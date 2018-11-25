Попытка фарисейства

Дмитрий Быковобозреватель
Думаю, сидеть не должен Хаски, бит-поэт, кумир угрюмых дев.
Думаю, и без моей подсказки выйдет он, недолго просидев.
Тонкий лирик, мастер ассонанса, эхо злых окраин, то да се…
Если он в СИЗО обосновался — будет хуже только для СИЗО.
Рэперу нельзя казаться милым: монстр, агрессор, мальчик для бритья…
Говорят, он связан с «русским миром» и хотел заткнуть таких, как я, —
Так и пусть его. Скажу без чванства, без обид: у нас другой раён.
Должен же я чем-то отличаться от него и от таких, как он.
Кое-кто, напрягши средний палец, троллит патриотов показных:
Мол, они за наших не вступались — так и мы не вступимся за них.
Принципы — они себе награда: я вступлюсь, блистателен и смел,
Даже за кричавших «Так и надо!» в день, когда Серебренников сел.
Пусть они и дальше дружно гадят в собственную смятую кровать:
Если я дождусь, что их посадят, — все равно не буду ликовать.
Буду защищать посредством слова, власть о снисхождении моля,
Соловьева?! — да, и Соловьева. Киселева?! — да, и Киселя.
Лгавших, истеривших, клеветавших, дружно исходивших на говно,
Планку уронивших, причитавших, что сажают мало, — все равно.
Ваши убеждения противны, но за ваше право тут вонять
Буду биться, хоть и неспортивный. Вам, боюсь, такого не понять.
Подсчитавши строго, как тарифщик, все грехи и каждую свинью,
Защищать я буду всех травивших, щедро отравивших жизнь мою, —
Не ее одну, а воздух в целом; весь наш необъятный регион
Тоже отравивших между делом, так что прежним вряд ли будет он.
Буду защищать неутомимо, праведным сочувствием дыша,
Как моя соседка Антонина — своего родного алкаша.
С сочетаньем гнева и печали, привлекая телик и печать…
Только посадите их вначале.
А иначе *** защищать?
Друзья!
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