История со счастливым концом

Петр Саруханов / «Новая газета»

Это как левой ногой — в правое ухо. Оглушительного успеха добился 47-летний Джеффри Уильям Монсон, боец смешанных единоборств, которые иногда ошибочно называют боями без правил. Лишь 12 июня он получил паспорт гражданина России, а уже 9 сентября стал обладателем мандата депутата. Недавний гражданин США за три месяца сделался избранником российского народа. Пока, правда, не всего народа, а лишь той его части, что проживает в Красногорском городском округе Московской области. Но это только начало. Счастливый Монсон уже объявил, что нацелился на Государственную думу. Как говорится, чего и вам желаем…

Кто только у нас не хочет послужить народу. Сотни кандидатов объявляют в своих программах, что они способны накормить народ, напоить и спать уложить. Но мастеров грэпплинга и чемпионов мира по бразильскому джиу-джитсу на встречах с избирателями еще не видели. Уложить Монсон может кого угодно, но как он справится с остальными пунктами программы?

Понятно, возникли разговоры, что этот бывший американец какой-то не такой. Первым делом указывают: Джеффри не знает русского языка. Ну и что? Остальные депутаты говорят по-русски, но нередко у слушающих их граждан возникает мысль: «Лучше бы они не говорили!»

Пеняют Монсону и на то, что у него нет четких политических убеждений. Это так. Подробно описывали, как он запутался даже в своих татуировках. На его теле и написанное по-русски слово «свобода», что свидетельствует о либеральных взглядах спортсмена, и изображение серпа и молота, что говорит о его приверженности марксизму-ленинизму.

И впрямь, пару лет назад Монсон заявлял, что намерен вступить в КПРФ и, к нашей радости, строить социализм. Еще упоминают красно-черную звезду на его груди — символ анархо-коммунизма. «Я анархист! — подтверждает Джеффри в других своих интервью и говорит о намерении покончить с классовой иерархией в обществе, за что мы ему тоже должны быть благодарны. Это нагромождение идей не помешало начинающему российскому политику трезво оценить обстановку и пойти в депутаты по списку «Единой России». И снова — ничего особенного. Видели вы эту «Единую Россию»? Мало ли в ней бывших ленинцев, не достроивших коммунизм из-за нехватки кирпича и шифера? И не они одни вписались в партию, не имеющую никакой идеологии. Чего доброго, и анархистов в ней можно обнаружить, вплоть до махновцев.

Ну и, наконец, многие считают, что Монсон, уроженец штата Миннесота, не знает жизни нашего народа, так как жил в другой реальности. Это просто придирки. Можно подумать, что наши политики, посещающие народ с охраной и телевидением, знают жизнь какого-нибудь поселка городского типа. Городского типа (в лице встречающего их главы здешней администрации) они еще знают, а поселка — нет.

Гражданин и депутат Монсон уже настолько сориентировался в новой обстановке, что успел заявить: «Россия — это олигархия!» Более того, он высказался и по более острому вопросу: «Путин неприлично богат по сравнению с тем, какую зарплату он должен получать в качестве президента России. Как он получил это богатство?» И предположил: «Думаю, Путин получил свое богатство благодаря своим связям с олигархами». Ну вот, заодно Джеффри и древнюю русскую поговорку освоил: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей-олигархов».

Короче, Джеффри Уильям Монсон созрел уже не только для Госдумы. Пожалуй, и на высший государственный пост он смог бы претендовать. Правда, многие сочтут это вмешательством американцев в наши президентские выборы.