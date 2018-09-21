У силы права нет

В минувшую среду в Москве — в выставочном зале федеральных архивов, что на Большой Пироговской улице, — открылась выставка «Мюнхен–38. На пороге катастрофы». Ее главная тема — роковая встреча 29–30 сентября 1938 года в Мюнхене руководителей Германии, Великобритании, Франции и Италии, в ходе которой было подписано соглашение о передаче Третьему рейху Судетской области Чехословакии. Без согласия Чехословакии и без ее участия во встрече. Событие, которое большинство историков справедливо считают прелюдией ко Второй мировой войне.

На выставке, подготовленной ведущими архивными учреждениями России, МИДом РФ и Российским историческим обществом, представлено более 200 экспонатов: подлинники секретных сообщений, протоколов, фотоматериалы, кинохроника, а также протокольная запись конференции и ее итоговый документ, подписанный Гитлером, Муссолини, Чемберленом и Даладье.

На открытии выставки выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. А также посол Федеративной Республики Германии Рюдигер фон Фрич. С его выступлением, демонстрирующем ответственный подход к оценке наиболее тяжелых и болезненных страниц истории своей собственной страны, как нам кажется, было бы полезно ознакомиться российскому читателю (текст выступления любезно предоставлен посольством ФРГ в Москве, печатается с небольшими сокращениями).

прямая речь

Рюдигер фон Фрич: «Политика не имеет права превращать историю в свой инструмент»



Фото: РИА Новости

«…Политика Третьего рейха накануне начала Второй мировой войны относится к наиболее темным главам германской истории: 12 марта 1938 года Австрия вынуждена согласиться с аншлюсом, 29 сентября в результате Мюнхенского соглашения значительные части территории Чехословакии отходят Третьему рейху, а 15 марта 1939 года чехословацкое государство ликвидируется полностью. Лишь немногим спустя Гитлер и Сталин путем подписания двух частично засекреченных договоров приходят к соглашению о разделе между собой значительных частей Восточной и Центральной Европы.

1 сентября Германский рейх нападает на Польшу, а 17 сентября Красная армия переходит восточную границу страны, после этого оккупируются страны Балтии, следует нападение на Финляндию, а Румыния утрачивает часть своей территории.

Нападение Германии на Советский Союз в 1941 году придает Второй мировой войне еще более страшный размах. Все это нельзя рассматривать по отдельности — это часть истории, памяти и идентичности Европы, мира — но, прежде всего, именно моей страны.

По этой причине правильно вспоминать о тех событиях, как мы и поступаем сегодня. Разумеется, то же самое происходит и в Германии… Оригинал Мюнхенского соглашения хранится в политическом архиве Федерального министерства иностранных дел Германии — однако в эти дни он выставляется в Праге. Уверен, что и в Германии заинтересованы и готовы провести в следующем году совместные памятные мероприятия по случаю годовщины подписания двух упомянутых германо-советских договоров.

Описанные события накануне начала Второй мировой войны демонстрируют нам провал политики, поставившей на место международных правил и соглашений возможность взять право в свои руки.

Это был провал политики XIX столетия, в котором сильные государства оставляли за собой право определять судьбы тех, кого считали более слабыми. И политики, которая с треском провалилась в годы двух ужасных войн.

Мюнхенское соглашение было заключено между Германским рейхом, Италией, Великобританией и Францией — Советский Союз в этом процессе не участвовал. Но хуже всего было все-таки то, что само затрагиваемое государство — Чехословакия — не имело права голоса, а лишь было поставлено перед свершившимися фактами.

Впоследствии Советский Союз — теоретически — остается на стороне Чехословакии — до тех пор, пока Сталин и Гитлер не вступают в сделку. После заключения германо-советского Договора о дружбе и границе Советский Союз обрывает связи с чехословацким правительством в изгнании и вместо этого устанавливает дипломатические отношения со словацким режимом Тисо.

Агрессия и война, которые исходили из Германии и также принесли столь глубокое горе людям и народам тогдашнего Советского Союза, впоследствии ужасным образом ударили по самой Германии и по самим немцам. Те судетские немцы, чьи территории в 1938 году в результате подписания Мюнхенского соглашения отошли Германскому рейху — а таковых было более трех миллионов — после окончания Второй мировой войны утратили родной край, тысячи познали физические и душевные страдания или погибли. Как и тысячи людей до них от германской руки.

Весь тот ужас, исходивший от Германии и также ударивший по нам самим, имел для моей страны, для немцев глубочайшие последствия. Пожалуй, одной из наиболее трудных вещей является признание собственных серьезных ошибок. Но без этого не обойтись. Мы попытались сделать из произошедшего выводы.

Один из таких выводов заключается в том, что международная политика не может определяться самоволием и силой. Права сильного не существует, как и не существует права определять судьбы так называемых слабых, вмешиваться в их дела, вторгаться на их территорию или приписывать их к какому-либо кордону безопасности. Может существовать лишь сила права, правил, норм и договоров.

А политика не имеет права превращать историю в свой инструмент, опираясь на ее искаженное изложение. Или же слишком героизируя свое прошлое. Лишь взгляд на всю историю целиком позволяет извлекать из нее уроки.

В результате этой катастрофы мы, немцы и другие европейцы, сделали выбор в пользу европейской интеграции. Если результатом многополярного порядка стал провал, то ответ должен быть по-настоящему многосторонним. И там, где было нарушено право другого государства, мы не должны с этим просто мириться.

В то же время мы должны помнить о том, что и сегодня существует невероятное богатство, складывающееся из совместных интересов и шансов на успех в будущем, которые мы можем и обязаны использовать. Это также касается бывших противников, это, в частности, касается и отношений между людьми в Германии и России. Нас объединяет невообразимо больше вещей, чем разделяет. <…> А с учетом нашей истории немцы и россияне также несут большую ответственность друг за друга — и совместную ответственность за благополучие нашего великого континента…»