«Я хочу стать соучастником. А может, соучредителем»

«Новая газета»редакция
— Здравствуйте. Я Василий Уткин, спортивный журналист, комментатор и просто человек. Я могу себя называть постоянным читателем «Новой газеты», но я редко читаю ее от корки до корки. Чем я становлюсь старше и опытнее, тем она для меня дефицитнее.
Присмотритесь к «Новой газете». Она, возможно, раздражает вас тем, что обращает ваше внимание на те стороны жизни, которые вам проще было бы не замечать. Именно такие стороны жизни, скорее всего, ткнут вас в самих себя буквально лицом или самой незащищенной частью тела в самый неподходящий момент.
Будь пресса такой, какой она должна быть, существование «Новой газеты» не означало бы ничего, кроме существования бренда. Но пресса сегодня не такова.
Поэтому я хотел бы поддержать «Новую газету» тем способом, какой сегодня возможен. А именно — краундфандингом. Так уж получается, что мне удобнее читать газету в интернете. Я не плачу за ее выпуски — они сами меня находят. Через социальные сети. Ко мне они в основном через твиттер приходят.
Я хочу, чтобы она оставалась. Мне хочется ей помочь. И это не милостыня в моем понимании, а лепта. Потому что в моей жизни «Новой газеты» будет не хватать, если она вдруг прекратится. Я не хочу, чтобы она прекращалась. Я хочу стать ее соучастником. Может быть, соучредителем. Может быть, соавтором. Но соучастником — точно.
Станьте соучастником «Новой газеты». Вы — тоже.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Благодаря вашей помощи, мы и дальше сможем рассказывать правду о важнейших событиях в стране. Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас. Примите участие в судьбе «Новой газеты».
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