Молчанка Трампа

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН Вашингтон обвинил Москву в эскалации российско-украинского конфликта. С заметной паузой, почти через двое суток после столкновения военных России и Украины, госсекретарь Майк Помпео выступил с заявлением, в котором призвал к сдержанности обе стороны. Более суток молчал Дональд Трамп. По поводу инцидента с задержанием трех кораблей ВМС Украины президент в итоге высказался кратко и туманно. За что в очередной раз получил дружный залп критики от конгрессменов, прессы и наблюдателей.

Отказался осудить

Уже после заседания Совбеза ООН, созванного по инициативе России, но прошедшего по повестке США и Украины, Трамп на выходе из Белого дома (он отправлялся на митинг своих сторонников в штате Миссисипи) ответил журналистам: «Нам не нравится, что происходит, и мы надеемся, это будет исправлено». Администрация работает вместе с европейскими союзниками, которые тоже «не в восторге». За несколько дней до анонсированной встречи с президентом Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине Трамп отказался осудить «российскую агрессию против Украины» (терминология здешних СМИ и политиков) и не стал говорить о возможных ответных шагах Вашингтона. Трамп «предоставил возможность действовать» послу США в ООН Никки Хейли. Хейли скоро уходит в отставку, но сей факт никак не сказался на ее работе в ходе чрезвычайного заседания Совбеза.

«Мелко, господа»

Предварительная повестка дня о нарушении украинскими кораблями границы РФ, предложенная Россией, была провалена при голосовании благодаря общей позиции США и европейских союзников. 7 стран проголосовали против российской повестки, предусматривающей осуждение Киева. «За» проголосовали 4 страны: Россия, Китай, Казахстан и Боливия, еще 4 воздержались.

Тем не менее обсуждение инцидента состоялось, но по американской инициативе и по предложенной Киевом повестке. Выступавший от имени России первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал смену повестки «разборками в песочнице». Российский дипломат укорил коллег: «После того, как Россия потребовала созыва этого заседания Совета Безопасности, наши западные партнеры попытались представить дело так, что это Украина, а не Россия потребовала его проведения. Мелко, господа, мелко. Масштаб мизерный».

Но надо отдать российскому дипломату должное: с высокой трибуны он не «тыкал» западным партнерам и не требовал «в глаза смотри!», как его предшественник, заместитель постпреда Сафронков в прошлом году. Несколько цитат, примеров стиля: проголосовав против российской повестки, страны Запада подчинились «стадному чувству», опасаясь вашингтонских «старших братьев». Про Украину: «Господа, ваш пятилетний антироссийский политический проект, который попросту можно было бы назвать «АнтиРоссия», сегодня на глазах у всех терпит фиаско». Дипломат заявил, что действия Киева — заранее продуманная провокация, цель которой ввести на Украине чрезвычайное положение и поднять пошатнувшийся рейтинг президента.

«Безотказный прием, к которому прибегают обанкротившиеся и цепляющиеся за власть политики во всем мире, — это война» (любопытная цитата, если задуматься).

Солидарно осуждая

Никки Хейли в ООН. Фото: Reuters

Посол США в ООН Хейли, словно снимая многочисленные вопросы по поводу молчания Белого дома, заявила, что предварительно обсудила вопрос с президентом Трампом и госсекретарем Помпео. «Мы выражаем серьезную озабоченность этим инцидентом, который является опасной эскалацией и нарушением международного права. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных международным сообществом границах, распространяющихся на территориальные воды». Хейли заявила, что выступает от имени не только США, но и Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании. «Как неоднократно говорил президент Трамп, Соединенные Штаты приветствовали бы нормальные отношения с Россией, но подобные преступные действия делают это невозможным», — сказала американский посол в ООН.

В свою очередь представитель Франции, потребовавшая освобождения из плена украинских моряков, возврата кораблей и свободного прохода судов через Керченский пролив, отметила, что она выступает также от имени Германии. Посол Великобритании заявил, что нынешняя конфронтация «предвещает дальнейшие шаги России» по получению полного контроля над акваторией, граничащей с Украиной.

Голосовавшие за российскую повестку Китай и Казахстан призвали обе стороны к сдержанности и отказу от «военного решения».

Уже после заседания Совета Безопасности ООН, после короткого ответа Трампа журналистам и почти через двое суток после противостояния в Азовском море Государственный департамент США опубликовал заявление госсекретаря Майка Помпео, в котором выражается «озабоченность инцидентом» и «осуждение агрессивной российской акции». Вашингтон призвал президентов Путина и Порошенко «напрямую участвовать» в урегулировании ситуации и подтвердил «поддержку нормандского формата» в составе Германии, России, Франции и Украины. И в конце заявления: «Соединенные Штаты отвергают попытку российской аннексии Крыма».

Вокруг молчания президента

В прошлом про Крым Трамп говорил разные интересные вещи, не совпадавшие с официальной позицией администрации: и «там посмотрим» — о статусе полуострова, и «там все говорят по-русски, и поэтому Крым может быть русским» (последнее, согласно нескольким анонимным дипломатическим источникам, якобы было произнесено на ужине «Большой семерки»). Американские дипломаты, как говорится, «пыль замучились глотать», поправляя своего президента. В последнее время Трамп говорит, что во всем «виноват Обама», он «позволил России присоединить Крым», «возможно, у меня было бы другое отношение». Типичный Трамп: может, «да», а может, «нет». 45-й президент тем и интересен своему электорату, что остается непредсказуемым.

Старший сотрудник Атлантического совета, экономист, один из авторов «рекомендаций по составлению кремлевского санкционного списка» Андерс Аслунд раскритиковал очередное молчание Трампа в связи с Россией: «Сегодня (воскресенье. — А. П.) @realDonaldTrump разместил 9 твиттер-сообщений, но ни одно из них не говорит о самом большом вопросе дня». Шведско-американский профессор, работавший в свое время экономическим советником правительств в России и на Украине, предложил своим подписчикам ответить на вопрос, должен ли Трамп встречаться с Путиным в Буэнос-Айресе? Многочасовое молчание Белого дома отметил в интервью CNN и бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер:

«Если не будет заявления о том, что Россию ждут последствия, пока она не изменит политику, то русские решат, что в этом вопросе им все сошло с рук».

Сенатор-демократ Боб Менедес призвал президента немедленно увеличить военную помощь Киеву, предоставить летальное морское оружие и оборудование. Одновременно сенатор, известный своими симпатиями к украинской общине Америки, потребовал от НАТО увеличения военного присутствия альянса в Черном море и проведения там учений, а от своих коллег-законодателей потребовал срочного принятия «Закона о защите американской безопасности от кремлевской агрессии» (the Defending American Security from Kremlin Aggression Act), предусматривающего введение дополнительных санкций против России.

Блокада и арест украинских кораблей, а также применение оружия против украинских моряков не стали ведущей темой американских СМИ.

Они отдали информационное предпочтение нелегальным мигрантам на мексиканской границе, против которых были применены слезоточивый газ и резиновые пули. «Своя рубашка…», как говорится. Рассказывая о российско-украинском конфликте, здешние СМИ представляют обе точки зрения: и Москвы, и почти всего остального мира. Американская пресса обеспокоена угрозой прямого военного столкновения РФ и Украины. А экспертов, в первую очередь, интересует, как события в Азовском море скажутся на встрече Трампа с Путиным.

Вашингтон