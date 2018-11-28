Вас не спросили

Петр Саруханов / «Новая газета»

Бывает, идешь по улице, а навстречу народ. Ты сразу вспоминаешь, как тебе с детства внушали, что народ мудр. На ходу вспоминаешь какую-нибудь народную мудрость вроде «курица — ​не птица…» или «сколько волка ни корми…», проникаешься к народу еще большим уважением и уже хочешь с ним посоветоваться по какому-то личному вопросу, но пока собираешься с мыслями, народ проходит мимо.

А уж если ты не идешь, а едешь в сопровождении машин с мигалками, то спросить что-нибудь у встречного народа и подавно не успеешь. Только высунешься в окно и начнешь: «Задумал я повоевать в одной ближневосточной стране, побомбить кое-что с аэропланов, повзрывать немного…» — ​как последний автомобиль эскорта окатит народ из лужи.

Бывают, однако, случаи, когда поговорить с народом не так уж трудно. Конечно, не про священную войну в Сирии и не про гуманную пенсионную реформу. Тема может быть попроще, а проблема — ​деревенского масштаба. Например, масштаба чувашской деревни Эхветкасы. Да, правильно вспоминаете: это по трассе М‑7. Проедете Калайкасы, потом Рыкакасы, и вот чуть в сторонке — ​Эхветкасы, 36 домов, 79 жителей. Плюс 500 китайцев, которых тут пока еще нет, но, по слухам, для них здесь вот-вот построят общежитие. Слухам верят — ​ведь деревня Эхветкасы, сама того не ведая, оказалась участницей российско-китайского проекта по созданию агропарка «Сычуань–Чувашия». Проект предполагает серьезные инвестиции со стороны Китая, строительство животноводческого комплекса, убойного цеха, молокозавода, завода по переработке овощей и многого другого, что родная страна могла бы и сама построить, если бы не противостояние России и Запада, а также противостояние Земли и Марса.

С народом этот проект не обговаривали. С китайским — ​понятно почему: не нашлось такого помещения, где можно было бы собрать 1 миллиард 386 миллионов человек. Собрать 79 жителей Эхветкасы было бы легче, но никто из республиканского начальства на разговор в деревню не спешил. Тем временем в сентябре в Эхветкасы состоялся народный сход, на который прибыли жители ближайших деревень, а также оппозиционно настроенные общественники из Чебоксар. Сход дал отпор китайской экспансии и выразил готовность повернуть чужие молочные реки вспять.

Видя, что проект вызывает неприязнь населения, два республиканских министра — ​экономического развития Владимир Аврелькин и сельского хозяйства Сергей Артамонов — ​в ноябре, наконец, проделали путь от Чебоксар до Эхветкасы («Википедия» дает на редкость точное расстояние — ​26 км 501 м). Они попытались объяснить народу, что ни о каких 500 китайцах и речи нет, что для 10-миллиардного проекта инвесторы попросили квоту всего на трех граждан КНР, а созданные рабочие места достанутся жителям Чувашии. Но эти объяснения сильно запоздали, им уже никто не верит, и народ стоит на своем: «Это наша земля, и чужих нам тут не надо!» Издание «Правда ПФО» приводит слова одного из депутатов: «Сейчас даже непонятно, что может пересилить упрямство чувашского крестьянина».

Понятно лишь, что на пути к народу в символические 26 км 501 м власти предстоит преодолеть еще 26 км 500 м.

Мудр народ или не мудр, в России это не имеет никакого значения, потому что его тут никогда и ни о чем не спрашивают. Хорошо живем, и нет в нашей стране проблемы, которую следовало бы вынести на референдум. Ну, разве что в порядке опроса нам предлагают выбрать имя для аэропорта и то вдогонку рассылают по предприятиям «рекомендательные» письма, как это делается в Татарстане. Здесь исполком Лаишевского района на официальном бланке предложил трудящимся «организовать голосование «за». После «за» стоит двоеточие и указываются две достойные фамилии. Для казанского аэропорта — ​великого татарского поэта, а для нижнекамского — ​влиятельного в прошлом директора местного завода. Видимо, даже такой безобидный опрос замкнутая и настороженная власть расценивает как воздушную тревогу.

Помимо ничего не значащих опросов порой случается такое легкое вовлечение народа в жизненные процессы, как общественные слушания. Заметьте, слушания, а не высказывания. Мол, послушайте, что затеяло начальство, и не беспокойтесь — ​решение уже принято.

Как это делается? Приведем яркий, как северное сияние, пример. В полярном поселке Харп, чье название переводится с ненецкого как северное сияние, есть районная больница. Но населения здесь маловато. И департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа решил понизить ее статус до участковой. А это уже другой уровень медицинской помощи, хотя больным вроде обещают ставить градусник тем же концом и колоть шприцем в то же место.

Жители поселка, понятно, разволновались, но их попытались успокоить и пригласили на общественные слушания. Куда? В местный Дом культуры? Нет, в Салехард, в столицу округа. За 50 километров от Харпа.

На слушаниях общественность была представлена шире 66 градусов северной широты. Помимо чиновников от здравоохранения присутствовали: представители местной общественной палаты, счетной палаты, окружного профсоюза работников здравоохранения… А что же жители Харпа? Несмотря на суровые погодные условия, до Салехарда добрались 12 человек. 10 из них проголосовали против реорганизации больницы. А «за» подняла руки собранная по городским кабинетам массовка. В общем, судьбу больницы решали люди, даже не бывавшие в сияющем поселке Харп.

…«Предками данная мудрость народная» надежно вошла в припев российского гимна. Можно порадоваться, что новым поколением эта вековая мудрость ничуть не растрачена. А где ее можно было растратить? На телевизионных дискуссиях? На всевозможных выборах органов власти? Там даже дурь — ​и ту не всю растратишь. И еще можно уверенно утверждать: народ никогда не ошибается. Раз он ни в чем не участвует, у него просто нет возможности ошибиться.