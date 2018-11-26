Торжество отваги

Премия имени Егора Гайдара была учреждена — и это можно сказать с полным правом — в память об одном из самых значительных реформаторов в истории России. Она вручается современным российским реформаторам в четырех номинациях: за выдающиеся достижения в области истории, экономики, в международных отношениях и в защите прав человека.

Серьезное отношение к этой премии, безусловно, объясняется еще и тем, что в попечительский совет Фонда Егора Тимуровича Гайдара входят такие люди, как Анатолий Чубайс, Александр Жуков, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин и другие либералы, занимавшие или занимающие высокие посты в российском правительстве. Это важно, особенно с точки зрения того, каких номинантов год за годом выбирают и чествуют.

В этом году шорт-лист не только не стал исключением, но в некотором роде он оказался революционным. В номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» были выдвинуты три уникальные кандидатуры: Наталья Таубина, создатель и руководитель московского Фонда «Общественный вердикт», Игорь Каляпин, председатель нижегородского «Комитета против пыток» и Игорь Кочетков, руководитель питерской ЛГБТ-организации «Сфера» и сопредседатель «Российской ЛГБТ-сети».

Фонд «Общественный вердикт» в этом году стал известен всей России, так как сотрудники именно этой организации рассказали, а точнее, показали, как пытают в российских колониях. Эти факты спровоцировали огромную общественную волну, что доказывает: несмотря на все негативные процессы, которые происходят в стране, общество, почувствовавшее себя гражданским два десятилетия назад, не просто выживает, но поступательно увеличивает свое влияние. Сегодня тема пыток в силовых структурах и системе ФСИН стала одной из главных общественных тем. И премия Гайдара в номинации «За действия, способствующие развитию гражданского общества в России» этот факт решительно подтвердила. Лауреатами стали два Игоря — Каляпин и Кочетков.

Оба они отдали половину жизни продвижению и отстаиванию в России универсальных (а не западных, как пытаются нас убедить) ценностей. В своей победной речи Игорь Каляпин сказал: «Нет более страшного посягательства на идею человеческой свободы, чем пытка. Это более страшное преступление, чем убийство, это посягательство на самое важное, что есть у человека, — на свободу воли».

Вдумайтесь, разве он сказал это не про каждого из нас?

Но для жюри, отдавшего каждому из номинантов половину своих голосов, особенно важным стал тот факт, что оба лауреата проявили безусловное мужество, отстаивая эти ценности в самом страшном регионе страны — в Чечне.

«9 ноября мы отметили 80 лет «Хрустальной ночи» — начало Холокоста, — начал свое выступление Игорь Кочетков. — Вспоминая эту дату, принято повторять «Никогда снова». Но я боюсь, что это «снова» все-таки наступило. И наступило оно, в том числе, в нашей с вами стране. У нас уже принимаются законы, объявляющие одних людей — геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров — социально неравноценными с другими. Режим Рамзана Кадырова бросает в тюрьмы, пытает и убивает людей за их сексуальную ориентацию, религиозные взгляды и просто за то, что их образ жизни не соответствует чьим-то представлениям о правильном. В этой ситуации требуется большая отвага, чтобы помогать тем, кто оказался в большой беде, из которой они не могут выбраться самостоятельно.

Большая отвага требуется и для того, чтобы говорить о происходящем и называть вещи своими именами. Наконец, отвага требуется даже для того, чтобы преодолеть собственные предрассудки и фобии для объединения с теми, кто противостоит злу. И сегодняшняя церемония, я надеюсь, является одним из проявлений такой отваги».

Именно отвагу чествовали в этот вечер в Театре Наций. Именно про нее говорили Анатолий Чубайс и Чулпан Хаматова, Николай Сванидзе и Борис Минц, Светлана Ганнушкина и лауреаты премии Гайдара-2018 Александр Аузан (экономика), Леонид Кацва (история) и федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель (за выдающийся вклад в развитие международных гуманитарных связей с Россией). Именно о смелости пел в этот вечер Александр Галич: