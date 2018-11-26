Повесть времени бывалого

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Очередь перед входом в Литературный музей — явление довольно редкое, но при открытии Дома-музея И.С. Тургенева на Остоженке вполне прогнозируемое. Событие — долгожданное. А результат труда тех, кто в течение нескольких лет занимался реставрацией, пополнял коллекцию, вел переговоры с властями и спонсорами, — впечатляющий. Заведующая музеем Елена Полянская хоть и убеждена, что конечный результат никогда не бывает в точности похож на первоначальный замысел, однако воссозданию музея в двенадцати залах двухэтажного отреставрированного мемориального дома откровенно радуется.

Дом на Остоженке, снятый в 1840 году матерью Тургенева Вар­ва­рой Петровной после пожара в ее орловском имении Спасском-Лутовиново, на десять лет стал прибежищем семьи. Иван Сергеевич жил здесь только наездами, но обстановка расположенного в антресольном этаже кабинета молодого писателя создает ощущение, что он покинул его ненадолго: на диване — забытое порт­моне, у горящей лампы — записка от приехавших в Москву супругов Виардо, на стене — ружья и охотничья сумка. В этом доме Тургенев работал над поэмами «Параша», «Разговор», «Помещик». Варвара Петровна уединению не мешала. Судя по отзыву на появление «Параши», ее презрительное отношение к «бумагомаранию» сына было скорее напускным. Ей привелось стать свидетельницей и невероятного успеха рассказов, впоследствии вошедших в цикл «Записки охотника». Это многообещающее начало побудило Михаила Семеновича Щепкина сподвигнуть молодого Тургенева к писанию пьес. Благодаря энергии первого «народного» актера московские зрители раньше всех увидели постановки начинающего драматурга.

В этом доме либерал Тургенев смело вступал в споры с известными «словоизвергателями», славянофилами А.С. Хомяковым и К.С. Аксаковым, размышлял о судьбах России и Европы с пленительно добродушным Т.Н. Грановским, каламбурил с тончайшим литературным критиком В.П. Боткиным.

В доме обитал двухметровый немой красавец — дворовый Андрей. Именно он послужил писателю прототипом дворника Герасима в рассказе «Муму», поэтому серый особняк с колоннами известен среди москвичей как «дом Муму». На лестнице, ведущей во двор, сидит, поднявши лапу, бронзовая собачонка. Эта работа — дар Елены Казанцевой. Ее отец, народный художник России, скульптор Сергей Казанцев создал памятник «молодому, импульсивному, стремительному» Тургеневу, который, как и музей, открыли в юбилейные дни.

Благодаря главному архитектору проектов реставрационно-строительной компании «Архитектурное наследие» Наталье Евгеньевне Карташовой восстановлена огромная зала парадной анфилады с открытыми хорами. Здесь Варвара Петровна устраивала детские праздники для своих воспитанниц и рауты для московских друзей Ивана Сергеевича. Кульминацию семейной драмы — отказ Варвары Петровны выдать дарственную — олицетворяет лежащий на полу портрет Ивана Сергеевича, разбитый матерью в пылу гнева.

Среди автографов, обладателем которых музей стал благодаря коллекционеру и меценату М.Ю. Карисалову из Санкт-Петербурга, обращает на себя внимание шутливое письмо Тургенева к «обожаемой» им Жорж Санд. С окруженной множеством сплетен «Сафо» молодой Тургенев познакомился в один из первых своих приездов в Париж благо­даря семье Виардо. По воспоминаниям современников, знаменитая певица отличалась утонченностью и простотой. Именно такой предстает она на портрете, исполненном около 1853-го Евгением Плюшаром.

В залах «Мир дороги», «У чужого очага…», «Последние годы» много гравюр, на одной из них — изображение скромной дачи Тургенева. Это шале он выстроил рядом с поместьем Виардо, которое помог приобрести им в 1874-м. Дом и 8 гектаров парка усадьбы Ле Френ в Буживале — легендарное место: его бывшая хозяйка — Жозефина, жена Наполеона. Сейчас в домике Тургенева, хранящем множество его вещей, проходит ежегодный фестиваль «Храм искусств», воссоздающий атмосферу литературно-музыкальных вечеров Полины Виардо.

Как известно, писатель считал себя «беспредельным фанатиком Пушкина». Всю жизнь носил при себе золотой медальон с локоном поэта, срезанным в день его смерти. Тургенев готовил к печати письма Пушкина к Наталье Николаевне для журнала «Вестник Европы», переписывался с их дочерью Натальей Александровной, графиней фон Меренберг. Поэтому вполне закономерно, что преобразившийся особняк стал одним из филиалов Государственного музея А.С. Пушкина. По словам его директора Евгения Анатольевича Богатырева, «все пути и дороги… преодолевшего сотни тысяч верст Тургенева… проходили через Москву…».

Александра Гордон —

специально для «Новой»