Удавка Мюллера

14 сентября этого года Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба Трампа, стал пятым и самым высокопоставленным человеком из его окружения, который согласился сотрудничать со следствием специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. Ранее на сделку со следствием пошли Майкл Коэн, личный юрист Трампа (21 августа), Рик Гейтс, бывший замглавы штаба (23 февраля), Майкл Флинн, экс-советник по национальной безопасности президента США (30 ноября 2017 года), Джордж Пападопулос, советник по внешней политике предвыборного штаба (28 июля 2017 года). В отчаянной попытке навредить следствию Трамп приказал рассекретить запросы на слежку, сделанные спецслужбами, но, послушавшись окружения, 21 сентября отложил данное решение.

Согласно опубликованным судебным документам, Манафорт признал себя виновным, во-первых, в «сговоре против США», который выразился в нарушении банковского, налогового законодательства и неисполнении закона 1938 года «О регистрации иностранных агентов». А именно: он не зарегистрировался в Минюсте в качестве агента правительства Украины, Партии регионов и «Оппозиционного блока», сформированного после бегства Януковича в Россию. Также он признал, что в 2006–2017 годах он «отмыл» около 30 млн долл., заработанных на Украине. Во-вторых, — в сговоре по противодействию правосудию, что выражалось в попытках убедить свидетелей по своему делу изменить показания. После этого суд изменил меру пресечения Манафорту, заменив домашний арест содержанием в тюрьме.

В судебных документах Россия практически не упоминается, однако американские СМИ ранее сообщали, что Пол Манафорт предлагал Олегу Дерипаске возможность получать информацию из первых уст о ходе предвыборной кампании. Более того, по сообщениям СМИ известно, что Олег Дерипаска обсуждал на своей яхте американскую политику с Сергеем Приходько, который на тот момент занимал пост вице-премьера — главы аппарата правительства.

В тот же день, как стало известно о решении Манафорта, Трамп заявил, что потребует от министерства юстиции рассекретить запросы на слежку, сделанные в ходе расследования по вмешательству России в выборы в США в рамках закона о слежке за иностранной разведкой.

Для справки: в 1978 году конгресс США учредил специальную систему судов, которая рассматривает запросы спецслужб на физическую и электронную слежку за людьми, которые подозреваются в шпионаже или терроризме. Система слежки постоянно изменялась, например, после теракта 11 сентября 2001 года закон «об объединении и усилении Америки путем предоставления инструментов для пресечения терроризма» (PATRIOT Act). Эти суды получили возможность выдавать разрешение на слежку за «категориями» людей. Закон 2015 года «О свободе Америки» резко сократил возможности спецслужб.

Запросы на слежку являются секретными, поскольку в них содержится информация об источниках разведданных и методах сбора информации. Публикация этих данных серьезно бы ограничила возможности спецслужб США выполнять свои функции, так как все потенциальные информаторы оказались бы под угрозой разоблачения.

Кроме того, такой шаг мог бы стать очередным доказательством в обвинении Трампа в препятствовании правосудию. В результате: 21 сентября президент США принял решение отложить рассекречивание этих запросов на слежку до того момента, как контролер минюста изучит материалы, чтобы убедиться, что их публикация не нанесет ущерба американским спецслужбам.

Если сотрудничество штаба Трампа с Москвой имело место, то о нем не мог не знать глава избирательной кампании. При этом важно понимать, что обвинение в сговоре против США, госизмене и/или препятствовании правосудию может стоить Трампу Белого дома. Вопрос юридической квалификации здесь является ключевым. Этим, если партия вернет себе Палату представителей, будет заниматься демократ Джерри Нэдлер, ныне старший член комитета по судебной системе. При смене партий старший член становится председателем комитета. Судьба президентства Трампа решится 6 ноября, когда будет переизбран весь состав Палаты представителей и одна треть Сената. В январе, когда новый состав конгресса США приступит к работе, нас может ожидать настоящее шоу.

Сергей Костяев,

преподаватель Университета Ратгерса (США)