Штурм Дома культуры обсудили в суде

Суд: Верховный суд Республики Татарстан

Истцы: 109 противников строительства мусоросжигательного завода

Категория: Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов.

Стадия: иск удовлетворен частично

Зал суда не смог вместить всех явившихся в суд жителей поселка Осиново (пригород Казани). При этом они были не просто зрителями, желающими посидеть на процессе, они были истцами. 109 человек требовали признать неправомерными действия местных властей, выделившими без должной процедуры землю возле поселка Осиново под строительство мусоросжигательного завода.

В августе «Новая» уже писала о бурных акциях протеста против строительства вредного предприятия, которое и без того соседствует с крупнейшим в Европе заводом органического синтеза. Общественные слушания вылились в скандал. Значительную часть зала в поселковом Доме культуры заняли специально привезенные на автобусах посторонние люди, а местные жители в помещение попасть не смогли. Кончилось тем, что жители поселка пошли на штурм, разогнали президиум и порвали материалы докладчиков. Все это, однако, не помешало организаторам мероприятия составить протокол о том, что гражданами «были заданы вопросы» и «получены ответы», а инвестору — объявить слушания «состоявшимися».

Жители пошли в суд. Коллективное требование истцов неожиданно поддержала Казанская межрайонная природоохранная прокуратура. Несмотря на доводы ответчика (представителей правительства республики), утверждавшего, что слушания по поводу завода были проведены, судья Эдуард Каминский иск осиновцев в этой части удовлетворил. Теперь гражданские активисты намерены подать следующий иск — о нарушениях процедуры отвода земли под строительство завода: депутаты провели заседание по данному вопросу снова без жителей поселка.