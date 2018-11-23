«Они пришли сюда собирать подачки»

Как и ожидалось, возникли проблемы. Федеральный судья в Сан-Франциско приостановил действие указа Трампа об ограничении в предоставлении убежища нелегалам, а в Вашингтоне недовольные подняли вопрос о том, насколько законно намерение президента разрешить войскам применить оружие против нелегальных мигрантов. Американские СМИ следят за «кризисом на границе» с неослабевающим интересом. И как обычно — оценки полярно противоположны.

Противники Трампа напоминают, что с момента основания Соединенные Штаты принимают людей со всего света (сейчас примерно по одному миллиону легальных мигрантов в год), исторический образ — страна как «плавильный котел», где американцами становятся представители всех религий, рас и культур. Людей приводит сюда не только желание лучшей жизни, но и просто желание выжить, если на родине их жизнь и свобода в опасности.

Предшественник Трампа Обама сталкивался с подобной проблемой. У него был «марш детей» из Центральной Америки, родители посылали их на свой страх и риск, оплачивая преступным картелям организацию тайного перехода через южную границу США. И при Обаме действовал режим репортации, не хватало средств и сил на проведение судебных процедур, на строительство временных семейных центров содержания беженцев. Очередь на судебные миграционные слушания растягивалась на годы. Разница в том, что мигрантам не угрожали регулярной армией. За это Обаме доставалось с обеих сторон: и от либералов, и от консерваторов.

Сторонники Трампа утверждают, что нынешние караваны мигрантов из Гондураса, Гватемалы и других стран Центральной Америки состоят в основном из молодых мужчин, которые стремятся проникнуть в США с преступными намерениями, а женщин и детей специально выставляют в передние ряды для «правильной сочувствующей картинки» на мировых телеканалах. Как заявили на брифинге представители министерства внутренней (национальной) безопасности США (DHS), только в районе калифорнийского города Сан-Диего в рядах каравана беженцев находится около 500 преступников. Американские власти хотят оставить толпы мигрантов на мексиканской территории и ведут переговоры с властями стран Центральной Америки о возврате караванов домой. Откуда у американских властей такая уверенность, что с караваном в Америку стремится проникнуть организованная преступность?

Разведка долларом

Телеканал NBC со ссылкой на двух анонимных сотрудников министерства внутренней безопасности сообщил, что в рядах мигрантов работают платные осведомители американских спецслужб. Организаторы караванов беженцев координируют свои действия через социальные группы WhatsApp, к ним тоже подключились американские агенты, стремясь разведать их планы и намерения, а также размеры и состав мигрантов, чтобы заранее обнаружить преступников в рядах беженцев. Не все сообщения осведомителей соответствуют действительности. 20 ноября агенты сообщили журналистам, что, по данным их разведки, группа мигрантов собирается пробежать по полосам для автомобильного движения на пограничном переходе недалеко от Сан-Диего. В результате пограничники закрыли все полосы пересечения границы в северном направлении с трех до шести часов утра. Однако попытка прорваться через границу так и не была предпринята мигрантами. Граница на этом участке была укреплена новым забором из металла и колючей проволоки.

Джон Коэн, в прошлом исполнявший обязанности заместителя министра внутренней безопасности по вопросам разведки, сомневается, что караван мигрантов представляет угрозу национальной безопасности Америки. Беженцы несут опасность гуманитарной катастрофы и большую проблему логистики: где и как их разместить. Вряд ли оправданно тратить большие средства на разведку там, где не ожидаются теракты, массовые расстрелы, почтовые посылки с отравой или кибернетические атаки, отметил бывший заместитель министра. Официальный представитель DHS Кэти Вальдман парировала: «Не комментируя источники или методы (разведки), было бы невежеством игнорировать то, что мигранты, в их числе преступники, пытаются проникнуть в нашу страну. Для защиты страны мы обязаны знать, кто пересекает наши границы, и любое заявление об обратном только дезинформирует».

Военные оснащают стену колючей проволокой. Фото: ЕРА

Ледяной прием под горячим небом

Ситуация напряженная — по обе стороны границы. В пограничном мексиканском городе Тихуана навстречу автобусам с беженцами вышли местные жители, требовавшие, чтобы мигранты убирались восвояси, мексиканской полиции пришлось сдерживать гнев толпы, чтобы не допустить столкновений. «Они пришли сюда собирать подачки, но пусть о них заботятся собственные власти», — заявила в интервью «Ассошиэйтед Пресс» местная жительница Палома. Телеканал Fox News сообщил, что местные приюты для бездомных, где мексиканский Национальный институт миграции предоставил им кров и питание, быстро оказались заполнены. Сейчас оставшиеся без крыши ночуют на бейсбольном поле. По данным министерства внутренней безопасности США, в Тихуане собралось уже шесть тысяч мигрантов, еще больше находится на подходе. Большинство из них хочет пересечь границу через пограничный пункт Сан-Исидро и официально просить убежище в Америке. Но им сообщили, что может пройти до шести месяцев, прежде чем просьба будет рассмотрена. А ждать придется на территории Мексики, где местные жители встретили беженцев по меньшей мере неласково.

«Мы должны ждать, но сколько? У нас денег, чтобы продержаться здесь один или два месяца», — заявил газете «Нью-Йорк таймс» 20-летний беженец из Гондураса, прибывший в поисках лучшей жизни к американской границе с женой и двухлетним сыном. А зовут его символично — Ленин (!) Эррера Батрес. «Если я умру в пути, по крайней мере, я попытался бороться (за лучшее будущее)» — слова еще одного беженца, 24-летнего Хосе Адана Нуньеса. Обычно американские пограничники на пункте Сан-Исидро могут рассмотреть до ста заявлений в день. Но перепись беженцев, которую сами мигранты ведут в блокнотах, составляет три тысячи имен — и это еще до того, как сюда добрались первые представители каравана. Мэр Тихуаны Хуан Мануэль Гастелум, назвавший мигрантов «лодырями и бездельниками», обещал провести референдум среди местных жителей: можно ли разрешить беженцам остаться. Мэр жалуется, что мигранты пьют алкоголь и употребляют марихуану в общественных местах. По его мнению, они ухудшат и без того непростую криминальную обстановку в городе с населением в 1,6 миллиона: войдут в ряды местных банд или образуют свои. Три года назад так произошло с беженцами из Гаити, осевшими в Тихуане.

Мексиканское министерство внутренних дел объявило, что 2700 беженцев из Центральной Америки подали прошение, чтобы остаться в Мексике. В Мехико власти разработали программу предоставления мигрантам работы и разрешения на жительство. Одновременно мексиканские официальные лица объявили, что у них нет средств, чтобы содержать на своей территории 10 тысяч (и более) беженцев из каравана, рвущихся в Америку.

Юридические путы для Трампа

Президента «самой могущественной страны мира» (так неустанно говорят о США здешние политики: и республиканцы, и демократы) опять остановил простой федеральный судья. 9 ноября Дональд Трамп издал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. В минувший понедельник федеральный судья из Сан-Франциско Джон Тигар временно (до 19 декабря — дальнейших слушаний по существу вопроса) блокировал действие указа. Правозащитные организации «Американский союз защиты гражданских свобод» и «Центр защиты конституционных прав» в исковом заявлении назвали президентский указ «нарушающим права человека». Согласно указу, все мигранты, въезжающие через южную границу США, будут иметь право на убежище только в том случае, если сообщат об этом в официальных пунктах въезда в страну. На практике это означает, что запертые на границе тысячи беженцев из каравана должны ждать, пока их прошение пройдет необходимую бюрократическую процедуру. Можно предположить, что в отчаянии люди попробуют найти другой, нелегальный, путь в Америку.

Ранее Трамп заявил журналистам, что в составе каравана скрываются бандиты из MS-13 (международный криминальный синдикат, созданный в Лос-Анджелесе в 80-х годах прошлого века), приезжие с Ближнего Востока, «вы найдете там все что угодно». Позже президент признал, что у него нет данных о подозрительных личностях с Ближнего Востока.

Еще один президентский указ ожидается, но пока не подписан. Он разрешит армии применить оружие для защиты пограничников и других федеральных служащих. Противники президента уже сейчас ссылаются на закон, принятый в далеком 1878 году (The Posse Comitatus Act), ограничивающий действия армии внутри страны, запрещающий ей подменять полицию и другие силы правопорядка, если только речь не идет о террористических атаках, катастрофах в национальном масштабе и других чрезвычайных ситуациях. Выдвижение 5800 военнослужащих из сухопутных войск и морпехов к мексиканской границе накануне промежуточных выборов (при этом большинство из них не было вооружено и солдатам запрещалось вступать во взаимодействие с беженцами) критики Трампа, в том числе бывшие высокопоставленные офицеры, назвали «использованием действующей армии в интересах своей партии». Выборы уже позади, а вот вопрос, «разрешать или нет» открывать огонь против беженцев, остается открытым. Трамп на одном из митингов, к восторгу его сторонников, обещал, что солдаты будут стрелять, если в них полетят камни. Потом, как часто бывает, он скорректировал свои слова, уточнив, что армия будет арестовывать вооруженных мигрантов, отдавать под суд, но не стрелять в них. Операция по размещению военных на границе обойдется в 72 миллиона долларов, если она не будет продлена после 15 декабря. Слухи разные: от усиления контингента до 15 тысяч человек — до отправки всех перед Рождеством в места постоянной дислокации.

Когда материал уже был готов, произошел чрезвычайно показательный обмен колкостями между президентом и главой Верховного суда Джоном Робертсом, который до этого получал от Трампа только лестные оценки. Недовольный решением судьи Тигара из Сан-Франциско Трамп назвал его «обамовским судьей». Пресс-секретарь Сара Хакаби обозвала «активистом, открывающим границы». Президент вспомнил, как другой «обамовский судья» в первые недели его президентства остановил указ о запрете въезда в страну граждан из ряда мусульманских стран, но в итоге «мы выиграли» в Верховном суде.

Однако Верховному судье Робертсу, одобренному в должности именно республиканцами, слова президента не понравились. Он выступил с официальным заявлением — фактически отповедью Трампу: «У нас нет обамовских или трамповских, бушевских или клинтоновских судей. У нас есть полностью преданные своей работе судьи, которые стараются сделать все от них зависящее, чтобы предоставлять равные права всем, кто обращается за судебной помощью. Независимый суд — это то, чему мы должны быть благодарны».

Кризис на границе (и не только) продолжается.