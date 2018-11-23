Какая их лиса укусила

Интерпол в среду на генассамблее в Дубае избрал себе президента на два ближайших года. Главная новость заключается в том, что им не стал генерал-майор российской полиции. Впрочем, и это не такая уж новость: трудно было представить, что после одного скандала — некрасивой истории с «пропажей» и последующим «отречением» Мэн Хунвэя (китайского президента Интерпола до 07.10.2018) — члены организации сразу же проголосуют за второй скандал.

О том, что российский генерал-майор Александр Прокопчук «является фаворитом» голосования, «стало известно» всего неделю назад, после публикации британской газеты The Times, которая сослалась на анонимных представителей «официального Лондона» и «источник, близкий к Интерполу».

Затем почти все российские и даже многие иностранные СМИ старательно «перепостили» реакцию на статью The Times. Реакцией стало открытое «письмо американских сенаторов» (не беда, что их было всего 4) «в администрацию Дональда Трампа» и к членам Интерпола с призывом не допустить избрания президентом организации генерала из России: потому что это все равно что «пустить лису заведовать курятником».

Потом последовал традиционный для любой ситуации «ответ Пескова» (о «вмешательстве в избирательный процесс»), потом госсекретарь Майк Помпео сделал беспроигрышное заявление о том, что Соединенные Штаты «твердо поддерживают» корейца.

И ведь Ким Чен Ян действительно победил. Песков тут же намекнул, что «наш кандидат» не победил, возможно, как раз потому, что «давление оказывалось сильное» — «из ряда стран».

А то бы, конечно, на пост президента Международной организации уголовной полиции в 2018 году — на пятый год «русской весны» — избрали бы генерал-майора из РФ.

И видимо, именно из-за нежелания российских властей помешать столь вероятной победе Прокопчука 19 ноября Генпрокуратура России заявила, что намерена снова объявить в международный розыск основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Генпрокуратура вдруг заподозрила, что Браудер приказал «отравить Магнитского» и нескольких «своих сообщников».

Кем бы ни был Браудер, но обстоятельства смерти юриста Сергея Магнитского в «Матросской Тишине» более-менее известны и давно уже являются основанием для санкций в отношении российских силовиков и чиновников.

Судебный обозреватель «Новой» Вера Челищева напомнила, что российское бюро Интерпола, во главе которого стоит Александр Прокопчук, уже четырежды пыталось объявить Браудера в розыск. И вот о пятой попытке объявляется, повторю, 19 ноября, то есть за два дня до столь вероятного попадания российского «лиса» в международный «курятник» уголовной полиции…

В итоге Прокопчук проиграл Ким Чен Яну с результатом, опровергающим прогнозы неназванных источников газеты The Times: 61 голос против 101.

Напомню также, что именно 57-летнего Ким Чен Яна и назначили исполняющим обязанности президента Интерпола сразу же после «отставки» Мэн Хунвэя.

Теперь это решение закрепили голосованием — кореец, как и положено по уставу организации, избран на два года, до 2020-го, когда должен был истечь срок полномочий предыдущего президента.

Более значимый пост генсека Интерпола продолжает занимать немец Юрген Шток, чьи пятилетние полномочия истекут через год.

При желании через год можно будет повторить попытку с выдвижением российского генерала.