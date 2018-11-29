«Только не Миша!»

Президентом Грузии на последних выборах, где граждане напрямую участвуют в голосовании, станет поддерживаемая властями Саломе Зурабишвили, пошедшая на выборы как беспартийная. Как ни парадоксально, своей победе она во многом обязана главному оппоненту правящей партии Михаилу Саакашвили.

По официальным данным ЦИК, Зурабишвили набрала 59,52% голосов, а ее соперник Григол Вашадзе — 40.48%.

Перед вторым туром избиратель был по-настоящему заинтригован — и по данным соцопросов, и по оценкам экспертов получалось, что шансы у участников президентской гонки примерно равны: занять пост могла и продвигаемая властями Зурабишвили, и представляющий оппозиционное «Национальное движение» Григол Вашадзе. В первом раунде разница между ними составила меньше одного процента.

Во втором туре избиратель был намного активнее, чем месяц назад — явка составила более 56% (на 10% больше, чем в первом туре).

Данные экзитполов одним из первых прокомментировал экс-президент Михаил Саакашвили. Он подключился к эфиру местной телекомпании из Голландии, где живет последнее время, и заявил, что результаты не признает: «Мы переходим к массовым акциям неповиновения. Я призываю полицию и армию Грузии отмежеваться от мафиозной банды, находящейся во главе государства», — заявил Саакашвили.

Кандидат из команды бывшего президента Григол Вашадзе на это дипломатично возразил: у «Объединенной оппозиции» есть совет, который «решит, как быть дальше».

Узнав о результатах выборов победу Зурабишвили первым прокомментировала не она, а Бидзина Иванишвили — лидер правящей партии и миллиардер, которого в Грузии считают реальным (хоть и неформальным) правителем.

«Хочу выразить общественности огромную благодарность, — сказал он, — остальное — за мной. Я выполню все обещания, постараюсь по максимуму».

Самым резонансным обещанием Иванишвили считается инициатива, которую грузинское правительство объявило за девять дней до второго тура. Она подразумевает, что 600 тысячам граждан спишут банковские долги на полтора миллиарда лари (около $560 миллионов). Долги грузин должен выкупить фонд, который принадлежит Иванишвили.

Неправительственный сектор назвал это «беспрецедентным по масштабам подкупом», а представители оппозиции — «очередным ложным обещанием». Но эксперты убеждены, что обещание миллиардера заметно укрепило позиции провластного кандидата.

«Обещание списать долги, активизация ультраконсервативных сил и боязнь возвращения Саакашвили, — политолог Гия Хухашвили перечисляет факторы, которые, по его мнению, привели к победе Зурабишвили с таким ощутимым отрывом, — нельзя сказать, что именно стало решающим, они сработали именно в совокупности». Под активизацией консерваторов эксперт имеет в виду поддержку, которую Зурабишвили оказал «Альянс патриотов» — партия с выраженной антизападной риторикой на днях вышла на площадь Свободы в Тбилиси с транспарантами: «Нет «Национальному движению»!

Григол Вашадзе, лидер «Национального движения» и бывший член команды Михаила Саакашвили. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Политолог Торнике Шарашенидзе полагает, что у оппозиции было бы больше шансов на победу, если бы не Михаил Саакашвили. Лидер «Националов», которого в Грузии называют просто «Мишей», слишком часто попадался на глаза и своими хлесткими заявлениями из-за границы раздражал избирателя, еще не успевшего соскучиться по «Националам».

он не вернется

Саакашвили не может вернуться в Грузию из-за нескольких уголовных дел, которые против него возбудили нынешние власти. Теоретически, все могло бы измениться в случае избрания оппозиционного кандидата — скорее всего, он воспользовался бы правом помилования

Выборы, по сути, показали, что большинство в Грузии не хочет возвращения «Националов» — по крайней мере, пока их возглавляет Саакашвили.

«Правящая партия, конечно, сильно раздражает избирателей, — говорит Хухашвили, — но «националы» их пока раздражают еще сильнее».

Диана Петриашвили, «Медиасеть», специально для «Новой газеты»