С лекцией «Что мы знаем о фрилансерах?» выступят старшие научные сотрудники Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стрелков и Андрей Шевчук. В последнее время и в России, и во всём мире быстро растет число самозанятых профессионалов, активно использующих в работе IT-технологии и работающих с заказчиками через интернет. Но мало известно о том, столько у нас таких людей, кто они, чем живут и почему выбрали именно такую форму занятости.

Кто же они, фрилансеры – счастливчики, выбирающие свободу трудовой деятельности, или жертвы обстоятельств, не позволяющих им работать по графику? Становится ли фриланс самостоятельной, устойчивой и долгосрочной трудовой стратегией, или это лишь временный переходный этап, дающий возможность пережить трудные времена? Этим вопросам будет посвящена следующая лекция в Фонде Гайдара.

Модератор цикла: Борис Грозовский.

Лекция состоится 4 декабря в 19:00 в Особняке на Волхонке (Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3).

Вход свободный по предварительной регистрации.