В Московском ЦДХ на Крымском Валу открывается традиционная книжная ярмарка «Нон-фикшн», 20-я по счету. Скоро эта традиция будет прервана, уже объявлено, что в следующем году ярмарка из ЦДХ переедет. Куда, еще неизвестно. А пока — интеллектуальный праздник: море книг, дискуссии, автограф-сессии, общение с авторами. Почетный гость «Нон-фикшн» в этом году — Италия.

1. Фекла Толстая расскажет о книге «Как жаль, что Толстой не арбуз» (АСТ). Название — цитата из статьи о Льве Николаевиче 1908 года. Если бы Толстой был арбузом, писал журналист, его можно было бы разделить на две части. В одной половине писатель, в другой проповедник и общественный деятель. Писатель всем нравился, а проповедник у многих вызывал отторжение. За 110 лет мало что изменилось. Когда писатель выходит за рамки литературы, а музыкант за рамки музыки, первая реакция: «Куда он лезет? Сидел бы книжки писал (или музычку сочинял)». Развлекать можно, проповедовать нет.

Книга — свод газетных статей 1908 года, юбилейного для Толстого, карикатур, дневниковых записей Льва Николаевича и его фотографий.

29 ноября, 12.00, авторский зал, зал 15

2. Назовет лауреатов премия «Московский счет». «Счет», именно московский, а не гамбургский, был придуман поэтом Евгением Бунимовичем в 2003 году. Вручают его лучшей поэтической книге года по результатам голосования литсообщества, так называемого «цеха поэтов». В этом году в длинном списке Михаил Айзенберг, Алина Витухновская, Сергей Гандлевский, Андрей Дементьев, Вероника Долина, Юрий Кублановский, Андрей Макаревич, Андрей Родионов, Александр Тимофеевский и другие достойные авторы. А названия такие: «Печаль нам в радости дана», «Колыбельная песня моя», «Любви достаточно лишь дня…», «Пока я боль чужую чувствую», «Мир, в котором живу», «Осень — пора для поэтов», «Сквозь вещий шум дубрав», «На клавишах души моей», «Я болен, милая, тобой», «Моя деревенька» и другие. Всего 158 позиций.

29 ноября, 18.00, пресс-центр

3. Дискуссия «Культура как навигатор в условиях глобальных изменений информационного мира», в которой примут участие Сергей Урсуляк, Гарри Бардин и Вадим Абдрашитов, герои книги Дарьи Златопольской «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе» (ЭКСМО). Картина мира меняется стремительно, информации море, и мы в этом море тонем. То, что казалось важным вчера, сегодня звучит смешно, и наоборот. На что ориентироваться, как оценивать происходящее? Об этом и поговорят режиссеры.

30 ноября, 13.00, зона семинаров № 1, зал 8

4. Дмитрий Быков представит сразу две свои новые книги — «Песнь заполярного огурца» и «Бремя черных» (ЭКСМО). «Песнь» — колонки, написанные для журнала «Пионер» — о «Левиафане» Звягинцева, Довлатове, Шукшине, поездках в Припять и на Чукотку. Название — цитата: «Мы, последнее поколение заполярных огурцов, экзотический продукт, никому особенно не интересный, как-нибудь дотянем свой век, глядя на все ваши игры с тем же тихим ужасом, с которым Абрамович когда-то глядел на нас». «Бремя черных» — новые стихи, среди которых «Дворец», «У Бога не было родителей», «Как пахнут увяданьем рябина и сирень!», а также современное переложение пьесы Ж.-Б. Мольера «Мизантроп», выполненное для театральной постановки в «Гоголь-центре», премьера которой состоится в конце 2018 года.

30 ноября, 17.00, зал ДНК

5. Юрий Рост представит книгу «Сахаров. «Кефир надо греть». История любви, рассказанная Еленой Боннэр Юрию Росту» (издательство «Бослен»). Книга сложилась из бесед Боннэр и Роста летом 2002 года. В этих разговорах — дух времени. Не только реалии диссидентского движения и сложные, трагические перипетии сахаровской судьбы, но и любовь. Эта сторона личности Сахарова открывается нам впервые.

30 ноября, 18.00, зона семинаров № 1, зал 8

6. На стенде издательства «Время» выступит историк литературы Иван Толстой. Там же будет представлен первый номер историко-культурного альманаха Paris Russe (составитель И. Толстой): литература, живопись, история. Парижские письма Шагала, книжная графика Александра Серебрякова, роскошная библиотека генерала Ермолова и история участия доблестных органов в истории создания бульварных романов об Анжелике.

1 декабря, 16.00, стенд № A-3, 2-й этаж

7. В этом году свет увидят два переводных комикса о Второй мировой: «Дневник Анны Франк», созданный израильским сценаристом Ари Фольманом и художником-иллюстратором Дэвидом Полонски, и «Истории принудительного труда» — о концлагерях и трудовых лагерях. Тему комиксов на сложные и трагические темы обсудят на круглом столе «Без супергероя» культурологи и представители издательств: Международный Мемориал, МИФ, Бумкнига.

1 декабря, 16.00, зона семинаров № 3, зал 19

8. Режиссер Елена Якович расскажет о своей книге «И Бог ночует между строк. Вячеслав Всеволодович Иванов» (издательство Corpus), созданной на основе ее интервью с легендарным ученым Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. «Весной 2016-го мне выпали счастье и честь пять дней разговаривать с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым в Лос-Анджелесе, где он преподавал в университете. После первого дня он как-то по-детски сказал: «А знаете, мне редко задают такие вопросы, никто не спрашивает меня про меня, все больше про среду и мироздание». Персонажи книги (и документального сериала Якович): Зощенко, Горький, Бабель, Пастернак, Сталин, Бахтин, Бродский. Из разговоров о них складывается картина не эпохи даже, а всего двадцатого века.

1 декабря, 18.00, зона семинаров № 2, зал 2

9. Журналист и культуролог Артем Рондарев представит книгу Элайджи Уолда «Как the Beatles уничтожили рок-н-ролл» (ИД «Дело» РАНХиГС), вышедшую в его переводе. Книга острая, полемическая. Уолд ставит под сомнение принятый взгляд на эволюцию поп-музыки с конца XIX века по 1970-е годы. Принято представлять музыкальную историю как смену стилей, которые становятся все прогрессивнее и прогрессивнее. Уолд же, вполне аргументированно, с примерами и аналитическими выкладками, доказывает, что черная музыка, лежавшая в основе всех поп-стилей, была присвоена белыми исполнителями и понята ими крайне примитивно. То, что мы считаем прогрессом, на самом деле — выхолащивание оригинала.

1 ноября, 19.00, пресс-центр

10. Вышла первая биография Венедикта Ерофеева — «Венедикт Ерофеев: посторонний» (АСТ, «Редакция Елены Шубиной»). Написали ее и представят на ярмарке Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. В основу книги легли свидетельства современников, воспоминания друзей и архивные документы. Самым сложным было — отделить автора от героя, Венедикта Васильевича от Венички, снять налет мифологии, которую Ерофеев создавал всю жизнь вокруг своего имени. Он и его поклонники. Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается «биография» Венички — подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки, запечатленного в поэме. Но именно параллельно.

2 декабря, 12.00, зона семинаров № 1, зал 8