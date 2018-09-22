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Василий Уткин и Чулпан Хаматова стали соучастниками «Новой газеты». А вы?

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«Я хочу стать соучастником. А может, соучредителем»

Василий Уткин — о «Новой газете»

Общество

 

— Здравствуйте. Я Василий Уткин, спортивный журналист, комментатор и просто человек. Я могу себя называть постоянным читателем «Новой газеты», но я редко читаю ее от корки до корки. Чем я становлюсь старше и опытнее, тем она для меня дефицитнее.

Присмотритесь к «Новой газете». Она, возможно, раздражает вас тем, что обращает ваше внимание на те стороны жизни, которые вам проще было бы не замечать. Именно такие стороны жизни, скорее всего, ткнут вас в самих себя буквально лицом или самой незащищенной частью тела в самый неподходящий момент.

Будь пресса такой, какой она должна быть, существование «Новой газеты» не означало бы ничего, кроме существования бренда. Но пресса сегодня не такова.

Поэтому я хотел бы поддержать «Новую газету» тем способом, какой сегодня возможен. А именно — краундфандингом. Так уж получается, что мне удобнее читать газету в интернете. Я не плачу за ее выпуски — они сами меня находят. Через социальные сети. Ко мне они в основном через твиттер приходят.

Я хочу, чтобы она оставалась. Мне хочется ей помочь. И это не милостыня в моем понимании, а лепта. Потому что в моей жизни «Новой газеты» будет не хватать, если она вдруг прекратится. Я не хочу, чтобы она прекращалась. Я хочу стать ее соучастником. Может быть, соучредителем. Может быть, соавтором. Но соучастником — точно.

Станьте соучастником «Новой газеты». Вы — тоже.

Друзья!

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть независимой, честной и смелой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Благодаря вашей помощи, мы и дальше сможем рассказывать правду о важнейших событиях в стране. Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас. Примите участие в судьбе «Новой газеты».

Становитесь соучастниками!
Теги:
уткин, соучастник

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