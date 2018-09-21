«Мы боремся с коллективным недомыслием»

В среду, в преддверии международного конгресса ПЕН-клуба, состоялась премьера пьесы Олега Сенцова «Номера». На премьере присутствовали гости конгресса — литераторы из 80 стран мира. «Номера» — фантасмагорическая пьеса, написанная Сенцовым еще до заключения. Ее герои — люди, не имеющие имен, ведущие механическую жизнь и бездумно выполняющие наказы верховного предводителя, которого в пьесе зовут Великий Ноль.

Сегодня эта пьеса звучит как страшное пророчество.

Тем временем в Москве продолжается третья неделя одиночных пикетов в поддержку украинского режиссера, которую организаторы назвали тематической. Со среды по пятницу у администрации президента России стоят научные работники, студенты вузов.

«Люди прибегают сюда даже на 15 минут, с семинаров, — говорит научная журналистка Наталия Демина. — Ученое сообщество неравнодушно».

Ника Кочековская, студентка магистратуры Высшей школы экономики: «Я впервые вышла на 14-й день голодовки Сенцова. Это было на Пушкинской площади. Я стала автором самого короткого пикета — 40 секунд. Это был первый день введения ограничений в связи с чемпионатом мира по футболу. Мне назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Сейчас я стою здесь уже в третий раз».

Сергей Зенкин, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ: «Все ученые знают, что такое недомыслие. Недомыслие бывает коллективное. Вот с ним я и пришел сюда бороться. Это мой первый одиночный пикет в жизни. Олег Сенцов требует освобождения военнопленных. Любой ценой. И это разумно».

Пикеты начались 6 сентября. Активисты стоят у приемной с 10 до 19 часов, сменяя друг друга каждые полчаса. По выходным, когда администрация президента закрыта, они пикетируют в других районах Москвы.

Напомним, что Олег Сенцов держит голодовку с 14 мая. Он требует освободить всех украинских политзаключенных в России. Прошение матери Олега Сенцова о помиловании сына было отклонено Кремлем. Писать личное прошение на имя президента России режиссер категорически отказался.

Олег Сенцов осужден на 20 лет по обвинению в совершении и подготовке терактов в Крыму, в частности — в поджоге офиса симферопольского отделения «Единой России». Режиссера осудили на основании показаний двух человек, которые пошли на сделку со следствием. Один из них признался, что оговорил Сенцова под пытками.

Верховная рада Украины 18 сентября номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира.