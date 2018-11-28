Когда концерт начался, Хаски уже был на свободе. Но ведь дело не только в нем. Накануне, объявляя об акции солидарности, Оксимирон говорил о запугивании и отменах гастролей, участившихся в последнее время. Это касается Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang, Элджея, IC3PEAK, Егора Крида и многих-многих других.

Билеты на концерт «Я буду петь свою музыку» (цитата из трека Хаски) в московском «Главклубе» раскупили моментально, в первый же вечер. Еще бы: три главных рэпера страны на одной сцене — Нойз, Баста, Оксимирон. Редкий, по крайней мере в таком масштабе, акт солидарности в этом жанре. Все помнят, как проходят баттлы: там ведь главное — унизить противника. Негативные эмоции зашкаливают, ненависть, злоба. Кажется, еще немного — и они вцепятся друг другу в горло. Понятно, что это немножечко театр. Но все-таки — свойство жанра.

А тут им втроем удалось создать совершенно небывалую атмосферу любви и братства. Мирон несколько раз подчеркнул, что он идеологический противник Хаски, но когда речь о свободе, это не имеет значения. Свобода — ценность, которая выше идеологии. С этим согласны все — Нойз, Баста, зал. В конце все вместе, с присоединившимися к ним Верой Полозковой, Фейсом, Бледным из 25/17 и другими гостями, спели «Мою игру» Басты: «Моя игра, Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я». И закончили концерт с чувством, что отстояли не только Хаски, но и нечто большее. Право быть вместе.

Отдел культуры