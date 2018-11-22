Как выключают микрофоны

Вечером 21 ноября в Краснодаре был задержан известный российский рэп-исполнитель Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов). В местном клубе Bounce должен был пройти его концерт, однако еще до начала мероприятия на площадке выключили электричество, а следом приехал наряд полиции. В ответ Хаски начал зачитывать тексты перед людьми, вышедшими из клуба, стоя на одном из автомобилей. Вскоре его задержали и привезли в отделение полиции Центрального округа Краснодара.

Появилось видео задержания рэпера Хаски – полицейские стащили его с крыши автомобиля. Видео: lintsy17 / instagram pic.twitter.com/2x3xa9b8Ib — МБХ Медиа (@MBKhMedia) November 21, 2018



В отделении рэпер отказался пройти медицинское освидетельствование. «Проходить его (освидетельствование. — прим.) Дмитрий отказался, имея на то свои причины. Он считает, что срыв его концерта — это запланированная акция, какому-то прокурору не понравился текст нескольких его песен», — сказал телеканалу «Дождь» адвокат Алексей Аванесян.

В конце концов, на Хаски составили три административных протокола: о мелком хулиганстве, сопряженным с неповиновением законному требованию представителя власти (ч.2 ст. 20.1 КоАП), организации массового пребывания граждан в общественных местах, публичных призывах к массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах (ч.1 ст. 20.2.2 КоАП) и об отказе пройти медицинское освидетельствование (ч.1 ст. 6.9 КоАП).

На судебном заседании рэпер заявил, что свою вину не признает. Судья в итоге приговорила его к 12 суткам ареста.

Реперу Хаски сорвали концерты в ряде городов



За день до произошедшего на концерт Хаски в Ростове-на-Дону в клубе Rave пришли силовики. Двое полицейских угрожали сорвать мероприятие, если организаторы не подпишут предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности». В итоге в зале отключили звук и освещение, Хаски читал тексты без музыки и микрофона.

23 ноября должен был состояться концерт Хаски в волгоградском клубе Royal Bar, но за день до мероприятия стало известно и о его отмене. «Раскуплено около одной тысячи билетов, деньги будут возвращены в день запланированного концерта», — сказал в комментарии РИА Новости представитель площадки, не уточнив, каковы причины отмены.

Концерт рэпера в Тольятти, который должен был пройти 2 ноября, по требованию прокуратуры также отменили.

22 ноября также стало известно, что депутат из Ленинградской области Владимир Петров еще в ноябре обратился к Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой

принять меры «по недопущению проведения… официальных концертов "рэперов" в РФ до нормализации ситуации в молодежной среде».

Агентству «Говорит Москва» депутат рассказал, что он составил список конкретных рэперов, к которым у него есть претензии и что помимо Хаски, в него вошли Oxxxymiron и Noize MC.

... и не только Хаски



В связи с якобы содержащимися призывами к экстремизму в песнях еще в 2015 году в том же Краснодарском крае был отменен концерт другого известного рэпера Noize MC. Это произошло после предупреждений от прокуратуры и администрации города. Власти рекомендовали отменить концерт «в целях предотвращения возможных нарушений действующего законодательства о противодействии экстремистской деятельности».

За день до отмены концерта прокуратура Карасунского округа Краснодара вынесла предостережение о недопустимости «экстремизма» на концерте Noize MC. Причиной отмены стали слова рэпера (настоящее имя Иван Алексеев) об Украине, сказанные в августе 2014-го на музыкальном фестивале Kubana. Тогда Noize MC произнес слова поддержки в адрес Украины и посвятил песню тем, кто испытывает неприязнь к людям «только потому, что они другой национальности». После этого организаторы фестиваля выключили микрофон и вырезали из эфира высказывание рэпера. В ответ Алексеев ушел со сцены, а позже вышел полностью голым в знак протеста.

В том же Краснодарском крае в июле 2018 года произошло нападение на двух журналистов издания Moloko plus Павла Никулина и Софико Арифджанову. Перед презентацией альманаха их задержали люди в штатском. Затем неизвестный распылил им в глаза перцовый баллончик с криком «Хэллоу, Украина!». На саму презентацию пришла полиция, все привезенные альманахи конфисковали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (пункт «а» части 2 статьи 115 УК). Однако его расследование в октябре приостановили, так как личность преступника установлена не была.

«Если говорить про общий уровень насилия, в Краснодаре он зашкаливает. Там вообще, как мне кажется, идет зачистка культурного и любого альтернативного поля», — говорит Никулин «Новой». Он также напоминает про избиение в Краснодаре эколога Андрея Рудомахи в конце декабря 2017 года и нападение на «Отряды Путина», которое произошло в день задержания Хаски.

«Краснодар — такая православная Чечня, там есть проблема с правами человека», — считает он.

Поэтому, по его словам, стоит отделять то, что произошло с журналистами в Краснодаре от того, что произошло в Петербурге и Нижнем Новгороде (там создателям альманаха тоже создавали помехи).

Никулин говорит, что «просто сам по себе и факт того, что Хаски независим, уже вызывает к нему у власти определенные вопросы».

В сентябре «обеспокоенные родители» из Нижнего Новгорода попросили ряд инстанций проверить концертный зал Milo, так как там планировались выступления исполнителей, которые, по мнению представителей «родительской общественности», пропагандируют «алкоголь, наркоманию, каннибализм и садизм». Местные СМИ писали, что впоследствии концерты таких исполнителей, как Jah Khalib, Ганвест, Монеточка, Matrang и Элджей, которые должны были пройти на площадке Milo Concert Hall, перенесли на другие даты. Сообщение о переносе было опубликовано в сообществе концертного зала «ВКонтакте», нижегородскому изданию «Время Н» отказались комментировать причину произошедшего.

В конце октября местная прокуратура потребовала отменить концерты пяти исполнителей в связи с выявленными при организации нарушениями. На рекламных материалах о предстоящих мероприятиях говорилось о возрастном цензе 12+ или же 16+. «Фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих», — утверждали в прокуратуре.

В отношении организаторов концертов ведомство возбудило административные дела по части 1 статьи 6.17 КоАП (нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию). Правоохранительные органы также выявили «признаки готовящегося правонарушения» в действиях одного из организаторов, ему вынесли предупреждение о недопустимости нарушения законодательства.