«Наполнить весь собор молящимися»

Верующим, по заверениям настоятеля храма, тесно в отведенном для регулярных богослужений приделе Александра Невского, требуется еще один — Екатерининский. Но и на этом не остановятся. «Господь нам все вернет», — не сомневается митрополит Варсонофий.

За прошлый год музей Исаакиевского собора посетили 3 814 069 человек, на церковные службы пришло в сотню раз меньше — 37 553. Получается, единовременно помолиться собирается около полусотни. Это понятно: в дни больших праздников наплыв возрастает, а в будни, бывает, и двух десятков не насчитаешь. Статистику сотрудники музея ведут утром и вечером, итоги за месяц представляют директору. При этом, как они поясняют на условиях анонимности, многие из посчитанных просто пользуются бесплатной возможностью осмотреть интерьеры: зайдут, якобы по религиозной надобности, человек 30, а в самом приделе Александра Невского на службе стоят лишь 5–7, остальные гуляют по музею.

Все последнее десятилетие по соглашению с городом богослужения разрешается проводить здесь дважды в день (по особым праздникам задействуют центральный придел Исаакия Далматского). Но судя по их расписанию, далеко не всегда этот лимит выбирается: в ноябрьском, например, против четырех дней — пропуск.

К приделу св. Екатерины служители культа примерились еще два года назад: отслужив там литургию в день поминовения этой великомученицы, 7 декабря.

Недавно защитники музея распространили информацию о том, что на эту же дату теперь намечено освящение Екатерининского придела с проведением службы митрополитом Варсонофием — в ознаменование передачи РПЦ и этой части Исаакия; такое решение якобы уже продавлено через городской комитет по культуре.

Опасения подтвердились. С датой только пока еще нет полной ясности. Вице-губернатор Владимир Кириллов рассказал интернет-изданию «Фонтанка», что причиной передачи придела св. Екатерины послужило обращение настоятеля храма, пожаловавшегося на то, что верующим не хватает места. В какой форме было подано это обращение, какими обоснованиями подкреплено, чиновник не раскрыл. Похоже, в Смольном готовы верить божьим людям на слово и удовлетворять их желания без лишних проволочек — в отличие от ходатайств каких-нибудь детских творческих студий или самодеятельных театров, годами выпрашивающих пристойное помещение.

Попутно вице-губернатор выразил уверенность, что на плановых реставрационных работах в Екатерининском приделе такая перемена участи никак не отразится. Но и это пока лишь слова: сотрудники музея опасаются, что срыв графика (намеченному торжественному богослужению помешают строительные леса) может вылиться в многомиллионную неустойку. И задаются вопросом: кто ее покроет, митрополит Варсонофий, вице-губернатор Кириллов или музей?

Служба в Исаакиевском соборе / Фото: Елена Лукьянова

То, что РПЦ затеяла «новый поход на Исаакий», защитники музея заподозрили несколько месяцев назад. В августе петербургская епархия объявила конкурс по выбору главного православного символа города. Затею сопровождала богатая рекламная кампания: 250 уличных рекламных постеров, 130 плакатов и звуковая реклама в метро, реклама на городских телеканалах и на 700 установленных в салонах наземного транспорта электронных экранах.

Финальное онлайн-голосование в интернете, анонсировавшее участие «всех людей мира», прошло 18 ноября. Поучаствовать в нем можно было только в течение 12 часов, выбор ограничивался дюжиной непонятно как вышедших в финал номинантов (в шорт-лист не попал, например, давно признанный символом Петербурга Петропавловский собор). При этом динамика поступающих в пользу тех или иных номинантов голосов не показывалась.

Согласно итоговым данным, оглашенным сектором коммуникаций петербургской митрополии, волеизъявление «людей мира» свелось к участию представителей Москвы и Петербурга, Республики Карелия, Нижегородской области, Краснодарского края, Ростова и Самары — всего проголосовало 7693 человека.

Такой показатель оппоненты восприняли скептически: в группах проекта в социальных сетях набралось всего около 600 человек, в Twitter — 345.

По подсчетам устроителей конкурса Исаакиевский собор захотели видеть православным символом Петербурга 1486 россиян (около 20% проголосовавших).

Этого митрополиту Варсонофию оказалось достаточным, чтобы объявить завершенную операцию «народным волеизъявлением» — во исполнение которого теперь о новом статусе Исаакия как православного символа Петербурга «обязаны будут рассказывать всем туристам». Владыка также выразил уверенность в том, что собор вернется церкви и станет кафедральным: «Надо чаще молиться, посещать начинать собор почаще, наполнить весь собор молящимися, и Господь нам все вернет».

Паства пока индифферентно отнеслась к призыву митрополита: вчера наш фотокорреспондент зафиксировал на вечерней службе в Исаакии с десяток молящихся.

Почти одновременно с оглашением результатов выбора «православной святыни» подвели и предварительные итоги организованного Минкультом конкурса на «самый любимый музей – 2018» (онлайн-голосование, в котором поучаствовало около 50 тыс. человек, проводилось на портале « Культура.РФ »). Там Исаакиевский собор вышел на третье место по стране, уступив Эрмитажу и занявшему первую позицию Петергофу. Правда, предварительные результаты с портала быстро исчезли, а взамен появилась информация о том, что окончательные итоги огласят «в середине декабря».

Акция протеста на Марсовом поле в Петербурге / Фото: Елена Лукьянова

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский призвал вице-губернатора Владимира Кириллова не допустить отъема Екатерининского придела собора, «необходимого для полноценной работы единого пространства музея». «Только музейные специалисты могут правильно содержать и реставрировать архитектурный шедевр, который принадлежит всем гражданам России и жителям Петербурга, а не только одной религиозной конфессии, — убежден парламентарий. — В приделе св. Екатерины музей постоянно проводит выставки, презентации книг, иные культурные мероприятия».

Вишневский также разделяет обеспокоенность специалистов, что приход Исаакиевского собора уже «заполнил музейное пространство церковными лавками и ящиками для сбора пожертвований», а в случае передачи ему новых площадей может быть сорвана плановая реставрация Екатерининского придела.

Тем временем петиция с требованием остановить передачу Исаакиевского собора РПЦ собрала уже около 220 тысяч подписей

Горожане готовятся к новой волне акций в защиту музея.

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