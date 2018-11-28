Каждый имеет право на налог

Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон о самозанятых: такое нарицательное название получил новый налог на профессиональный доход (НПД). Выплатить его предложат не всем, а только работающим на самих себя на территории Москвы, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан. Он будет действовать, начиная с 1 января 2019 года, в качестве эксперимента в течение 10 лет. «Новая газета» объясняет, как в представлении законодателей это должно работать в России.

Кто сможет платить налог?

Хотя закон направлен на взимание налогов с самозанятых граждан, в тексте документа ни разу не упоминается это слово. При этом определены критерии, по которым можно судить, кто все-таки сможет его заплатить.

Основные критерии:

отсутствие трудового договора (о найме на работу или, наоборот, о найме работников);

(о найме на работу или, наоборот, о найме работников); заработок меньше 2,4 млн рублей за один год.

Некоторые другие критерии для тех, кто может попасть в категорию плательщиков нового налога. Это тот, кто:

кто не добывает и не реализует полезные ископаемые;

кто не распространяет подакцизные товары (алкоголь, табак, бензин и т.д.);

кто не перепродает товар или имущество;

кто не работает нотариусом, арбитражным управляющим, адвокатом.

Например, платить НПД сможет учитель, если он до сих пор не производит отчисления в Федеральную налоговую службу (ФНС) от заработанных репетиторством денег. То же самое коснется нянь, уборщиц, медсестер, делающих уколы на дому, электриков, верстальщиков сайтов — в общем, тех, кто оказывает какие-либо услуги.

По подсчетам ФНС, в 2018 году в официальном реестре самозанятых зарегистрировались 2149 человека. Однако, по оценкам экспертов, реальная цифра больше, и она варьируется от 8 до 27 млн человек по всей России.

Зачем кому-то платить такой налог?

В российском законодательстве прописано, что граждане обязаны платить подоходный налог (НДФЛ), в том числе от «частных практик» (под которыми и подразумевается репетиторство, уход за детьми и получение денег за уборку квартиры и так далее), а за отказ делать это им грозит уголовная ответственность. И если при заключении трудового договора оплатой НДФЛ занимается работодатель, то взимать налоги с тех денег, которые граждане заработали самостоятельно, государству очень сложно, так как оно просто не знает о них.

Те же, кто решил зарегистрироваться в ФНС, получают специальный патент и пользуются упрощенной системой налогообложения (УСН): они могут выбирать платить 6% с дохода или 15% с оборота. Кроме того, с 2017 года действуют налоговые каникулы, которые предполагают освобождение от выплаты НДФЛ, их также продлил до конца 2019 года.

Как это должно работать?

Согласно подписанному президентом России новому закону, гражданам (из четырех регионов в качестве эксперимента) предложили либо продолжить платить НДФЛ по действующим правилам, либо добровольно зарегистрироваться в ФНС в качестве самозанятого и в течение 10 лет платить пониженную налоговую ставку, а именно:

4% с дохода, полученного от сделок с физическими лицами;

6% с дохода, полученного от сделок с юридическими лицами и частными предпринимателями.

Кроме того, за самозанятыми оставят право решать, будут ли они делать взносы на будущую пенсию, и какова будет сумма этих взносов. При этом с выплаченных налогов 1,5% пойдет в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), а также появится возможность произвести налоговый вычет (не более 10 тысяч рублей).

Например, если за месяц гражданин заработал 25 тысяч рублей, то с них он должен будет отдать 4% государству — 1000 рублей, однако с учетом налогового вычета (250 рублей) в ФНС пойдет только 750 рублей.

Чтобы стать официальным самозанятым, нужно либо написать об этом заявление в банке, в котором открыт счет, либо выбрать такой статус в приложении «Мой налог», разработанное специально для реализации закона.

Законодатели утверждают, что данной категории граждан не придется вести бухгалтерию, так как «налоговики все будут делать сами», в том числе с помощью приложения. Его владельцу останется лишь вносить информацию о чеках, а сам чек отправлять покупателю с помощью СМС, на электронную почту или передавать при помощи QR-кода. Если же оплата происходила при помощи мобильного приложения, фискальный чек будет отсылаться в ФНС автоматически.

Не позднее 12 числа каждого месяца в приложение должно придти уведомление о размере НПД, который и надо оплатить до 25 числа того же месяца. Если эта сумма будет меньше 100 рублей, то ее взимать не станут, а добавят к сумме за следующий месяц. В том случае, если к приложению привязать банковскую карту, налог будет списываться с нее автоматически.

При этом власти разработали наказание для тех, кто изъявил желание стать официальным самозанятым и решил скрыть свои доходы: штраф 20% от выручки на первый раз, а если в ФНС установят повторное сокрытие доходов, то изымут 100% дохода. Такая мера будет применяться с 2020 года.

Куда пойдут деньги?

Деньги от уплаты налогов пойдут в региональный бюджет (Москвы, Московской или Калужской областей, либо в Татарстан), где их могут распределить между муниципалитетами.