тур я не пойду», но затем все-таки заявляет «Давайте я еще раз подумаю».

Андрей Тарасенко. Фото: РИА Новости

— Менее вероятно, что власти будут искать другую кандидатуру от «Единой России», — считает политолог Глеб Павловский, — Тарасенко имеет совсем не нулевые шансы победить (только на этот раз они будут его укреплять и всячески готовить на победу). Проблема была в том, что Путин фактически успел его поздравить с победой во втором туре. И именно после этого вмешательства в выборы голоса за Тарасенко упали, что было скандально. Получилось, что Путин проиграл эти выборы.

Официальное решение об отмене выборов ЦИК Приморья, как ожидается, вынесет 20 сентября.