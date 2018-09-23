Вечные ценности на миллиард

Петр Саруханов / «Новая газета»

Несколько недель назад глава ВТБ Андрей Костин успокоил граждан: финансовая система стабильна, так что даже в том случае, если США пойдут на беспрецедентно жесткие меры и запретят российским госбанкам операции с долларами, все вклады будут как-нибудь спасены. Другой вопрос, отметил Костин, в какой валюте государство будет эти вклады компенсировать.

Для граждан, озабоченных своими сбережениями, рассуждения банкира прозвучали пожарной сигнализацией. Как и параллельное заявление министра экономического развития Максима Орешкина о том, что рубль — стабильная валюта, и сейчас на самом деле самое время избавляться от долларов. Наученные горькими десятилетиями подобных речей начальства и руководствуясь чутьем, соотечественники бросились перепрятывать деньги под какой-нибудь подходящий матрас. Как водится, труднее всех в этот момент пришлось тем, кому нужно было увести от рук родного государства по-настоящему большие суммы.

По данным финансового издания Bloomberg, в течение августа с валютных депозитов Сбербанка было выведено 1,2 млрд долларов, темпы оттока капитала на 10% превысили средние по рынку. Аналитики связывают причины бегства валюты из крупнейшего российского госбанка с тем, что граждане считают риски новых и жестких санкций реальными. Хотя большинство профессиональных участников рынка считают, что заморозка долларовых активов Сбербанка и ВТБ маловероятна, действовать нужно исходя из худшего сценария. Никто не верит, что доллары смогут быть компенсированы государством. Особый оптимизм вызывает комментарий Костина о возможной компенсации вкладов в другой валюте. Среди выведенных вкладов велика доля крупных — очевидно, что их владельцы оказались более информированными и поспешили первыми принять меры. А в Сбербанке происходящее назвали «результатом управляемой эволюции баланса банка». Многовато, конечно, родительных падежей.

Журналисты Bloomberg рассуждают о том, что давление санкций подталкивает крупный российский бизнес в сторону еще более тесного общения с Кремлем, потому что большим деньгам просто некуда деваться в условиях, когда для всего мира они стали «токсичными». Однако, если смотреть на происходящее из России, акценты расставлены совершенно иначе. Российские граждане в течение десятилетий рассматривают американскую валюту в качестве единственного надежного вложения. Что бы ни случилось, доллар не обманет, в отличие от российских властей. Так что долларовый исход из Сбербанка выглядит как демонстрация подлинных ценностей нашего Отечества, ничуть не изменившихся с 90-х, несмотря на весь «патриотический разворот».

Если выбор стоит между долларом и родным государством, то граждане стихийно принимают единственное разумное решение. В конкретной истории про санкции и Сбербанк этот вывод делается не в качестве культурологического обобщения, но как сухой факт бухгалтерской отчетности. Никаких «настоящих денег» для россиян до сих пор не придумано — ни рубли, ни евро, ни какие-нибудь биткоины место доллара в сознании сограждан занять не смогли.

Кажется, что все беднеющие страны похожи друг на друга. На улицах Стамбула люди совсем недавно жгли американские купюры, чтобы бороться с Америкой. Турецкие граждане, которым действительно есть что терять, как и весь остальной мир, в это время вкладывали средства в акции американских компаний.