Беспредельщина с проворотом

С Анатолием Дроздовым редакцию «Новой газеты» связывают особые отношения: в октябре 2016 года, после выборов в городской парламент, корреспондент «Новой» Александра Гармажапова пыталась призвать депутата к ответу за обвинения в фальсификациях. В ответ Дроздов выбил из рук девушки телефон и до неприличия исковеркал ее фамилию, а она напомнила депутату о его давнем прозвище — Расческа. Эта кличка — едва ли не единственное, чем отметился в петербургской политике Анатолий Дроздов: на выборах 2011 года он пытался протолкнуть застрявшую в щели урны пачку бюллетеней с помощью расчески.

Свои извинения парламентарий так и не принес, за участие во вбросах не ответил. О Дроздове забыли, пока неделю назад не случился инцидент в муниципальном округе «Академическое»: сотрудник администрации МО Антон Свечин обратился в полицию с жалобой на то, что Анатолий Дроздов сломал ему головой нос . По словам пострадавшего, недовольство депутата вызвало то, что Свечин общается с бывшими сотрудниками муниципалитета.

«Новая» нашла людей, которые, не скрывая своих имен, дополнили портрет народного избранника. Из их рассказов следует, что поведение Анатолия Дроздова — не случайный эксцесс, не результат «перегиба на местах» и уж тем более не провокация недоброжелателей. Это — вседозволенность.

кстати Анатолий Дроздов начал политическую карьеру в 2000 году, став депутатом МО «Академическое». С 2002 года Дроздов — глава местной администрации, в затем муниципального образования. В сентябре 2013 года — депутат Законодательного собрания СПб пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 (сюда входят муниципальные округа «Академическое», «Северный» «Прометей» и «Пискаревка»).

Бригадир

Весной 2016 года для менеджера студенческой футбольной команды Snow Kids Егора Абрамова наступили трудные времена: открывался игровой сезон, а от команды только что отказался ее главный спонсор.

«Мы были готовы рекламировать кого угодно, — скажет позже «Новой газете» мама футбольного менеджера Ирина Дмитракова. — Если бы [Анатолий] Дроздов оказал спонсорскую помощь, мы бы написали [на спортивной форме] «Дроздов — наш депутат». Или «Единая Россия». Но тогда мы вообще не знали, кто он такой».

Егор Абрамов с мамой Ириной Дмитраковой / Фото: youtube.com

Тем временем на глаза Егору попалось объявление о подработке на концерте в ДС «Юбилейный». С задачей (проверять билеты) Абрамов справился, и спустя три недели ему позвонил человек по имени Игорь и предложил поработать на выборах.

«Я сразу: сколько платят? — продолжает Егор. — И что от меня требуется? А Игорь говорит: «Да ничего, просто посидеть».

Встречу назначили в администрации муниципального округа «Северный». Здесь Егор познакомился с сотрудником местной администрации Еленой Григоренко. Всем собравшимся (их было четверо) объяснили, что они бригадиры наблюдателей, и дали задание привести по 10–15 человек. Как объяснила Григоренко, в ведении наблюдателей в день голосования 18 сентября будет пять школ. Основная задача — следить, чтобы выборы прошли без эксцессов. За «бригадирство» полагалось по 15 тысяч рублей, еще по 10 тысяч — за каждого приведенного работать на выборы человека.

«Ваша задача, чтобы эти ребята не соскочили [в последний момент] , — вспоминает слова Григоренко Абрамов. — Оплата будет вам, а вы уже сами будете решать, сколько кому отдадите». «У меня сразу глаза загорелись, меня все устроило», — говорит Егор.

Елена Григоренко / Фото: vk.com

За два дня до выборов бригадирам и их командам снова назначили сбор в актовом зале МО «Северный». Собравшимся представили человека, сказав, что он «правая рука депутата Анатолия Владимировича Дроздова». Им оказался Константин Степанов — председатель Территориальной избирательной комиссии № 11.

кстати По данным из открытых источников, Константин Степанов — сын Анны Борисовны Марковой, кандидата в губернаторы Петербурга в 2003 году. Политическую карьеру Степанов начал заместителем Анатолия Дроздова в администрации МО «Академическое». C 2009 г. работал в региональном исполкоме «Единой России». В 2014 г. был назначен председателем ТИК № 11.

«Перед нами стояли две урны, — вспоминает Егор, — и Степанов сказал: сейчас я покажу, что вы должны делать на выборах».

Следом за этим, по словам Егора, собравшимся продемонстрировали избирательный бюллетень и место, куда нужно ставить галочку: напротив фамилии Анатолия Дроздова.

«Складываете несколько штук. Плотно. Видите — в урну они спокойно проходят», — пересказывает Абрамов прозвучавшее на встрече. — Я тогда не знал, что это называется "вброс"».

Егор и его подопечные высказали недоумение: о таком их не предупреждали. После некоторой паузы и телефонных консультаций Абрамову и его команде была предложена роль массовки: в день голосования перемещаться с одного участка на другой, создавая видимость скопления избирателей.

Константин Степанов / Фото: tik11.spbik.spb.ru

Председатель

До того как стать председателем участковой избирательной комиссии № 482, Екатерина Танцура, по ее собственным словам, не имела о выборном процессе ни малейшего представления.

«Я работала в жилкомсервисе, слышала, что формируются комиссии, — говорит она. — У нас это считается почетно — быть председателем УИК».

Оказаться во главе комиссии Екатерине помог Константин Степанов, воспылавший к Танцуре (по ее словам) теплыми чувствами. В ТИК № 11 девушка приехала весной 2016 г. вместе с другими кандидатами в новый состав комиссий.

«Он (Степанов. — Прим. авт.) сидел за столом и показывал: ты будешь председатель, ты секретарь, ты зам, — вспоминает Танцура. — А когда нас утверждали (на заседании ТИК. — Прим. авт.), ко мне подошла Тамара Вениаминовна Тихонова (на тот момент — руководитель аппарата муниципального совета МО «Северный» и глава юридического отдела. — Прим. авт.) и предупредила: «Скажешь, что ты и раньше была членом УИК».

В знак особого доверия Екатерине было поручено сформировать еще две избирательные комиссии... из своих знакомых. «Там была моя тетя, подружка и еще две девочки, с которыми мы работали в жилкомсервисе», — перечисляет Танцура. — Никто из них тоже ничего про выборы не знал».

Екатерина Танцура / Фото: vk.com

Одной из проблем, с которой пришлось столкнуться при формировании комиссий, оказалось требование законодательства о наличии в составе УИКов представителей разных политических партий. По словам Екатерины, она с легкостью вышла из положения: «Я просто забила на это».

Благодаря вниманию Степанова девушка оказалась в числе нескольких председателей УИК, допущенных на встречи в узком кругу доверенных лиц . Здесь , по словам Екатерины, речь зашла о «пироге» — денежном вознаграждении из личных средств кандидата в депутаты. «Пирог» составлял около 100 тысяч рублей каждому председателю комиссии, показавшему на своем участке более 30% явки. (Согласно постановлению ЦИК России от 8 декабря 2011 г., дополнительная оплата труда председателю УИК может назначаться только решением ТИКа при наличии документально заверенного факта сверхурочной работы во время подготовки и проведения выборов.)

«А за Дрозда, они сказали, делайте как хотите, но чтобы было максимально больше [голосов], — вспоминает Танцура. — У меня девочки вообще были в шоке — на фига мы в такое вписались!»

Кандидат

В депутаты Заксобрания Петербурга Анатолий Дроздов впервые баллотировался в 2011 году. Одним из его соперников на тех выборах был элдэпээровец Сергей Бондин.

«Перед теми выборами со мной связалась Ольга Романовская (сейчас — депутат МО «Академическое». — Прим. авт.), — рассказывает Бондин. — Она настоятельно просила меня встретиться с Дроздовым. Я понимал, что к чему, не первый день на выборах. Знал, что в Калининском районе выборы самые грязные по части отработки технологий. Поэтому у меня все УИКи были закрыты своим людьми».

На встрече Дроздов, по словам Бондина, потребовал дать ему право самому сформировать списки членов участковых избирательных комиссий по квоте от партии ЛДПР.

«Говорил: ну ты же понимаешь, что тебе здесь ничего не светит, — вспоминает собеседник «Новой». — Давай комиссии, мы тебе заплатим! Я ответил, что хочу свой честный процент [голосов], и мы друг другу не мешаем. Он начал кричать, я встал и ушел».

В 2013 году Сергей Бондин покинул ЛДПР из-за конфликта с руководством партии / Фото: vk.com

Договориться кандидатам не удалось. В день выборов 2011 года в команде Дроздова нашлись люди, сливавшие наблюдателям и членам избирательных комиссий от других партий информацию о готовящихся вбросах и фальсификациях. Отчасти поэтому ловить нарушителей удавалось в больших количествах (чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать ленту петербургских новостей за 4 декабря 2011 г.). Нескольких нарушителей наблюдателям даже удалось передать в руки полиции. Правда, оттуда их быстро отпустили.

«Он (Анатолий Дроздов. — Прим. авт.) под конец стал паниковать. Понимал, что информация [о вбросах] утекала, — заключает Бондин. — Начал сам хаотично бегать по участкам. Тогда и появилось это видео с расческой».

К слову, у знаменитого ролика есть продолжение: наблюдатели на участке (не без труда) достают из щели урны застрявшую пачку бюллетеней. В ней оказывается 62 (!) листа с проставленными галочками напротив фамилии Анатолия Дроздова.

Наблюдатель

Член УИК № 415 Каролина Артемьева — одна из тех, кто на видеозаписи ловит Дроздова за руку при попытке протолкнуть бюллетени в урну. «Бардак начался с самого утра, потом закончился вот этим вбросом», — вспоминает она выборы 2011 года.

Спустя месяц к Артемьевой обратилась группа наблюдателей с предложением «идти до конца». В итоге от ее имени в Следственный комитет и прокуратуру были отправлены заявления с описанием фальсификаций в единый день голосования.

По словам Каролины, вскоре у парадной дома к ней подошли двое мужчин. Девушка вспомнила, что вроде бы видела их в компании с Анатолием Дроздовым на избирательном участке в своей школе.

«Мне было сказано: Каролина Сергеевна, вы же мать-одиночка, куда вы лезете? — вспоминает Артемьева. — А я раньше кладовщиком работала, так что обложила их по полной программе!»

Позже из CК ей пришел ответ, что заявление о нарушениях на выборах передано в прокуратуру. А из прокуратуры — что дело отправлено в СК.

Каролина Артемьева / Фото: vk.com

кстати В начале 2012 года «Новая» рассказывала о том, как двери квартир активистов, пытавшихся пресекать нарушения на выборах, были испорчены похабными надписями, а замочные скважины залили клеем. Все пострадавшие работали в избирательных комиссиях, находившихся на территории МО «Академическое».

Выборы 2011 года Анатолий Дроздов проиграл. Но два года спустя все равно попал в парламент — вместо сложившего мандат депутата. Помня об ошибках прошлого, к переизбранию в 2016-м Дроздов подготовился более основательно.

В 2014 году на должность председателя Территориальной избирательной комиссии №11 (покрывающей округ Дроздова) был назначен бывший коллега депутата по муниципалитету — Константин Степанов. О методах работы этого человека красноречиво свидетельствует следующая видеозапись — на ней Степанов лично загораживает проход известному блогеру Калининского района Марианне Бакан, которая пытается подать документы на регистрацию в кандидаты.

Избиратель

Лето 2016 года. Обучение новых членов участковых избирательных комиссий (в числе которых оказалась и Екатерина Танцура) проходило группами по 30 человек, отдельно для каждого муниципального образования, от которых баллотировался депутат Дроздов: «Прометей», «Пискаревка», «Академическое» и «Северный». Обучением, по словам наших собеседников, руководила глава аппарата муниципального совета МО «Северный» Тамара Тихонова.

«Все это преподносилось как действия в чрезвычайной ситуации, — рассказывает «Новой» другой бывший член УИК Калининского района Денис Швед. — Говорилось, что мы должны сделать выборы, мы должны набрать процент! И если не будете тупить — заработаете нормально денег».

Вот лишь некоторые лайфхаки, которыми, по словам собеседников «Новой», они овладели в ходе подготовки к выборам:

Как грамотно сделать вброс. Берете человека в пиджаке, за полой которого спрятаны бюллетени. Когда приходит время вскрывать избирательную урну, высыпаете ее содержимое так, чтобы половина бюллетеней упала на пол. В этот момент человек нагибается, а у него из-за пазухи выпадает нужное количество бюллетеней.

Копия итогового протокола для наблюдателей на всякий случай должна быть изначально испорчена. Для этого печать на документ рекомендуется ставить с небольшим проворотом. При возникновении споров протокол легко признать недействительным по причине нечитаемости штампа.

Расписываться не своей подписью — самый верный способ избежать лишних проблем для председателей комиссий и секретарей.

Часть избирательных бюллетеней на всякий случай должна быть изначально испорчена (с помощью той же «прокрученной» печати), чтобы при необходимости их можно было признать неликвидными. При итоговом подсчете голосов это дает комиссии некое пространство для маневра в зависимости от стоящей на данный момент задачи — снизить или увеличить процент голосов.

На выборах в Законодательное собрание Петербурга (2016) / Фото: Елена Лукьянова

Члена УИК № 415 Каролину Артемьеву (помня о написанных ею заявлениях в СК) в день выборов отправили с урной по квартирам. Девушка вспоминает, что вечером, когда участок закрылся, подсчет голосов по неизвестной причине не начинался еще несколько часов. В это время председатель суетливо лазил по коробкам под столом. В один момент, когда наблюдатели вышли, председатель бросился к двери и закрыл ее на замок. Больше в комнату с избирательными урнами наблюдателей не впустили (личные вещи им отдавали через окно).

«Мы закончили подсчет бюллетеней, когда уже прозвенел звонок, дети пришли в школу, — вспоминает Артемьева. — Зря он (председатель УИК. — Прим. авт.) так нервничал, все сошлось».

кстати После выборов 2016 года в ТИК № 11 со стороны наблюдателей были поданы многочисленные жалобы на нарушения при голосовании и подсчете голосов на участках № 415, 417, 469, 495 и 563. Их рассмотрение так и не состоялось (по крайней мере, заявителей не поставили об этом в известность). Позже история забылась сама собой. В разговоре с «Новой газетой» сам Степанов заявил, что жалобы позже были рассмотрены, а закон позволяет делать это в отсутствие заявителей.

«Выборы прошли нормально, мы его избрали», — соглашается Екатерина Танцура. По словам девушки, в зону ее ответственности входили «допстолы», предназначенные для «избирателей» с красными печатями на руке. Забирая паспорт у человека с печатью, член комиссии заносил в домовую книгу придуманные им Ф. И. О. и адрес. На обучении от «карусельщиков» требовали носить неяркую одежду, но ребята не слишком заботились о конспирации.

«Большинство из них не запаривались, — говорит Катя. — Один так и ходил весь день в красной шапке, он был у меня [на участке], наверное, раза четыре».

От редакции «Новой» известны имена людей, принимавших участие в «каруселях» в пользу избрания Анатолия Дроздова. По понятным причинам они отказались раскрывать свою личность в СМИ, однако готовы сотрудничать с правоохранительными органами.

Мама

«После выборов всех снова собрали в МО «Северный» и похвалили — все молодцы, через неделю оплата, — вспоминает футбольный менеджер и бригадир Егор Абрамов.

Прошел месяц, никто не звонил, а друзья требовали от бригадира своей доли. Тогда за дело взялась мама Егора.

«Я поехала к [сотруднице МО «Северный] Елене Григоренко и потребовала объяснений по поводу оплаты, — вспоминает Ирина Дмитракова. — Она стала звонить в какой-то штаб, где ей никто не ответил. Придя домой, я написала в приемную Дроздова, и со мной тут же связались — пригласили на встречу».

По словам Дмитраковой, ее разговор с депутатом продолжался почти два с половиной часа.

«Он расчувствовался, рассказал мне, как переживает по поводу придуманной журналисткой Александрой Гармажаповой клички Расческа, — рассказывает Дмитракова. — Объяснял, что «карусели» придумал не он. Я так поняла, что без них сесть в кресло депутата практически невозможно».

Узнав о задолженности перед бригадирами и их людьми, Дроздов, по словам Дмитраковой, сделал вид, что возмущен этим фактом, и обещал немедленно разобраться. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что депутат заблокировал ее соцсетях, а по прежним телефонам ей отвечали, что народного избранника нет на месте.

«Позже мне позвонили и посоветовали прекратить требовать деньги, — вспоминает Дмитракова. — А иначе « биография ребят навсегда будет испорчена».

Все свободны

Несмотря на то что по итогам выборов 2016 года Дроздов успешно въехал в ЗакС, по подсчетам «Новой», своих постов спустя некоторое время лишились председатели 32 (!) избирательных комиссий из 94 на территории ТИК № 11. Среди разжалованных оказались Екатерина Танцура и Тамара Тихонова. Последняя — потому что совет депутатов МО «Академический» под председательством Анатолия Дроздова просто упразднил юридический отдел, который она возглавляла. Кстати, системный администратор Антон Свечин, которому Дроздов сломал нос (сам депутат утверждает, что в это время спал), — ее племянник. По словам Свечина, скандал и драка с вырыванием у него телефона случились из-за того, что его «уличили» в общении с кем-то из уволенных сотрудников МО.

«После выборов создавалась такая атмосфера, что не уйти было нельзя, — говорит Роман Полевой, бывший сотрудник МО «Академическое», успевший поработать на выборах секретарем и членом комиссии. — Я помню цифры в итоговых протоколах, которые вечером мы привозили в ТИК. А потом по нашему участку данные оказывались совершенно другими. Непонятно зачем был нужен весь этот геморрой, если потом просто берут и пишут любые нужные тебе цифры. Я потом родителям сказал: «Мама, папа, не ходите на выборы. Вас обманывают».

Для Егора Абрамова избирательная кампания 2016 года была первой в жизни. Теперь он уверен, что и последняя. «Я до этого с политикой был никак не связан, — говорит он. — Думаю, это единичный случай, когда я сходил на выборы».

По сведениям источников «Новой», угроза лишиться должности нависла и над председателем ТИК № 11 Константином Степановым. В разговоре с «Новой» он категорически отверг, что был близок к депутату Дроздову. «Мы с ним последний раз работали вместе в 2013 году, — пояснил Степанов. — Вон [врио губернатора Петербурга Александр] Беглов с [председателем Горизбиркома Петербурга Виктором] Миненко тоже были в одном полпредстве. Петербург, что называется, город маленький».

Опроверг Степанов и утверждения собеседников «Новой» о своем участии в возможных фальсификациях на выборах. «Вы как себе это представляете? — переспросил он. — Я председатель территориальной избирательной комиссии. Я же не сумасшедший бегать [по участкам] и давать какие-то подобного рода указания».

***

Осенью 2016 года, после конфликта Анатолия Дроздова с журналисткой Александрой Гармажаповой, разобраться в ситуации требовали даже члены «Единой России» и депутаты Государственной Думы. «Новая газета» направила п редседателю петербургского парламента Вячеславу Макарову письмо с вопросом, был ли проведен разбор инцидент и какова реакция на поведение его заместителя. Политик ответом не удостоил .

Спустя два года, 28 ноября 2018-го, комментируя ситуацию с Антоном Свечиным на брифинге в Мариинском дворце, Вячеслав Макаров вступился за Дроздова: «Это человек, который внес громадный вклад в укрепление обороноспособности государства».

Судя по официальной биографии, выложенной на сайте Законодательного собраниявклад в обороноспособность Родины Анатолий Дроздов последний раз внес в прошлом веке. С 2000 года он уже числился на разных должностях в МО «Академическое». Вряд ли он укрепил чью-либо обороноспособность, став депутатом ЗакСа, так как за пять лет в Мариинском дворце отметился лишь 11 законопроектами, притом что все они были поданы в соавторстве с другими коллегами.

Еще он принял участие в составлении одного (!) коллективного депутатского запроса — о расходовании бюджетных средств на зимнюю уборку в 2014 году. В разделе «Работа с избирателем» и «СМИ о депутате» на сайте ЗС Петербурга есть отчеты о выступлениях Дроздова на муниципальных праздниках в Калининском районе. Никакой другой информации о законотворческой деятельности народного избранника нам найти не удалось.

«Новая» не располагает информацией, приструнил ли хоть раз Вячеслав Макаров своего заместителя в частных беседах. Есть основания предполагать, что нет. Поэтому самое время запастись попкорном и ждать, что еще отчебучит народный избранник, уверовавший в свою безнаказанность.

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