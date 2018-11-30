Тренерская чехарда

Такого количества рокировок не было давно: пять команд получили новых рулевых. Нервы не выдержали у патронов «Спартака» и «Крыльев Советов», отправивших на вольные хлеба Массимо Карреру и Андрея Тихонова. Наставники «Ахмата» и «Уфы» Игорь Ледяхов и Сергей Томаров, если верить им самим, написали заявления по собственному желанию. А Игорь Черевченко заменил в Туле Олега Кононова. Если прибавить сюда Дмитрия Аленичева, который был уволен «Енисеем» после 12 тура и возвращен на мостик после 13 из-за невозможности выплатить ему неустойку. Большого эффекта перетасовки нигде не произвели, но еще в парочке клубов намерены до зимних каникул перетряхнуть педагогический состав, чтобы дотянуться до звезд. Вот только, согласно статистике, удача улыбается тем патронам, кто не меняет учителей на переправе.

Ростовское счастье Карпина

Фото: РИА Новости

Угадайте, кто пропустил наряду с ЦСКА меньше всех мячей за первый круг? Кто одолел в гостях ЦСКА, «Спартак» и выбил из Кубка страны «Зенит»? Правильно — ​«Ростов». И это притом что Фалькао на берега Дона не поехал, а на трансферы было потрачено куда меньше 280 миллионов евро, которые были в распоряжении Валерия Карпина за время пребывания в Тарасовке. Однако вернувшийся к тренерской деятельности после свадьбы и недолгой карьеры на ТВ харизматичный специалист организовал на юге отличную «банду». Причем ни джинсам с пряжками, ни методам управления, ни принципам общения Валерий Георгиевич не изменил. «Хватит ерундой заниматься… Приходи на «Ростов-Арену» — ​ждем только тебя». Так Карпин приглашает болельщиков на трибуны. И ведь идут. А желто-синие уже в зоне Лиги Европы.

Семак — первый

Фото: РИА Новости

«Семак не сдюжит с Дзюбой, дюжиной аргентинцев и «Зенитом» в целом, где каждый мнит себя звездой и начальником», — ​утверждали специалисты летом. Но Сергей Богданович, не понаслышке знающий, как управлять большой семьей (у него восемь детей), еще как сдюжил. Став первым российским тренером «Газпрома», за восемь с половиной лет он собрал новый костяк команды из тех, кто был забыт предыдущим тренером. Но главное: он заразил чемпионской идеей всех без исключения подопечных, прекративших меряться бутсами и устраивать демарши. И вот результат: сине-бело-голубые, одержав 11 побед, на пять пунктов опережают идущий следом «Краснодар». «Зенит» близок к чемпионству», — ​считает Курбан Бердыев. А уж он рубит.

Махачкалинская правда

Руководство «Анжи» еще в июле заявляло о крупных финансовых проблемах (долги исчисляются сотнями миллионов рублей, а республиканская власть помогать отказалась) и подчеркивало: «До конца сезона мы вряд ли доиграем». «Будут тупо сдавать матчи», — ​шептали знатоки в кулуарах. Однако футболисты, имеющие задержки по зарплате, в первой части первенства набрали 14 очков и не дали повода усомниться в собственной честности. Но куда больше поражает то, что клубные боссы выправлять ситуацию за пределами поля как-то не торопятся. А вот фанаты не сидят сложа руки и опять пишут письма в Москву (догадайтесь, кому?) с просьбами спасти команду. Второй круг начнется уже сегодня.

Рекордсмен Акинфеев

Когда в ноябре 1987 Олег Блохин провел 581 матч в футболке киевского «Динамо», установив, как казалось, вечный советский рекорд по количеству проведенных игр за один клуб, Игорю Акинфееву было полтора годика. И вот спустя три с хвостиком десятка лет армейский вратарь перекрыл это достижение. Встреча с «Ахматом», завершившаяся победой ЦСКА 2:0, оказалась для Игоря 582 в ранге голкипера красно-синих. По иронии судьбы это событие тоже случилось в ноябре. Однако в отличие от легендарного форварда, которому понадобилось 18 сезонов, чтобы добраться до внушительной цифры, Игорю хватило «всего» 15. «Я собираюсь еще помучить вас своей игрой. До 40 или 42 лет», — ​то ли в шутку, то ли всерьез сказал уникальный Акинфеев. Так можно и до 1000 доиграться.

Кипрские горки «Урала»

С одной стороны, эта история никакого отношения к внутреннему первенству не имеет, но с другой… Короче, екатеринбургская бригада, которую отечественные журналисты не единожды подозревали в «опереточных» играх, попала-таки на лопату румынских разгребателей грязи под названием Football Leaks. Спортивные следователи в своих ноябрьских сводках утверждают, что товарищеский матч на кипрском сборе в 2016 году между «Уралом» и «Радом», где арбитр на 90 минуте поставил смешной пенальти в ворота сербов, носил договорной характер и принес кучу денег заинтересованным лицам. Вот как прокомментировал голевой слух одиозный президент клуба Григорий Иванов: «Это полная бредятина! Мы такой-то спарринг вообще уже не помним. Да и судей не мы же назначали!» Бред не бред, но попахивает неприятным офсайдом.

Народ против Федуна

В «Спартаке» четыре месяца играли не в футбол, а искали виноватых в очередном красно-белом кризисе. Ответа на вопрос «что делать?» не нашли ни в верхах, где дерутся за власть, ни в низах, где освистывали всех (от Глушакова до Рианчо). Тем не менее крайним фанаты опять сделали президента Леонида Федуна. По их мнению, он зря не удержал золотого коуча Массимо Карреру и вообще не хочет продать народную команду доброму олигарху. Федун, вместо того чтобы выйти в переломный момент на первый план, от дел клуба как-то самоустранился. Хотя разве один владелец виноват в том, что коллектив потерпел четыре домашних поражения подряд и лишь дважды за осень праздновал успех? Как бы то ни было, но вытаскивать «Спартак» из ямы доверено Олегу Кононову. Первый блин комом у него не вышел. Но до «Зенита» — ​12 очков.

Беспремьерный показ

Мартовскую инициативу канала «Матч ТВ», решившего брать деньги за просмотр топовых матчей РПЛ по телевизору, многие чиновники назвали нелепой. Но после чемпионата мира, на который были израсходованы миллиарды рублей, телевизионщики пошли еще дальше. Весь первый круг болельщики по бесплатному федеральному каналу наслаждались поединками вроде «Арсенал» — ​«Оренбург» и «Урал» — ​«Уфа», а все центральные поединки были отправлены на «Матч Премьер». Монетизация, конечно, дело важное, но привлечь аудиторию и отрекламировать чемпионат встречей «Ахмат» — ​«Енисей» в 21.30 можно едва ли. А еще смешнее после него обсуждать в студии битву между «Локомотивом» и «Спартаком», которую никто не видел. Как тут не вспомнить, что за премьеру футбола теперь отвечает Гавриил Гордеев из Comedy Club.