«Осудили за память»

Суд: Тверской районный суд Москвы

Подсудимые: политик Леонид Гозман, правозащитник Сергей Шаров-Делоне, художница Анна Красовицкая

Статья: ч. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия»)

Определение: штрафы от 15 до 20 тысяч рублей

19 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил к административным штрафам трех участников мемориальной акции, которая прошла 25 августа в честь 50-летней годовщины «Демонстрации семерых» — 25 августа 1968-го восемь человек вышли на Лобное место в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию.

Суд над Леонидом Гозманом, Сергеем Шаровым-Делоне и Анной Красовицкой проходил в новом здании суда на Каланчевской улице — в заметной издалека многоэтажке ярких цветов. Суд официально открылся всего неделю назад: по коридорам снуют рабочие, в воздухе стойкий запах краски и новой мебели.

— Торжественно открывают новое здание политическим процессом, — пошутил кто-то из журналистов.

Судебные заседания проходили на разных этажах: административное дело против Гозмана и Шарова-Делоне рассматривал судья Дмитрий Гордеев, а дело художницы Анны Красовицкой — судья Мария Сизинцева.

Гозмана, Шарова-Делоне и Красовицкую обвиняли в административном правонарушении. Все трое были задержаны прямо на акции 25 августа. Гозман и Шаров-Делоне попытались развернуть плакат «За вашу и нашу свободу» — точную графическую копию плаката, который демонстранты держали 50 лет назад. Но акцию прервали сотрудники правоохранительных органов. При этом не учитывался ни характер акции, ни состав участников: Шаров-Делоне — двоюродный брат участника «Демонстрации семерых» Вадима Делоне; Красовицкая — внучка диссидентов Павла Литвинова и Натальи Горбаневской, которые также выходили на акцию 50 лет назад. Впрочем, на акции в 2018 году был еще плакат «Свободу Сенцову», его держала художница Красовицкая.

— Моя подзащитная — внучка участников акции. Задерживать ее и других — это все равно, что приговаривать к штрафу тех, кого принимали на Красной площади в пионеры и которые спустя десятилетия пришли вспомнить о тех событиях, — говорил на суде адвокат Красовицкой Илья Уткин.

На заседание вызвали свидетеля защиты — историка Алексея Боганцева. Именно он подавал заявление о проведении акции в комендатуру Кремля.

— Я писал о том, что участники хотят прийти возложить цветы к Лобному месту. В ответ получил очень странный ответ: по распоряжению президента любые массовые акции на Красной площади запрещены, — недоумевал Боганцев.

Момент задержания Красовицкой Боганцев не видел: «общался с туристами».

Итог: художницу оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Судью Гордеева дожидались более четырех часов. Правозащитники повесили над дверью лист с надписью «За нашу и вашу свободу».

— Это что такое? — интересовался пристав, срывая плакат.

— А это относится к нашему делу, — ответил Леонид Гозман. — Вещественное доказательство. Судье Гордееву Гозман уже в зале объяснил:

— Я думаю, нас судят не за то, что нам инкриминируют, а за память, за то, что мы помним о людях, которые требовали свободы другим и свободы себе. Когда вы выносите решение, вы делаете это от имени Российской Федерации, но мне кажется, вы судите не от имени Российской Федерации, а от имени тех людей, которые фальсифицируют выборы, по приказу которых разгоняют мирный протест. Я хотел бы уважать суд своей страны, но, к сожалению, он не дает для этого оснований.

Гозман подчеркнул, что намерен повторять мемориальную акцию каждый год. Судья Гордеев выслушал речь спокойно, а затем удалился в совещательную комнату. Итог: 20 тысяч рублей штрафа.

В свою очередь, Сергей Шаров-Делоне обратил внимание судьи Гордеева на то, что запрет коменданта Кремля Сергея Хлебникова проводить мемориальную акцию противоречит законодательству.

— Получаются двойные стандарты: каждый день рождения Ленина огромное количество коммунистов возлагают цветы к Мавзолею. Каждое 12 апреля несут цветы к могиле Гагарина. Даже к людоеду Сталину пускают людей возложить венки! Это ничем не отличается от того, что задумывалось 25 августа.

Шаров-Делоне заметил, что участники «Демонстрации семерых» были реабилитированы в 1991 году, а в 1992 году правительство РФ принесло официальные извинения Чехословакии за вторжение советских войск в 1968 году.

— Правительство РФ должно как-то определиться: либо отозвать извинения и признать этих людей виновными, либо признать их героями, как они были признаны в Чехословакии, и, по крайней мере, не препятствовать проведению мемориальной акции, — заключил правозащитник.

Решение то же: 20 тысяч рублей штрафа.