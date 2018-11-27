Низвержение гиганта

Около пяти вечера 19 ноября в крупнейшем в Японии токийском аэропорту Ханэда приземлился частный бизнесджет с крупной надписью из комбинации букв и цифр на борту — N155AN. Вместе с трапом к роскошному реактивному самолету подъехал белый минивэн, из которого вышли крепкие мужчины в темных костюмах. Они поднялись на борт бизнесджета, и из него долгое время никто не появлялся. Затем к трапу подлетели три легковые машины, в них быстро рассадили пассажиров самолета и на большой скорости вывезли из аэропорта. Так был проведен сенсационный арест одного из самых могущественных людей в мире международного бизнеса, имевшего репутацию, возможно, наиболее умелого и успешного менеджера планеты.

64-летний Карлос Гон, бразилец с французским паспортом, возглавлял тройственный альянс французского концерна «Рено», японских «Ниссан» и «Мицубиси Моторс», который только что вышел на первое место в мире по объему сбыта автомобилей. За первые шесть месяцев нынешнего года он продал по всему миру 5,54 млн машин, слегка опередив группу «Фольксваген» с ее показателем в 5,52 млн.

Ложные декларации и резиденции по всему миру

Карлос Гон еще недавно имел роскошные резиденции во многих странах планеты, но сейчас он оказался в крохотной камере-одиночке главной токийской тюрьмы, где, кстати, содержат и приговоренных к смерти —

в здании есть помещение с виселицей.

Казнь гению бизнеса не грозит, однако, как считают знающие люди, при неблагоприятном раскладе ему вполне может светить до десяти лет за решеткой.

Камера токийского изолятора. В такой сейчас находится Карлос Гон. Фото: EPA

Специальная следственная группа Токийской прокуратуры арестовала Карлоса Гона по подозрению в крупном нарушении японского финансового законодательства. Конкретно речь идет о том, что с 2010–2015 гг. он реально получил как председатель совета директоров «Ниссан» около 10 млрд иен (примерно 89 млн долларов). Однако задекларировал из них только половину. Этот пункт прокуратура считает практически доказанным, хотя, как сообщается, на Гона имеется и другой весомый компромат.

Утверждают, что он договорился с «Ниссан» о дополнительном выходном пособии при своем уходе с поста, но тоже скрыл его размеры, хотя о таких выплатах, даже будущих, в Японии полагается информировать власти.

Есть сведения, что Гон переложил на счет корпорации свои потери от личных неудачных капиталовложений в размере примерно 15 млн долларов.

В Амстердаме по инициативе Гона полностью на средства «Ниссан» была создана якобы венчурная инвестиционная компания, которая своим прямым делом не занималась, но приобрела роскошные апартаменты для Гона в Рио-де-Жанейро и Бейруте, где прошло детство гения бизнеса.

«Ниссан» также оплачивал ему элитное жилье в Париже, Токио и Амстердаме.

Карлос Гон использовал для личных нужд роскошный бизнесджет корпорации (тот самый, с надписью N155AN на борту), что тоже проходит по категории воровской растраты средств компании. На самолете в последнее время он, например, постоянно гонял в свой дом в фешенебельном районе Бейрута, где у «Ниссан» особых деловых интересов не наблюдается.

Думаю, всплывут и другие прегрешения сидящего сейчас в одиночке топ-менеджера, однако главный вопрос в другом — что стоит за его арестом?

Памятник в штаб-квартире

В конце 90-х годов «Ниссан» переживал тяжелые времена: он безнадежно отстал от своего главного соперника, «Тойоты», и испытывал огромные финансовые трудности — поговаривали даже о банкротстве. Палочка-выручалочка пришла из далекой Франции: находящаяся под контролем правительства компания «Рено» решила купить огромный пакет акций японской корпорации, что спасло ее от гибели. Взамен в «Ниссан» в 1999 году был командирован с диктаторскими полномочиями Карлос Гон, дослужившийся к тому времени до поста вице-президента французской компании.

Он железной рукой провел беспощадную реструктуризацию: сократил расходы «Ниссан» почти на 9 млрд долларов, уволил более 20 тыс. работников, закрыл пять нерентабельных заводов. С 2002 года корпорация, которую возглавил Карлос Гон, стала одну за другой выпускать перспективные, привлекательные модели автомобилей. Объем продаж в 2004 году по сравнению с кризисным 1999-м подскочил на 12%. «Ниссан» вновь стал уверенно конкурировать с «Тойотой» по всему миру, а его продукция опять стала воплощением качества и инноваций. К примеру, он занимает сейчас лидирующие позиции в деле внедрения массовых электромобилей, в разработке беспилотных машин.

Репутация Карлоса Гона как гения бизнеса подскочила до небес, и в «Ниссан» он мало-помалу установил режим личной власти —

никто не имел возможности оспорить мнение спасителя корпорации. Хотя недовольство неуклонно копилось: «Ниссан» по своим доходам и прочим показателям существенно обошел «Рено», но занимал «унизительное» положение в альянсе. Французы имели в японской компании 43,4% акций и своих представителей в совете директоров. А «Ниссан» получил лишь 15% акций «Рено» и не имел голоса при принятии решений.

Японцев к тому же бесило, что Карлос Гон со временем потерял интерес к их стране: он считал, что ее рынок не имеет перспектив роста, и искал удачу в других уголках планеты — в Китае, Юго-Восточной Азии, в России. В результате по объему сбыта в самой Японии «Ниссан» скатился на пятое место среди национальных автокомпаний. Бесил и культ личности Карлоса Гона — в штаб-квартире «Ниссан» в Иокогаме он, например, установил купленную за миллион долларов композицию из никелированной стали, заказанную ливанскому приятелю. В компании ее с обидой воспринимали как памятник самому Гону.

Недовольство нарастало и наконец прорвалось наружу. Детонатором, как считают в Японии, стал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Выживет ли альянс?

Японцы опасались, что Макрон избрал Гона для миссии слить японские автоконцерны с француским «Рено» и под полным контролем последнего. Фото: Reuters

Положение нынешнего хозяина Елисейского дворца уже давно не блестяще: уровень поддержки, по опросам, упал до 25%, что во многом связано с большими масштабами безработицы. Французское государство имеет в «Рено» крупнейший пакет акций, от него зависят кадровые решения. По японским данным, Макрон выдвинул Гону ультиматум — он согласится с его длительным пребыванием на посту главы корпорации только в том случае, если будут предприняты решительные шаги по поглощению «Ниссан» со всеми его богатствами. Новая объединенная компания под полным французским контролем, по этому плану, могла бы внести вклад в расширение занятости в стране, а ее создание предполагалось подать как один из самых удачных национальных проектов администрации Макрона.

Карлос Гон долгое время был против полного слияния «Рено» и «Ниссан». Но под давлением властей Франции изменил свою позицию. В минувшем сентябре на заседании совета директоров «Ниссан» Гон заявил, что пришло время предпринять смелые шаги к интеграции двух корпораций.

Японское руководство «Ниссан» почувствовало угрозу и решило действовать быстро: была проведена тайная внутренняя проверка финансовых нарушений Карлоса Гона. Папочку с полученными данными передали в Токийскую прокуратуру.

Гону официальные обвинения пока не предъявлены, но его уже сместили с поста председателя совета директоров корпорации. Такое же решение быстро приняли и в «Мицубиси Моторс» (третий член альянса).

Такое развитие событий вызвало шок в Париже —

в «Рено» пока оставляют за Гоном его высокий пост, а в правительстве Франции заявляют, что верят в презумпцию невиновности и в нерушимость союза «Рено» с двумя японскими компаниями.

Там пытаются добиться поддержки от официального Токио. Но правительство Японии уже заявило, что не намерено вмешиваться в дела «Ниссан», что может обернуться напряженностью в отношениях между двумя странами.

Перспективы альянса теперь туманны: «Ниссан» дает понять, что больше не потерпит французского эмиссара на посту своего руководителя и будет требовать полного равноправия в союзе. Корпорация прозрачно намекает, что может прожить и одна, только в содружестве с «Мицубиси». К тому же многим кажется, что альянс в его былой форме уже невозможен: он был целиком выстроен под яркую индивидуальность Карлоса Гона, чья блестящая карьера так неожиданно оборвалась.

Токио