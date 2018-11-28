Где, кого, за что

Революция. Начало

Началось рассмотрение дела троих участников запрещенного движения «Артподготовка»

Где: Московский окружной военный суд

Кто: Олег Дмитриев, Олег Иванов и Сергей Озеров

Статьи: ч. 3 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта)

Стадия: рассмотрение по существу

Грозит: от 12 лет до пожизненного срока

Судебные слушания начались в понедельник. Троих активистов обвиняют в подготовке теракта и участии в террористическом сообществе. Подсудимые отказались признать вину.

Все трое — ​Сергей Озеров (39 лет), Олег Дмитриев (41 год) и Олег Иванов (46 лет) — были задержаны и взяты под стражу в Москве в ноябре прошлого года. По данным следствия, они безработные, «имеют навыки конспирации» и готовили «резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков». В ходе обысков в съемной квартире были обнаружены приспособления для изготовления «коктейлей Молотова» и 13 бутылок со смесью. Задержанные утверждают, что улики им подбросили.

Вместе с ними был задержан некий Вадим Майоров, который и предложил мужчинам из Альметьевска и Арзамаса поехать в Москву. После задержания Майоров сбежал из автозака. Больше в деле о нем материалов нет и что с ним — ​неизвестно. Соратники считают, что он мог сотрудничать с органами.

Ранее ОВД-Инфо опубликовал письмо Дмитриева, в котором он заявил о пытках со стороны право­охранителей и фабрикации дела.

Фигуранты дела входили в межрегиональное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект Вячеслава Мальцева, которые позже были запрещены в России.

В июле 2017 года в отношении Мальцева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Он уехал из России во Францию и продолжил свою деятельность в интернете. Мальцева заочно арестовали и объявили в международный розыск.

На своем ютьюб-канале Мальцев анонсировал, что 5 ноября 2017 года в России состоится революция, и призывал людей выйти на улицы. Революции не случилось. Реакция властей была максимально жесткой. В Москве задержали больше тысячи человек. Против сторонников Мальцева по всей стране были возбуждены уголовные дела.

Андрей Карев,

«Новая»

Правый поворот

Московского активиста судят за участие в запрещенном «Правом секторе»

Где: Нагатинский суд Москвы

Кто: Денис Бахолдин

Статья: ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)

Стадия: рассмотрение по существу

Грозит: от 2 до 6 лет лишения свободы

Нагатинский суд Москвы приступил к рассмотрению дела против активиста Дениса Бахолдина, обвиняемого в участии в добровольческом батальоне «Правый сектор» (запрещен в России).

Согласно обвинительному заключению, 23 октября 2014 года Бахолдин, находясь в России, «активно интересовался происходившими событиями на территории Украины». После переезда на Украину Бахолдин связался по интернету с представителем «Правого сектора» с заявлением о вступлении в организацию.

Как утверждает следствие, обвиняемый в период с 4 по 12 июля 2015 года принимал участие в боевых действиях в «ЛНР».

В марте 2017 года Бахолдин поехал в Россию навестить родителей и при переходе границы его задержали в Брянской области сотрудники ФСБ. Несколько месяцев о его судьбе не было ничего известно. В конце июня выяснилось, что Бахолдин находится в брянском СИЗО.Активист утверждает, что во время задержания его приковали наручниками к батарее и выбивали признательные показания.

На суде Бахолдин выбрал тактику полного игнорирования судьи. На первом заседании в «аквариуме» он сидел безучастно, скрестив руки на груди.

— Вы согласны с предъявленными обвинениями? Вину признаете? — ​спросила судья. Бахолдин ничего не ответил.

Вместо обвиняемого на вопросы судьи пришлось отвечать защите. Как пояснила адвокат Светлана Сидоркина, все обвинение основано на предположениях.

— Молчание нашего подзащитного — ​это не знак согласия с обвинением. Мы обсуждали с ним его позицию, и он не признал себя виновным, — ​добавил адвокат Илья Новиков.

На следующем заседании 30 ноября начнется допрос свидетелей обвинения.

А. К.

Где, кого, за что

Дело секретаря суда

Санкт-Петербургский городской суд полностью оправдал бывшего секретаря Октябрьского районного суда города Александра Эйвазова, осужденного ранее по делу о воспрепятствовании правосудию. Горсуд не нашел состава преступления в действиях экс-секретаря и оставил за ним право на реабилитацию.

В 2016 году Эйвазов работал секретарем у судьи Ирины Керро, известной по делу матери умершего пятимесячного ребенка Умарали Назарова. Через два месяца работы в суде Эйвазов направил в квалификационную коллегию судей, Верховный суд и силовые ведомства жалобы на Октябрьский суд и судью Керро. Рассказывал о несоблюдении норм трудового законодательства, процессуальных нарушениях и неэтичном поведении сотрудников суда. После этого, как утверждал Эйвазов, его вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию. Против Эйвазова возбудили уголовное дело за «воспрепятствование правосудию». По версии следствия, он испытывал «личную неприязнь» к судье Керро. Калининский суд приговорил его к году и десяти месяцам колонии-поселения.

Дела о взятках

Сразу несколько арестов, связанных с делами о получении взяток, произошли в Москве. Так, до 19 января Московский гарнизонный военный суд арестовал начальника Главного управления по работе с личным составом Минобороны России, бывшего главу ЦСКА Михаила Барышева. Его обвинили в получении взяток на общую сумму порядка 24 млн рублей. По версии следствия, он получил деньги за содействие заключению клубом контрактов на поставку товаров и услуг к Всемирным военным играм в Сочи в 2017 году. Экс-начальник ЦСКА свою вину не признает.

До 20 января Басманный суд арестовал двух следователей центрального аппарата СК РФ Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Обоих подозревают в получении взятки в размере не менее 5 млн рублей. По некоторым данным, Дубинский и Тринев участвовали в расследовании махинаций в банке «Российский кредит».

Дело Навального

Урицкий районный суд Орловской области частично удовлетворил иск Олега Навального к орловской колонии № 5, где он отбывал наказание по «делу Ив Роше». Навальному-младшему присудили 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Защите осужденного, вышедшего на свободу в июне 2018 года, удалось доказать, что тот больше года содержался в более строгих условиях, чем должен был по приговору.

Дело Хаски

Первомайский районный суд Краснодара в четверг арестовал рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) на 12 суток за то, что тот зачитал рэп на крыше автомобиля на улице, куда вышел после того, как его концерт в клубе был отменен. Его признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию полиции. Кроме того, его признали виновным в отказе пройти медицинское освидетельствование. Назначенные трое суток ареста будут идти одновременно с первым наказанием.

Сам музыкант свою вину не признал. В понедельник защита обжаловала арест, суд (после звонка из АП) решение об аресте отменил, и Хаски вышел на свободу.

Вера Челищева,

«Новая»