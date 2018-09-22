«Я хочу стать соучастником. А может, соучредителем»

— Здравствуйте. Я Василий Уткин, спортивный журналист, комментатор и просто человек. Я могу себя называть постоянным читателем «Новой газеты», но я редко читаю ее от корки до корки. Чем я становлюсь старше и опытнее, тем она для меня дефицитнее.

Присмотритесь к «Новой газете». Она, возможно, раздражает вас тем, что обращает ваше внимание на те стороны жизни, которые вам проще было бы не замечать. Именно такие стороны жизни, скорее всего, ткнут вас в самих себя буквально лицом или самой незащищенной частью тела в самый неподходящий момент.

Будь пресса такой, какой она должна быть, существование «Новой газеты» не означало бы ничего, кроме существования бренда. Но пресса сегодня не такова.

Поэтому я хотел бы поддержать «Новую газету» тем способом, какой сегодня возможен. А именно — краундфандингом. Так уж получается, что мне удобнее читать газету в интернете. Я не плачу за ее выпуски — они сами меня находят. Через социальные сети. Ко мне они в основном через твиттер приходят.

Я хочу, чтобы она оставалась. Мне хочется ей помочь. И это не милостыня в моем понимании, а лепта. Потому что в моей жизни «Новой газеты» будет не хватать, если она вдруг прекратится. Я не хочу, чтобы она прекращалась. Я хочу стать ее соучастником. Может быть, соучредителем. Может быть, соавтором. Но соучастником — точно.

Станьте соучастником «Новой газеты». Вы — тоже.