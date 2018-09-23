Королёвы Мценского уезда

Суд: Мценский районный суд Орловской области

Подсудимые: супруги-владельцы торговых палаток и две продавщицы

Статьи: ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой»), ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание)»

Стадия: вынесен приговор

Сроки: от 10 до 12 лет

Миша и Наташа сбежали прямо во время оглашения приговора. Точнее в перерыве. И даже не сбежали. А взяли и ушли. Никто за ними не гнался. Судья, как ни в чем не бывало, продолжил читать приговор, не поднимая глаз.

Произошло это не так давно в городе Мценск Орловской области. Михаил и Наталья Королевы на протяжении нескольких лет держали торговые павильоны на местном муниципальном рынке: крупы, сыры, мясо, колбасы, кондитерские изделия, пиво, сигареты… пищевой мак. Ну, в общем, именно за продажу кондитерского мака, ничем и никем не запрещенную, тогда еще существовавшая Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и зацепилась. При этом маком Королевы торговали на протяжении нескольких лет, ничуть не скрываясь. Да и предупреждений от контролирующих органов торговцы не получали.

Состряпать из факта продажи пищевого мака очередное уголовное дело местное управление ФСКН решило в 2014 году. К тому моменту по стране вовсю шла антимаковая кампания: кошмарили и судили таких же, как и супруги Королевы, владельцев палаток, ларьков, бакалейных лавок и кафе. Сценарий в истории Миши и Наташи был таким же, как у прочих: сотрудники ФСКН нашли наркоманов, которые покупали на рынке мак и ацетон, добились от них показаний, что им «сбывали» нар­коту, «замаскированную под семена пищевого мака», провели пару незамысловатых оперативно-разыскных мероприятий — итог: предпринимателей и их сотрудников подвели под статью, бизнес разорили, а следователи и опера получили звездочки на погоны.

И в ходе следствия, и во время судебного процесса Королевы не отрицали: да, мак продавали в открытую, как и другую бакалею. Приобретали его на оптовом рынке в Москве, в Жулебино. Да, возможно, мак в Мценске у них покупали наркозависимые граждане. И что теперь за каждым покупателем следить? Тогда, к примеру, кухонные ножи и спички надо запретить к продаже — их тоже используют преступники.

Что касается местного управления ФСКН, то ни на следствии, ни в суде ведомство и его эксперты не смогли привести доказательств того, что морфин, кодеин и тебаин, реализация которых и инкриминировалась Королевым, были замаскированы под семена пищевого мака, либо что Королевы специально смешивали эти вещества и опыляли ими десятки килограммов продукта. Кстати, мак, приобретаемый ими на рынке в Москве, всегда был в заводских упаковках, и фактов вскрытия упаковок ФСКН не обнаружила.

Следствие шло год. Вел его начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Мценский» Владимир Свиридов. Помимо четы Королевых в организованную группу господин Свиридов впихнул и двух продавщиц, работавших в их торговых точках. Все были под подпиской о невыезде.

Суд тоже шел год. Свидетели-наркоманы в Мценском райсуде от показаний, данных на следствии, отказывались и говорили, что подписывали то, что им совал под нос начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Владимир Свиридов, да и подписывали бумаги в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Впрочем, иллюзий насчет своего будущего у четы Королевых не было: сложившаяся практика говорила о том, что даже при отсутствии доказательств булочников, бакалейщиков и торговцев маком порой целыми семьями отправляют по этапу. Но какие-то надежды все же были. Надежды подавал судья. Владимир Геннадьевич Кофанов постоянно раздражался на прокуратуру, третировал того самого начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков, спрашивая, например, у него, почему некоторых свидетелей обвинения, судя по их словам, во время допроса били пустой бутылкой по голове, а на вторых давили, угрожая неприятностями родным. И в какой-то момент судья даже заявил, как бы извиняясь перед подсудимыми: «Не я лепил это дело!» Картину такую разумеется нечасто встретишь в российских судах. Адвокаты облегченно вздыхали: будет оправдательный приговор.

В прениях прокурор Косьянова запросила для Михаила Королева 18 лет строгого режима, для его жены и продавщиц — по 15 лет.

Во время оглашения от независимости председательствующего не осталось и следа. Обвинительное заключение прокуратуры один в один, как это бывает в 90% случаев, перекочевало в приговор. При этом в зал судья Кофанов старался не смотреть. Миша и Наташа поняли: надо делать ноги. К тому же конвоя в суде не наблюдалось. В какой-то момент судья объявил перерыв, сказав «кофейку идите попейте». И Королевы ушли в неизвестном направлении. Ни в суде, ни дома, ни в городе их с тех пор не видели.

Очевидцы говорят, что, войдя в зал после перерыва,

судья продолжил читать приговор как ни в чем не бывало — отсутствие двух подсудимых он то ли не заметил, то ли не захотел замечать.

Мише дал 12 лет строгого — как главе маковой преступной группы, Наташе — 10.

Вообще-то публика советовала в перерыве уйти и продавщицам Тамаре и Тане, но те побоялись, надеясь, что до реального наказания все же не дойдет. Под стражу Таню и Тамару взяли в зале суда. Говорят, слезу пустила даже прокурорша Косьянова, просившая ранее приговорить их к 15 годам. Женщинам дали по 10,6 и 11 лет. Теперь они проживают в поселке Шахово Орловской области в колонии общего режима.

О том, что подсудимые ушли из-под приговора во время перерыва, нигде не сообщалось. Очевидно, в судебном департаменте Орловской области решили не портить статистику таким скандалом. В федеральный розыск супругов Королевых объявили только сейчас.

Мценск — город маленький. Все про всех всё знают. И про суть уголовного дела — тоже. Местные жители рассказывают, что от розыска Королевых открещивалась даже служба судебных приставов — чтобы руки не марать.

Что сегодня? Орловский облсуд оставил приговор Королевым и их продавщицам в силе, скостив по полгода. Теща Михаила Королева Галина Веснина безуспешно пишет в прокуратуру и СКР заявления о преступлении в отношении бывших сотрудников уже несуществующей ФСКН, разоривших чужой бизнес, искалечивших судьбы продавщиц (одна из них пенсионерка) и заставивших ее зятя и дочь податься в бега.

Расследовавший дело против Королевых начальник ФСКН по Мценску Владимир Свиридов вскоре после приговора получил звание полковника, а еще через год — 11 лет строгого режима за убийство сожительницы в пьяной бытовой разборке.