Шведская спичка

Никто не отбывал номер, и никто не ушел обиженным, даже сборная Гибралтара, одержавшая первую победу в своей недолгой истории. Финиш группового этапа заставил поверить в то, что эксперимент может по-настоящему взбудоражить футбольное сообщество. Список четырех триумфаторов в лиге «А» (Англия, Голландия, Португалия, Швейцария) не совпал ни с одним прогнозом — что говорит исключительно об остроте борьбы.

Но так было почти во всех группах четырех дивизионов, даже в слабейшей, собравшей в том числе вечных и безнадежных аутсайдеров. Уровень футбола оказался, конечно, разным, но распределенные согласно рейтингу команды соревновались с равными, или примерно равными себе.

Лучшее и самое яркое пришлось на дивизион «А». Ну разве хотели чемпионы мира французы, полностью сохранившие победный состав, уступать сборной Голландии? «Оранжевые» вообще пропустили чемпионат мира, из затяжного кризиса их не могли вытащить ни Гус Хиддинк, ни Дик Адвокат. Но вот пришел черед Роналда Кумана, и он явил миру новую молодую сборную, ставшую едва ли не главным открытием Лиги наций. Францию Депай с компанией обыграли дома, а в Гельзенкирхене в феерическом матче с немецкой сборной, уступая два мяча, спасли игру в последние пять минут. Французы остались ни с чем, немцы вовсе отправились во второй дивизион — понятно, что ненадолго.

И серебряных призеров чемпионата мира хорватов тоже понизили в классе. Последние два тура перевернули ситуацию не только в этих группах, подарив роскошную интригу и очень качественный футбол. И больше всего поразили не попавшие в полосу неудач гранды, которым по всему положено быстро возвращать статус, а скромная сборная Швейцарии, уничтожившая надежды звездных бельгийцев.

Легче всего объяснить крах фаворитов недостаточной мотивацией. Но нет, стимул был у всех, в том числе потому, что распределение по корзинам для жеребьевки предстоящего отборочного турнира Евро-2020 осуществлялось именно по итогам группового этапа Лиги наций. А еще потому, что будущим неудачникам квалификации новый турнир предоставлял подстраховку в виде четырех дополнительных мест. Сборные, позволившие себе немного расслабиться на старте, быстро спохватились — кто-то не просто наверстал упущенное, но и влетел в последний вагон.

Со сборной России получилось как раз наоборот. Начала-то команда за здравие, на хорошей июльской инерции. То, как завершила турнир, разочаровало и повергло в уныние всех, кого обнадежил уходящий сезон. В последнем матче в Стокгольме не расслабленностью повеяло, а слишком быстро возвратившейся безнадежностью. Контраст даже с октябрьскими матчами был разительным, причины на виду и даже слишком явные, но проблески тем не менее имеются.

Не хватающие звезд с неба подопечные Янне Андерссона наказали россиян образцово-показательно, а сколоченная наспех во многом новая сборная Станислава Черчесова проявила худшие свои качества, о которых не стоило забывать. Беда тренера в объективных обстоятельствах — команда вынужденно обновилась чуть ли не на 90 процентов, вина вполне конкретная — даже с резервистами можно и должно было сыграть удачнее.

Летний успех был достигнут на пике блестящей физической формы, благодаря вдохновляющей атмосфере, куражу и не в последнюю очередь удаче, которая изменила сборной России только в самый последний момент в серии пенальти в четвертьфинале с Хорватией — вероятно, лучшем матче сборной России за последние десять лет. Такие духоподъемные моменты на уровне сборной примерно раз в десять лет и случаются, но долго не длятся — достаточно вспомнить поучительную историю с бронзовой сборной образца Евро-2008. Для того чтобы задержаться на доселе невозможной высоте, взятой слишком большим напряжением, нужен иной ресурс и иное отношение к делу всех заинтересованных лиц. Проще говоря — не готов наш футбол к высотам.

А тут вовсе все сошлось — одномоментно попрощались со сборной Акинфеев, Жирков, Самедов, завершил карьеру Игнашевич, еще до старта и по ходу Лиги наций один за другим начали выбывать из-за травм Головин, Зобнин, Дзюба, Черышев, Дзагоев, Марио Фернандес, и в распоряжении Черчесова на исходе осени оказалась, по сути, вторая сборная.

Черчесов, к его чести, на потери не ссылался, но элемент растерянности проявился уже в товарищеском матче с Германией — прежняя более или менее внятная игра исчезла напрочь, козырей не осталось вообще — в обороне хаос, в центре провал, забивать вообще некому. Между тем шведы на выезде не переиграли, а перемогли турок, и неожиданно оказались в роли фаворитов перед домашней решающей встречей. Гостей устроила бы ничья, но на ничью играть было смертельно опасно.

Тем не менее по факту именно на ничью сборная и играла. На помощь срочно вызвали едва залечившего повреждение Дзюбу, но ничего хорошего из этого не вышло — когда Артем не в форме и не на кураже, он превращается в себя прежнего, то есть обычного «столба», который пытается зацепиться за дальние забросы и выиграть верх. При наличии в составе хозяев мощного дуэта центральных защитников Гранквист — Линделёф надежды на то, что повезти может и с примитивнейшей тактикой, было немного.

То, что шведы выиграли по делу и заслуженно, первым признал капитан Дзюба. Черчесов посетовал на пару судейских решений и пару же нереализованных голевых моментов, но и ему пришлось согласиться с закономерностью поражения. Оставалось вспоминать, что было в сезоне хорошего.

…Лето было давно, но, правда, было. Тогда сошлось едва ли не все хорошее, а поздней осенью — едва ли не все плохое. Отдавая должное сборной, стоит заметить, что пять побед при шести поражениях и четырех ничьих — один из худших результатов за всю историю сборной России. Просто ощущение от сезона определило в целом удачное выступление именно на чемпионате мира, и сама игра в лучших матчах, ставшая едва ли не откровением. От этой игры осталось очень светлое ощущение, заставившее поверить в несбыточное. Концовка сезона посеяла значительные сомнения в том, что с возвращением костяка прежняя удаль вернется в полном объеме. Нет, возврата к лету-2018 не будет. Такое футбольное лето вообще бывает раз в жизни.

Да, кстати. С точки зрения перспектив ничего страшного для сборной не произошло. В высший дивизион Лиги наций рановато, а на утешительный турнир за дополнительную путевку на Евро-2020 остались виды. Если кто-то из четверки претендентов (Украина, Швеция, Босния и Дания) пробьется в финальный раунд по результатам квалификации, то его место, если не получится пройти отбор, займет Россия — как лучшая среди вторых команд группового этапа дивизиона «В» Лиги наций.

Не зря боролись и очки у турок брали. Мелочь, а приятно.