«Все слова законные, с депутатами согласованы»

Тяжела и неказиста жизнь ТВ-пропагандиста. Ну, насчет «неказистости» — это некоторое преувеличение, конечно. Она с лихвой компенсируется зарплатами из разряда «вам и не снилось». Но, с другой стороны, они сами себе не принадлежат, в любой момент должны быть готовы заступить на вахту (даже и во внеурочное для себя время, когда, допустим, Путин выступит с чем-то очередным судьбоносным), детей, жен, мужей сутками не видят. Разве что Ольге Скабеевой с Евгением Поповым повезло — они всегда вместе, на работе и дома, в горе и в радости. А у них, между прочим, как они сами поведали коллеге Борису Корчевникову в программе «Судьба человека», малолетнее дитя, которое видит родителей куда реже, чем счастливые телезрители.

Или вот еще. Все телепропагандисты постоянно на ногах. Вот попробуйте за три часа эфира ни разу не присесть! И ладно Скабеева, которая к тому же еще прыгает по студии на высоченных каблуках, — она молодая. А каково пожилым дяденькам Владимиру Соловьеву и Артему Шейнину, к примеру? Наверняка ноги к концу эфира, как говаривала моя бабушка, «гудут», а голова трещит от бесконечного ора гостей студии и жары от осветительных приборов. И не расслабиться в конце рабочего дня традиционным русским способом — ведь завтра снова в бой, а все излишества мгновенно отражаются на лицах. В общем, такой жизни и врагу не пожелаешь.

Однако тяжела она совсем не поэтому. Бойцы пропагандистского фронта часто, подобно саперам, движутся на ощупь по неизведанному полю, и поди знай, что их ждет: засада или награда? Гуляй, солдатик, ищи ответа.

Они-то всегда готовы максимально поддержать и разрекламировать любое движение власти. Только там, в ее высших эшелонах, в товарищах согласия нет: то им то, а то раз — и это. И попробуй не попади впросак.

Вот, скажем, в день, когда в небе над Сирией был сбит российский самолет-разведчик, Ольга Скабеева вместе с мужем Поповым вышла в эфир дневного выпуска шоу «60 минут», буквально трясясь от негодования: «Трагедия произошла в результате ужасной провокации Израиля. ВВС Израиля попросту прикрылись российским самолетом». «Россия оставляет за собой право на ответные меры», — вторил ей супруг Попов, играя желваками и гневно сверкая очами.

Как умеет интонировать эта железная леди — не мне вам рассказывать: железом по стеклу. У Попова меньше выразительных средств — разве что играющие желваки и гневные или глумливые (в зависимости от темы) гримасы. Кровь в жилах застыла: война!!!

Собранные по горячим следам эксперты тоже не подкачали, наперебой предлагая ответные меры: военные (удар по израильским аэродромам), дипломатические (разрыв отношений). «Это абсолютная подлянка, — кричал не известный прежде политолог. — В Израиле нас ненавидят. Отношение к нам не самое лучшее». «А сколько там российских граждан?» — возразил кто-то из участников. «Там российских граждан нет, — отчеканил политолог. — Там граждане Израиля».

Скабеева подытожила: «Официальных комментариев и тем более извинений от Израиля мы в ближайшее время не услышим уж точно». И программа удалилась из эфира до вечера.

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За это время свое понимание ситуации высказал Путин, назвав «цепью трагических обстоятельств крушение Ил-20 в Средиземном море», и ведущие «60 минут» умерили воинственность и заметно сбавили тон. Правда, эксперты, еще не до конца сориентировавшись в несколько изменившейся «легенде», вновь предлагали закрыть воздушное пространство над Сирией и разорвать дипломатические отношения с Израилем. Особо ражие продолжали утверждать, что это не провокация, а преднамеренное убийство наших военнослужащих.

А поутру они проснулись. И словно и не было вчера агрессивных призывов наказать Израиль по полной программе — вплоть до бомбардировки его военных объектов. Ушла тема. Совсем. Так, после страшной бури в природе вдруг воцаряется тишь да гладь да божья благодать. Никто даже не проинформировал взволнованных соотечественников, как идет спасательная операция, сколько тел погибших уже нашли и как, в конце концов, их имена и фамилии. Никто. Нигде. Поступил приказ отступить. Пропагандисты взяли под козырек: «Есть!»

Тем более что и новая тема подоспела — аннулирование результатов второго тура выборов в Приморье. И уж тут Скабеева с Поповым буквально запели соловьем: торжество демократии, плачущая Элла Памфилова, не позволим трусливым мерзавцам топтать наши демократические завоевания.

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Но двумя днями ранее в тех же «60 минутах» о приморском позоре пытался говорить «яблочник» Николай Рыбаков. Обсуждали, правда, не выборы (которые, по сообщениям в новостях, прошли в штатном режиме), а «мировую сенсацию» от Министерства обороны, заявившего, что малайзийский «Боинг» был сбит украинской ракетой. После этого, ликовали Скабеева с Поповым, версия о причастности России — чушь, хотя зловредная Украина вместе с поддерживающим их Западом нам по-прежнему не верят. Рыбаков попытался объяснить: основания не верить России есть. «У нас нулевая репутация на мировом уровне, мы ежедневно обманываем — и выборы в Приморье это доказали».

Боже, что тут началось. Скабеева, не давая Рыбакову говорить, прыгала вокруг него, перебивая на каждом слове, и только язык ему не показывала: «А ваша партия вообще на выборах провалилась».

И нате вам — не прошло и двух дней, запели другую песню, переобуваясь на ходу и на лету.

Ценнейшее качество для пропагандиста — умение держать нос по ветру и начисто забывать о том, что было вчера. Никаких рефлексий. Такая работа.

Да, чуть не забыла: иногда пропагандисты шутят. И это даже омерзительнее, чем когда они говорят всерьез. «Лирическое отступление, — неожиданно объявил Попов. — Посмотрите, что обсуждает весь англосаксонский мир». «Это неоднозначная тема для дискуссии. Уведите детей от телевизора, — вторила супруга Скабеева. — Даже немного неловко, но это не желтая пресса, а «Гардиан» пишет». Попов скабрезно ухмыльнулся, Скабеева невинно потупилась.

А в эфир полетели цитаты из интервью американской порнозвезды, признавшейся в интимной связи с президентом Трампом и в самых непристойных выражениях описавшей его физиологические особенности. Надо было видеть недоумение на лицах гостей студии и — похабные улыбочки на физиономиях ведущих. «Все слова законные, с депутатами Госдумы согласованы, говорят, можно показывать по телевизору и произносить. Не будем комментировать эту тему. Это неприятно нам, пусть американцы обсуждают, а мы люди цивилизованные», — на сей раз удачно пошутила целомудренная Скабеева и перешла к вечнозеленой Украине.

Детей убрать от телеэкранов больше не призывала. А напрасно. Слово «пенис», прозвучавшее в откровениях порнозвезды, процитированных ведущими одного из влиятельнейших российских телешоу, далеко не самое шокирующее, что изо дня в день из их же уст слышат дети и взрослые.