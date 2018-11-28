Время собирать форты — 2

Двадцать лет назад Кронштадт перестал быть закрытым городом. Следующим шагом, позволяющим раскрыть его потенциал, может стать создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, рассудили в Смольном. Проработать этот вопрос поручил еще губернатор Полтавченко, по убеждению которого историко-культурное наследие Кронштадта позволяет ему «встать в один ряд с такими жемчужинами, как Петергоф, Пушкин и Павловск». Пока же это наследие, включая уникальное собрание фортификационных сооружений, продолжает разрушаться. Пути спасения попытались отыскать и на дискуссионной площадке Петербургского международного культурного форума.

Форт Александр I (Чумный) в Кронштадте / Фото: masterok.livejournal.com

Согласно данным Минэкономразвития, сегодня на территории РФ действует 25 особых экономических зон (ОЭЗ) четырех типов: промышленно-производственного, технико-внедренческого, портового и туристско-рекреационного. Последний тип на Северо-Западе не представлен вовсе, несмотря на богатейшее историко-культурное наследие. Да и в северной столице, чей исторический центр вкупе с примечательными пригородами включен в Список ЮНЕСКО, пока удостоился создания лишь одной, технико-внедренческой ОЭЗ.

Как рассказала начальник Управления социально-экономического развития территорий Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Татьяна Тимофеева, проработать вопрос создания в Кронштадте ОЭЗ туристско-рекреационного типа губернатор Полтавченко поручил еще весной. Магнитами для туристов и инвесторов, по мнению разработчиков, могут послужить уникальное островное и морское положение, потенциал для развития марины и яхтенного спорта, близость к западной границе и историческому Петербургу в сочетании с обилием собственных объектов культурного наследия (их насчитали 209, включая и Кронштадтскую крепость с двумя десятками фортов).

Докладчика, правда, тут же поправили. По мнению депутата Алексея Ковалева, тут нынче вовсе не самая ближняя к Европе точка, а скорее самая дальняя: «Фарватера нет, сначала суда должны заходить в морской порт или в устье Невы, а уже только оттуда идти в Кронштадт. Так что сегодня это, к сожалению, не парадный подъезд к Петербургу, скорее задворки».

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Трудно пока оценивать как бесспорное преимущество и обилие памятников — в большинстве своем их состояние крайне неудовлетворительное. Значительная часть до недавнего времени находилась и продолжает оставаться в ведении Минобороны, которое десятилетиями не принимало никаких мер не только для реставрации вверенных ему исторических зданий, но даже для поддержания приличного их состояния. КГИОП не раз пытался понуждать военных к исполнению обязательств по сохранению памятников через суд, но даже выигранные комитетом дела к видимым положительным переменам обычно не приводят.

Нынешним летом, например, арбитражный суд Петербурга удовлетворил требования КГИОП — обязать структуру Минобороны отреставрировать расположенные на Петровской улице Кронштадта Образцовую казарму и Седьмой губернский дом. Но ответчик взялся оспаривать это решение, в октябре проиграл и в апелляционной инстанции, а памятники тем временем продолжают ветшать.

С 2010 года пошел процесс передачи Петербургу находящихся в ведении Минобороны объектов — за эти годы отдали около 80, большей частью дышащих на ладан. Но за военными остается еще свыше 600. Закрытость этого ведомства сильно осложняет как общественный контроль, так и вообще раскрытие любой информации об истинном состоянии дел и актуальных планах в отношении таких исторических зданий и сооружений. Неопределенность их участи усугубляет и переменчивость Минобороны в его желаниях. В августе, например, стало известно о реанимации давнишних планов переезда в Кронштадт всех петербургских военно-морских вузов: президент Путин вывел резолюцию «согласен» на предложении Сергея Шойгу о формировании в Кронштадте единого центра учебной, научной и боевой подготовки кадров для ВМФ. В этом же документе отмечалась необходимость совместно с правительством Петербурга организовать процесс передачи в собственность города высвобождаемых в результате передислокации «имущественных комплексов».

Однако теперь оказывается, что передавать Петербургу собираются вовсе не все, а только что поплоше: «Самые ценные памятники — как, например, Морской корпус Петра Великого (наб. Лейтенанта Шмидта, 17 — арх. Волков, Руска, памятник федерального значения. — Прим. ред.), останутся у Министерства обороны. А менее ценные будут переданы городу», — заявил замглавкома ВМФ по строительству и расквартированию войск Александр Галкин.

Обрисованные им планы создания единого мегацентра подготовки кадров для ВМФ вызвали у депутата Ковалева новые вопросы: «Военные прежде оставили в Кронштадте кучу объектов, отказались от них. Теперь что, обратно будете брать? Вам же потребуется и курсантов, и офицеров обеспечить необходимыми площадями, жильем — всех, что будут перебазированы из ваших учебных заведений в центре Петербурга, в Пушкине, Петергофе и Ломоносове?»

Внятного ответа Александр Галкин дать не смог.

На выручку поспешил спецпредставитель губернатора Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов: «Город получил от военных первую очередь кронштадтских объектов. Сейчас процесс приостановлен. Ряд военных городков Минобороны хочет оставить за собой, еще ряд зданий — одно под спортзал, другое под гостиницу».

Но тоже как-то стушевался и попросил пока «не мучить вопросами» — до вынесения руководством Минобороны окончательного решения, которое «вот-вот будет принято».

Часть из ранее сданных кронштадтских объектов теперь вновь понадобилась ведомству Шойгу и в рамках другого проекта — военно-исторического парка «Патриот». В частности, в него решено включить форт Александр I (Чумный), 12 лет назад переданный Управлению делами президента РФ, а в конце 2016 года вернувшийся в ведение Минобороны.

Теперь на фортах Александр I и Кроншлот намереваются обустроить полигоны для поиска затонувших объектов с помощью телеуправляемых подводных аппаратов, подводный тир и тренировочную базу спасателей.

По признанию Татьяны Тимофеевой, ведомственная разобщенность, в том числе неопределенность с окончательными планами военных, создает дополнительные сложности для оценки эффективности работы объектов культурного наследия на особую экономическую зону. Перечислила и другие проблемы: транспортная и гостиничная инфраструктура Кронштадта практически на нуле, отсутствуют места для цивилизованного проведения досуга. Привлекать инвесторов предлагается такими предусмотренными положениями об ОЭЗ пряниками, как налоговые льготы (в частности, 0% по земельному налогу на первые 5 лет, по налогу на имущество — первые 10 лет) и режим свободной таможенной зоны.

Посчитали, что такой механизм позволит через десять лет поднять долю туристической отрасли в ВРП (валовом региональном продукте) Кронштадтского района до 60%. Это если оправдается прогноз об увеличении годового турпотока до 2,5 млн человек, готовых проводить здесь не менее двух-трех дней (нынче 1,5 млн в режиме одного дня). Среди прочих ожидаемых от внедрения режима ОЭЗ результатов значится и «восстановление объектов культурного наследия». Пока, правда, то же Минобороны предпочитает тратить миллиарды на парк «Патриот» с его потешной «партизанской деревней» и сооружение новоделов — вроде часовни на территории разрушающегося Адмиралтейства, «воссозданной с нуля», как гордо доложил Александр Галкин.

Чтобы не довести до нуля подлинные памятники, включая систему фортов, необходим общий план спасения уникального наследия Кронштадта, требующий преодоления ведомственной разобщенности, — согласились участники дискуссии. Анатолий Котов выразил надежду, что запланированные регулярные встречи специальной межведомственной группы помогут найти оптимальное решение. Комплексная концепция создания в Кронштадте особой экономической зоны должна быть разработана в 2019 году.

И. о. губернатора Александр Беглов тоже пообещал недавно сделать все возможное, чтобы Кронштадт «получил новое дыхание, стал продвинутым, интересным и креативным». Сказано это было по итогам встречи с руководством Минобороны. Насколько «новое дыхание» будет отвечать представлениям о прекрасном не только военных, но и защитников наследия, пока неясно. «Новая» будет следить за развитием событий.

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