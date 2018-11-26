Гордый Мамут

Петр Саруханов / «Новая газета»

Российские олигархи продолжают распродажу суперяхт. Очередные пострадавшие мореплаватели — Александр Мамут и Василий Анисимов, занимающие 42-е и 68-е места в списке богатейших граждан России, по версии Forbes, соответственно. Мамут, например, продал свою элитную яхту Kibo за 129 млн долларов. Новый владелец судна не называется, но известно, что Kibo уже переименована в Grace и находится сейчас в районе Гибралтара. Эта яхта была построена для Мамута немецкой верфью лишь в 2014 году и заказана, соответственно, до наступления эпохи геополитического величия. В прессе называются поистине пелевинские детали, связанные с Kibo. Так, столик в одной из кают покрыт кожей ядовитой рыбы фугу. Владельцам суперяхт, по всей видимости, жилось к 2014 году очень скучно, и они отчаянно пытались хоть как-то разнообразить свой досуг. Теперь настало время для других развлечений.

Летом была продана яхта Владимира Потанина, еще две он выставил на торги. Миллиардер Игорь Макаров (46-й в российском списке Forbes) пытается продать свою яхту за 175 млн долларов. Специалисты считают, что распродажа плавучих активов связана с желанием олигархов иметь больше свободных денег на фоне растущих макроэкономических рисков, а нынешняя конъюнктура цен на рынке якобы делает торговлю яхтами выгодным предприятием. Впрочем, Kibo изначально оценивалась в гораздо большую сумму, чем та, за которую она была продана. Так что причины для распродажи «флота», по всей видимости, не вполне рыночные.

Стремление избавиться от активов можно объяснить желанием олигархов защищаться от новых волн санкций и минимизировать риски ареста яхт. И проблема здесь не только в экономике, но и в культуре и идеологии. Демонстративное потребление российских богачей стало мировым культурным феноменом в нулевые, когда цены на сырье росли, а декларируемые властями цели развития страны были связаны с обогащением («удвоение ВВП») и превращением России в «нормальную европейскую страну».

При всей экстравагантности людей, которые обтягивают столики кожей рыбы фугу, их выходки воспринимались в мире как неизбежная черта эпохи первоначального накопления капитала. Русский олигарх, который путешествует по свету на своей яхте, в конечном счете становился агентом глобализации. Раньше они решали свои проблемы при помощи перформансов в стиле «маски-шоу», а теперь заседают в лондонских судах. Рассуждая цинично, интеграция нашего крупного бизнеса в мировые рынки должна была способствовать «исправлению нравов» на родине. До последнего времени все происходящее было бесконечно нормальным, поэтому «скучным». Теперь играть в «глобальных русских» гражданам, чей бизнес находится на территории России, стало сложнее.

Реакция людей на новости о распродаже суперяхт связана со вполне естественным злорадством. Дескать, наши богатые тоже плачут, и не в яхтах одних дело. Того же Абрамовича вообще выставили из Великобритании, несмотря на годы инвестиций в местную экономику. Но в реальности все обстоит намного хуже. Российские олигархи продолжают обогащаться и, как показывают исследования, часто делают это быстрее, чем их коллеги из других стран. Неравенство в России растет. Но теперь крупный российский бизнес становится все более изолированным от глобального мира.

Олигархи остаются наедине с Кремлем, и это значит, что из них будут выкачивать деньги на коррупционные мегапроекты. А взамен дадут «господдержку» и «страхование рисков», связанных с санкциями. Иными словами, вместо того, чтобы обустраиваться на Западе и принимать тамошние правила игры, олигархи вернутся в Россию за нашими деньгами.