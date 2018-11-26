Парад блистательных высказываний российских чиновников, состоящих в дальнем родстве с Марией-Антуанеттой, продолжил министр экологии России Дмитрий Кобылкин. На совещании в Красноярске с местными властями он рекомендовал им украсить и подсветить трубы, выбрасывающие вредные вещества.

Красноярск — единственный миллионник в черном списке из 20 городов России с наибольшим уровнем загрязнения. Таковы данные последнего госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ», а подготовлен он ведомством, которое ныне возглавил Кобылкин. Красноярский край представлен в этом списке четырьмя городами и в целом традиционно лидирует среди регионов по объему выбросов загрязняющих веществ из стационарных источников (за год 2,4 млн тонн или 14% от всех выбросов стационарных источников в России).

Вот дословно — вопрос министра и что он сам себе на него отвечает:

«Скоро Универсиада. Что бросается в глаза человеку, который приехал из красиво накрашенной Москвы? Огромное количество труб, которые торчат, они прямо кидаются в глаза и напоминают всем, что не малые трубы над частным сектором наносят какой-то вред, а именно большие трубы. Подумайте, украсьте эти трубы в ночное время. Ну, чтобы они светились, чтобы была какая-то иллюминация на них. Добавьте немножко этим трубам какой-то эффект дополнительный. Хорошо?»

Губернатор Александр Усс пообещал в скором времени доложить, какие трубы в Красноярске будут украшены и подсвечены. Трудно понять, сказано ли это было с иронией к министру и его советам или от чистого сердца.

Видео с совещания попало в соцсети, отклики горожан предсказуемы:

во-первых, это красиво;

ждем предложения сыграть ноктюрн

можно еще дым раскрашивать;

да, можно патриотично — в цвета триколора;

а еще можно раздать 3D-очки – «накрашенная Москва» позавидует;

не забыли б раскрасить свалки и помойки и т.д. и т.п.

К восхищению министерским рецептом быстро подтянулись Челябинск, Череповец и Норильск.

Однако нельзя не отметить последовательность властей. Министр Кобылкин творчески развивает план спасения Красноярска (а точнее всего лишь той картинки, что увидят иностранцы, приехавшие на Универсиаду), еще в феврале предложенный Владимиром Путиным. Именно тогда президент поддержал традиционные подходы краевых властей, взваливающих вину за экологическую катастрофу в Красноярске не на двух основных загрязнителей — крупнейший в мире алюминиевый завод (РУСАЛ Олега Дерипаски) и угольные ТЭЦ (СГК Андрея Мельниченко), а на транспорт, «стационарные источники печного отопления» и объекты малого предпринимательства, топящие дешевым углем.

Закрыть «чадящие» автосервисы и шиномонтажки, закрыть центр от машин, ездить по очереди (четные номера по четным дням, нечетные соответственно)…

Вся госпропаганда, все местные губернаторы, сменившиеся за последние годы, что только ни придумывают, лишь бы всерьез не задеть интересы РУСАЛа, Еn+ и СГК… Вот и Кобылкин хочет подкрасить трубы основных виновников – чтоб не так бросались в глаза.

Хотя министерская логика вызывает вопросы: трубы с иллюминацией вряд ли станут незаметней, может, хитрый ход? В любом случае — это наложение румян и подкрашивание губ больной, у которой гангрена. Губы, да, красивые, но — смердит. Помада и маникюр были б хоть сколько-нибудь осмысленны, если б предпродажная подготовка, смотрины. Но тут-то ради чего? Ради нескольких дней в марте, ради мало кому интересных — даже в спортивных кругах и даже в Красноярске — соревнований юности?

За годы президентства Путина Красноярский алюминиевый завод нарастил выплавку металла, теперь это более 1 млн тонн в год. За эти же годы КрАЗ планомерно снижал свою долю налоговых выплат в местные бюджеты, теперь красноярское подразделение РУСАЛа не входит даже в десятку крупных краевых налогоплательщиков.

За эти же годы в Красноярске резко выросла заболеваемость раком.

Край и без того стабильно превышал среднероссийские показатели этой беды, но вот как фиксируют ее рост в последних госдокладах. Данные Роспотребнадзора: среднегодовой темп с 2004-го по 2014-й роста уровня заболеваемости населения злокачественными новообразованиями в целом по краю составил 2,27 %. С 2005-го по 2015-й — уже 2,5 %. А вот тот же среднегодовой темп роста, посчитанный краевым Минэкологии, на протяжении 2011-2015 годов — 4,99%. У детей до 14 лет за два года, с 2013-го по 2015-й, случаи рака, по сведениям Роспотребнадзора, выросли почти вдвое.

Кстати, на том февральском разборе полетов под присмотром Путина Владимир Рашевский (СУЭК), в общем, справедливо намекнул: «ключевые проблемы — парящий Енисей и низковысотные выбросы». Енисей не замерзает, парит, и в этих туманах накапливается вся городская химия, — из-за работы Красноярской ГЭС, это хозяйство Дерипаски, энергоцех при КрАЗе. Низковысотные дымы — это тоже во многом КрАЗ, его фонарные выбросы — через аэрационные фонари производственных корпусов. Не факельные — через дымовые трубы, газоочистные системы — и учтенные, а остающиеся в рабочих корпусах, откуда и проникают в атмосферу через крышу — фонарь корпуса. Без очистки. Город именно этим и дышит, а не относительно очищенными факельными выбросами. (Ну да, и печки чадят, и машины — но от этого всего красноярцам есть хоть какой-то толк и прок.)

Напомню некоторые данные только двух коллективных красноярско-московских научных исследований последних лет.

Первое: в воздухе Красноярского края контролируются лишь 52% канцерогенов, выбрасываемых промышленностью, в питьевой воде — 48%, в почве и пищевых продуктах — 20%, а 10 канцерогенов не контролируются здесь нигде.

Второе: в Красноярске с загрязнением воздуха связано до 112 преждевременных смертей в год на 100 тыс. человек; прогноз для 8 городов края, где ведется мониторинг качества воздуха и проживает 1,56 млн человек, оценивается в 2007 дополнительных случаев смерти в год; самому высокому канцерогенному риску, с превышением в 8,8 раз, подвергается население Красноярска (риск выше, чем в Норильске, и это притом что замеряется далеко не все). Появление таких уровней риска требует экстренных оздоровительных мероприятий, заключили ученые еще в 2014 году.

Наконец-то мы их дождались. Оздоровимся, развесив лампочки на трубы.