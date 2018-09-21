«Машина времени» — «Все корабли сегодня вернутся домой». Смотреть!

Андрей Макаревич певец, лидер группы «Машина времени»

— Песни сами решают, когда им приходить и какими им быть. Вдруг появляется строчка, или последовательность аккордов, или просто несколько слов, или обрывок мелодии — и тогда ты постепенно, как подсеченную рыбу на удочке, вытаскиваешь эту мелодию целиком и записываешь на диктофон, а потом берешь блокнотик и заканчиваешь слова. И понимаешь, что вот эта песня — не для джаза и не для акустики, а для «Машины Времени».

Очень хорошо в такой момент позвонить Кутикову и позвать его в гости — пусть он покажет, что есть у него. А какая-то мелодия у него при себе есть всегда.

В этот раз на меня накатило весной, и две песенки я сочинил сам, а в третьей его мелодия и мои слова.

Может, еще что-то придет — не знаю, не люблю прогнозировать.

Но я вообще человек нетерпеливый, и когда песня готова — мне сразу хочется отрепетировать ее, сыграть живьем, записать и выпустить в свет.

В «Новой газете» мы публикуем ролик для экранов, который сделала наш видеохудожник Екатерина Грунина. Это то, что крутится у нас за спинами, пока мы играем на концерте. А почему получилось про море — не знаю, но море очень люблю и стараюсь бывать на нем почаще.

Ближайшие концерты «Машины Времени»: 28 октября — Тобольск, 30 октября — Тюмень. Андрей Макаревич и «Идиш Джаз» выступят в ЦДХ 17 октября.