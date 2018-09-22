Во Львове запретили «русскоязычный культурный продукт»

18 сентября Львовский областной совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычных произведений. Его примеру уже хотят последовать в Днепре, а затем применить львовский опыт и в общенациональном масштабе. Что это означает на практике? Допустим, приедет во Львов известная российская оппозиционная группа «Телевизор», чтобы исполнить песню «Ты прости нас, Украина!», где Михаил Борзыкин кается перед украинцами за аннексию Крыма и войну в Донбассе. Но поет Борзыкин по-русски, а значит, покаяться не получится — мораторий.

Иван Алексеев (Нойз) поет на концерте во Львове... на русском!

То же препятствие возникнет перед Нойзом МС, если он решит повторить свои прошлогодние львовские гастроли и спеть, как год назад, обернувшись украинским флагом, антивоенные песни. И перед нашей протестной группой «Порнофильмы», они играли во Львове в марте. И перед многими другими артистами. Регулярно приезжал во Львов Макаревич, который уже осудил мораторий. Приезжал поэт Орлуша, человек с ярко выраженной антипутинской и проукраинской позицией. А теперь получается, что их выступления незаконны.

Мораторий, впрочем, касается не только и не столько приезжих. Он бьет в первую очередь по своим.

Уже составлена «черная карта» ресторанов, где включают российскую музыку и русскоязычную украинскую.

Исполнение уличными музыкантами русских песен категорически не приветствуется. Еще до всякого моратория радикально настроенные активисты срывали концерты почему-либо неугодных им украинских музыкантов (один из самых громких скандалов случился с Иваном Дорном, которого заставили написать на своей странице в соцсетях «Слава Украине!»). Но теперь у радикалов есть для этого формальные основания — мораторий.

Не лучше обстоят дела в книжном бизнесе. На Львовскую книжную ярмарку российских издателей не приглашают уже давно. Ограничения на ввоз российской книжной продукции наложены еще в 2016-м. Но теперь проблемы могут возникнуть и у местных издательств, выпускающих книги по-русски. Не говоря уже об украинских поэтах, которые приезжают во Львов читать стихи на поэтический фестиваль. Многие из них пишут по-русски, а это теперь нельзя.

Так совпало, что именно в эти дни, когда был принят запрет, во Львове открылся традиционный издательский форум.

И сразу десятки людей, участвующих в нем, нарушили постановление Львовского облсовета — говорили по-русски.

Мы попросили прокомментировать ситуацию киевского критика Юрия Володарского, который представляет на форуме журнал «ШО», один из лучших литературных журналов Европы. Как на грех, «ШО» — двуязычное издание. Один язык украинский, другой — русский.

комментарий Юрий Володарский литературный критик — Прошло три дня с принятия постановления, и ничего страшного не случилось. Никто пока мероприятия, связанные с русским языком не отменял и не разгонял. А вот что будет дальше — большой вопрос. Какие-то мероприятия будут проходить спокойно, а на какие-то явятся пацанчики с битами и в балаклавах и сорвут его, используя в качестве аргумента это постановление. В этой ситуации вызывать полицию может как та, так и другая сторона, и пацанчики в балаклавах, и их оппоненты. Одни будут руководствоваться постановлением, другие — государственной конституцией, которой львовский мораторий противоречит. Это первый случай прямой языковой дискриминации на Украине. Под санкции попадает русский язык вообще, любые стихи и песни. Кто-то из депутатов львовского облсовета уже стал юлить и говорить, что они воюют не с русским языком, а с русской попсой, которую все ненавидят. Это вранье. В тексте постановления четко сказано о «будь-яких формах», то есть запрещены любые произведения, независимо от их качества и жанровой принадлежности. Попса это или перевод Шекспира на русский, никакого значения не имеет. Постановление, безусловно, выражает мнение части населения Львовской области, как и вообще населения Западной Украины. Негативное отношение к русскому языку здесь присутствует. А вот насколько оно велико в процентном отношении — вопрос. Вам могут спокойно ответить на улице на русском, могут на украинском, а можно нарваться на какого-нибудь идиота, который возмутится тем, что вы говорите по-русски. Притом что Львов — не сугубо украиноязычный город. На улицах легко услышать русскую речь, причем не только приезжих, но и от местных. Обычно они с легкостью переходят на украинский, люди как правило двуязычны. В быту никаких проблем нет. Постановление явно популистское, оно предшествует президентским выборам, намеченным на март следующего года. Слоган предвыборной кампании Порошенко: «Армія — мова — віра». Похоже на «Православие, самодержавие, народность», как уже отметили многие. Мова, естественно, украинская, так что львовский запрет вполне укладывается в предвыборную стратегию.

Мораторий, как сказано в решении Львовского облсовета, продлится до полной деоккупации украинских территорий. Наверно, кому-то кажется, что это мощный и даже сокрушительный удар по Кремлю.

Если жителям Львова запретят петь и читать стихи по-русски, РФ сразу же вернет Украине Крым и выведет войска из Донбасса.

На самом деле это выглядит вполне по-российски, в нашем любимом стиле. Львов зеркалит Москву. Москва после очередных американских санкций в качестве асимметричного ответа обычно ограничивает своих граждан в чем-либо: в еде, в лекарствах, в свободе передвижения, в других жизненно важных вещах. Бьет своих, чтоб чужие боялись. Примерно так же поступает и Львов.