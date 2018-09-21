А из нашего окна свалка чудная видна…

Почти неделю из челябинских дворов не вывозят мусор. Отходы человеческой жизнедеятельности в целлофановых пакетах скапливаются горами вокруг контейнеров, но коммунальные службы ничего не предпринимают.

— Свалка у нашего дома прогрессирует на глазах, — рассказала «Новой газете» жительница Металлургического района Челябинска Светлана Челнокова. — В среду забились контейнеры, в четверг рядом с ними появились первые ряды мусорных пакетов, а сегодня высота наваленных пакетов составляет уже половину от высоты баков — чуть меньше метра.

Светлана обращалась в управляющую компанию, но там сказали, что проблема — на уровне города.

И действительно: мусор не вывозят по всему Челябинску. Горожане в соцсетях даже соревнуются, у кого под домом гора мусора больше.

Пока лидирует свалка на улице Масленникова, где металлические контейнеры едва видны из-под наваленных пакетов, картонных коробок и мебели.

Но пока одни жители развлекаются, другие — бьют тревогу.

— К нам на «горячую линию» поступило более 700 жалоб. Люди рассказывают, что на улицах из-за гниющего мусора появились крысы. Кроме того, некоторые граждане, занимающиеся бродяжничеством, начинают жечь мусор, — говорит руководитель экологического движения «Антисмог» Евгений Маленкин. — Все жалобы мы передали в прокуратуру. И прокуратура уже потребовала от городских властей решить проблему.

— Но откуда проблема вообще взялась?

— До 11 сентября челябинский мусор вывозили на городскую свалку, которая находилась прямо в черте города. Свалка ужасно вредила экологии: до 30% вредных выбросов метана, бензпирена, формальдегида приходилось на нее. И вот 11 сентября ее закрыли. Вместо городской свалки мусор должны были везти на временный полигон в Полетаево, это 50 километров от Челябинска. Но ответственное за вывоз мусора муниципальное предприятие «ГорЭкоЦентр» внезапно заявило, что не будет этого делать, так как ездить лишние 50 километров в одну сторону невыгодно.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Представители «ГорЭкоЦентра», правда, утверждают, что вывозят мусор, а причина его аномального скопления под жилыми домами — не в том, что вывозить дорого.

— В связи с тем, что городская свалка была закрыта, увеличилось плечо вывоза отходов. Добираться до полигона в Полетаево дальше и из-за этого изменился график вывоза мусора, — рассказала «Новой газете» специалист по связям с общественностью «ГорЭкоЦентра» Ольга Шевелева. По ее словам, город сейчас перестраивается на новый план вывоза отходов. — У Челябинска в этом плане «переходный период», и проходит он, к сожалению, именно так.

Дороговизной вывоза мусора объясняют отказ от работ представители компании «Экоспецбаза».

— У нас каждый рейс после закрытия городской свалки удлинился на 80 километров, — говорит директор компании Владимир Зайцев. — Возросли затраты на топливо, резину и запчасти. Кроме того, у нас действует «режим тишины»: раньше техника работала и ночью, но теперь стало много жалоб от жителей, в том числе в прокуратуру.

В администрации Челябинска из-за ситуации с невывозом мусора созвали экстренное совещание. На нем выяснилось, что чиновники даже не имеют информации о том, какая подрядная компания за какую контейнерную площадку отвечает. Заслушали городских чиновников, представителей компаний-перевозчиков мусора и экологов. Пришли к выводу: «Катастрофы нет, но надо решать вопросы». «Решить» обещали до конца месяца.

Челябинцы продолжают постить фото «у кого гора мусора больше».