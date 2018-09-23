Где, кого, за что

Маковое дело

Районный суд Перми приговорил 64-летнего ветерана труда к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев за выращивание мака на его садово-огородном участке. Пенсионера осудили по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества»). С личного земельного участка пенсионера изъяли 467 кустов опиумного мака общим весом более 4 килограммов. В ходе суда пенсионер объяснял, что семена мака оказались завезены на участок вместе с новым грунтом. Подсудимый пытался избавиться от мака самостоятельно, но он вырастал снова. Прокуратура в свою очередь утверждала, что наркосодержащий вид растения не мог сам появиться на Урале. Защита готовит апелляцию.

Дело о пытках

В Краснодаре Следственный комитет прекратил уголовное дело о похищении предпринимателя Арама Гамбаряна, которого пытали сотрудники ФСБ. В марте прошлого года его автомобиль заблокировал микроавтобус, из которого выбежали вооруженные люди в масках. С криками «работает ФСБ!» они затащили предпринимателя в свой автомобиль и, избивая, привезли в лес. Там похитители, представившиеся сотрудниками ФСБ и Московского уголовного розыска, в течение шести часов применяли в отношении Гамбаряна пытки с применением электрошокера. От него требовали дать показания по делу о покушении на местного предпринимателя. Затем Гамбаряна привезли в краснодарский отдел полиции, где тот подписал требуемые показания. На следующий день мужчину арестовали на 10 суток за «безадресную и беспричинную грубую нецензурную брань» в общественном месте» (ст. 20.1 КоАП).

За год СК восемь раз отказывался возбуждать дело о похищении и пытках Гамбаряна и лишь в апреле 2018 года возбудил дело о превышении полномочий с применением насилия. Однако недавно СК пришел к выводу: бизнесмена не похищали, а «нашли и доставили для допроса в качестве свидетеля».

Дело 9 сентября

Дзержинский суд Петербурга арестовал на 20 суток Шахназ Шитик, которой во время столкновения с полицейскими во время акции против «пенсионной реформы» наступили на грудь и распылили в лицо перцовый баллончик.

Суд признал Шитик виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение правил проведения митинга»). Заседание прошло в закрытом режиме.

Дело «Нового величия»

В движение «Новое величие» внедрялся еще один агент силовиков. Об этом стало известно из показаний оперуполномоченного по особо важным делам ГУ УР МВД Юрия Испанцева. Он рассказал, что внедрился в «Новое величие» вместе с уже работавшим там оперуполномоченным Максимом Расторгуевым и был на одном из собраний участников у метро «Братиславская». На встрече Расторгуев представил Испанцева как нового участника движения. Согласно протоколу допроса, там также присутствовал Руслан Данилов, под этим именем скрывался штатный сотрудник ФСБ Александр Константинов. Свою причастность к работе в спецслужбах он отрицал.

Сергей Лебеденко,

Вера Челищева, «Новая»,

«Медиазона»,

«ОВД-Инфо»