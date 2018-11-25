Попытка фарисейства

Петр Саруханов / «Новая газета»

Думаю, сидеть не должен Хаски, бит-поэт, кумир угрюмых дев.

Думаю, и без моей подсказки выйдет он, недолго просидев.

Тонкий лирик, мастер ассонанса, эхо злых окраин, то да се…

Если он в СИЗО обосновался — будет хуже только для СИЗО.

Рэперу нельзя казаться милым: монстр, агрессор, мальчик для бритья…

Говорят, он связан с «русским миром» и хотел заткнуть таких, как я, —

Так и пусть его. Скажу без чванства, без обид: у нас другой раён.

Должен же я чем-то отличаться от него и от таких, как он.

Кое-кто, напрягши средний палец, троллит патриотов показных:

Мол, они за наших не вступались — так и мы не вступимся за них.

Принципы — они себе награда: я вступлюсь, блистателен и смел,

Даже за кричавших «Так и надо!» в день, когда Серебренников сел.

Пусть они и дальше дружно гадят в собственную смятую кровать:

Если я дождусь, что их посадят, — все равно не буду ликовать.

Буду защищать посредством слова, власть о снисхождении моля,

Соловьева?! — да, и Соловьева. Киселева?! — да, и Киселя.

Лгавших, истеривших, клеветавших, дружно исходивших на говно,

Планку уронивших, причитавших, что сажают мало, — все равно.

Ваши убеждения противны, но за ваше право тут вонять

Буду биться, хоть и неспортивный. Вам, боюсь, такого не понять.

Подсчитавши строго, как тарифщик, все грехи и каждую свинью,

Защищать я буду всех травивших, щедро отравивших жизнь мою, —

Не ее одну, а воздух в целом; весь наш необъятный регион

Тоже отравивших между делом, так что прежним вряд ли будет он.

Буду защищать неутомимо, праведным сочувствием дыша,

Как моя соседка Антонина — своего родного алкаша.

С сочетаньем гнева и печали, привлекая телик и печать…

Только посадите их вначале.

А иначе *** защищать?