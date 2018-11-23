Время «заматывать шланги»

Российским автолюбителям будет нелегко читать последний твит Дональда Трампа: «…мы добились слишком низких цен на бензин, на дороги выехало много автомобилистов, и я спровоцировал дорожные пробки по всей нашей великой нации. Извините все!» — написал американский президент. Такое хвастовство задевает за живое, тем более что это правда: вслед за падением цен на нефть с начала октября стоимость литра моторного топлива в США снизилась почти на 10%.

В России тем временем набирает обороты внутренняя «торговая война» между крупными нефтяными компаниями и независимыми АЗС. Розничные цены на горючее от этого конфликта, конечно, не падают — по решению правительства они зафиксированы на пиковом июньском уровне и теперь официально отвязаны от цен на нефть. Впрочем, нельзя сказать, что раньше корреляция была сильной, поскольку 2/3 в рыночной стоимости литра государство забирает себе в виде налогов.

Только доля акцизов после двукратного повышения в следующем году достигнет 20%, рассказал председатель Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов на пресс-конференции в информационном агентстве «Национальная служба новостей». В этой ситуации заправщики вынуждены поднимать ценник. «Мы — магазин по продаже топлива. Если закупочные цены растут, то мы физически не можем сдерживать свои цены», — заявил Баженов.

Участники рынка, выступавшие на пресс-конференции, оценили ситуацию с топливом как «катастрофическую»: в независимой рознице наблюдается дефицит бензина (и в особенности зимнего дизеля) и массовый отток клиентов в пользу вертикально интегрированных компаний (ВИНК), которые усиленно демпингуют, компенсируя свои убытки от работы на российском рынке за счет премиальных экспортных поставок.

«Автомобилисты еще не почувствовали все прелести кризиса, потому что ВИНКи держат пониженные цены. Но придет время, когда нам всем объяснят цену и в 75, и в 100 рублей за литр», — говорит директор и совладелец сети АЗС «Олви» Олег Бузин. В Самарской области уже закрылась крупная сеть из 16 станций, такое же настроение «замотать шланги» есть у большинства независимых заправок, добавляет бизнесмен.

В экономике есть одно незыблемое правило: частный бизнес не может долгое время работать в минус. Сейчас финансовый запас прочности заправщиков подходит к концу. Средняя маржинальность российских АЗС (1,7 руб. за литр) ниже, чем средние операционные затраты (около 3 руб. за литр), и в перспективе это неизбежно приведет к закрытию большого количества заправок, заявили спикеры НТС.

Если с рынка уйдут независимые АЗС, то вся оставшаяся инфраструктура ВИНКов позволит заправить лишь 20 миллионов автомобилей из 50, то есть меньше половины от общего спроса, оценил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Всего в России около 25 тысяч заправок, 15 тысяч из которых принадлежат небольшим игрокам. При этом в физическом выражении ВИНКи, обвиняющие небольших заправщиков в монополизме, реализуют через свои бензоколонки около 70% топлива.

«Логика концентрации рыночной власти почти понятна: когда на рынке меньше игроков, проще договариваться о цене [с правительством]. Но и больше рисков: нет распределения ответственности между компаниями. Поведение «Роснефти» — это как раз поведение доминирующего игрока», — заявил Григорий Баженов, комментируя фактический отказ госкомпании от открытых биржевых торгов.

Стабилизировать ценовую ситуацию на долгий период времени, по оценкам Независимого топливного союза, можно только с помощью «комплексной реформы» топливного рынка. Заправщики предложили довольно радикальную программу, включая полную отмену топливных акцизов, либерализацию ценообразования, обязательную реализацию всех объемов произведенного бензина на бирже и курс на демонополизацию отрасли.

Очевидно, что фискальные задачи правительства и интересы нефтяных гигантов несовместимы с этим планом, особенно в части отмены акцизов, которые идут в региональные дорожные фонды. Но бунт независимых АЗС может подтолкнуть регуляторов к пересмотру приоритетов государственной политики в топливной отрасли: нельзя одновременно увеличивать сборы в бюджет, пытаться стимулировать нефтепереработку и замораживать розничные цены. Иначе проблема транспортных пробок в России будет решена радикальным способом.