Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр объяснил, почему США наказали Китай, купивший российские комплексы С-400, но не ввели санкции против Индии, Индонезии или других стран, покупающим у у России вооружниее.

Павел Фельгенгауэр военный обозреватель «Новой газеты»

— Американцы ввели вторичные санкции за сотрудничество с Россией в соответствии с законом, принятым около года назад. Впервые применить его решили в отношении Китая за закупки российского вооружения и техники. Скорее всего, потому что эти санкции ни на что серьезно не влияют: Китай в Америке никакое вооружение не закупает. Да и находится под ограничениями уже давно — после студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Санкции до сих пор действуют: западным странам запрещено продавать Китаю военную технику и технологии двойного назначения.

Китай от новых санкций ничего особенно не потеряет и от сотрудничества с Россией совершенно точно отказываться не будет. В санкционный список внесли Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его главу Ли Шанфу. Санкции заключаются в том, что если у них есть собственность в Америке, то она будет заморожена (но, скорее всего, ее нет), и в том, что нельзя будет пользоваться долларами, что также никаких существенных проблем для Китая не создаст. Страна и так находится с Америкой в состоянии торговой войны.

США наказывают не Китай, а Россию.

Цель американцев – уменьшить российский вооруженный экспорт, нанести России ущерб и наказать за то, что она вмешивается в американские выборы.

Проблемы могут появиться у российских торговцев оружием. Кроме того, вторичные санкции — это сигнал и «послание» для других стран, которые одновременно сотрудничают и с западными странами, и с Россией. Прежде всего, для Турции, которая является членом НАТО и покупает вооружение в Америке и Европе. В то же время Турция собирается закупать российские зенитные ракетные системы С-400. Есть Индонезия, Вьетнам, Индия, Сербия, страны в Латинской Америке и Африке, однако американцы пока их в список не включили. Насколько долго так будет продолжаться, пока не понятно.

Повлияют ли санкции против Китая на решение других стран сотрудничать с Россией — зависит от них. Например, Ирак закупается в России, причем расплачивается деньгами, а не обещаниями, как сирийцы. Одновременно Ирак закупается в США и получает от американцев помощь. Однако там недавно прошли выборы, и новое правительство до конца не сформировано. Не понятно, кто придет к власти в этой расколотой стране: анти- или проамериканские силы.

Так что странам, сотрудничающим с Россией, придется решать, чего они хотят: американских санкций или российского вооружения.

А сотрудничество с Россией, между прочим, имеет свои конкурентные преимущества.

Во-первых, Россия охотно участвует в коррупционных схемах. В западных государствах существуют законы, в которых давать взятки третьей стране, чтобы та покупала оружие или технику, в том числе самолеты, — это уголовное преступление. А у нас это законно. Об этом мне несколько лет назад говорил экс-глава одной федеральной службы. Он сказал, что взятки действительно являются нашим преимуществом и что это законно — платить государственным чиновникам через посредников «комиссионные» минимум в 10% от суммы сделки (а бывает и больше — 20%). Реже эти взятки выплачиваются авансом, причем за счет российского госбюджета.

В некоторых случаях, насколько можно судить, есть обратный откат в Россию. Это уже незаконно, но тоже работает: в другую страну перечисляют взятку, а потом ее половина приходит назад российским чиновникам.

Торговля оружием выгодна: речь идет о суммах до 3 миллиардов долларов в год. По-видимому, в США хотят «прижать» поставки вооружения, чтобы в Кремле, откуда они курируются, задумались и больше не лезли в американские выборы.