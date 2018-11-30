Усатому здесь не место

Уже неделю в Екатеринбурге обсуждают слова молодых коммунистов о репрессиях. Пятеро юных ленинцев в возрасте от 15 до 23 лет сказали екатеринбургской редакции The Village, что одобряют ГУЛАГ и что политические преследования, которым в Советском Союзе подверглись миллионы человек, были оправданны.

«ГУЛАГ — хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза», — рассказал изданию 23-летний депутат Екатеринбургской городской думы от КПРФ Андрей Пирожков.

Андрей Пирожков. Екатеринбургская городская Дума

«К сталинским репрессиям я отношусь положительно — в лагеря отправляли заслуженно, если человек делал что-то плохое. Если в Китае расстреливали, то у нас способ исправления был более гуманным — людей отправляли работать <…> если Сталин кого-то отправил в ссылку, значит, так было нужно. Если бы я был на его месте, возможно, сделал бы так же», — заявил 19-летний комсомолец Дмитрий Терентьев.

Высказывания молодых коммунистов моментально разлетелись по екатеринбургским пабликам и городским СМИ. И поддержки там юные ленинцы не нашли. Подавляющее большинство горожан пожелало им «учить историю». «Многие идеологи репрессий сами в итоге оказались репрессированы», — писали люди. Не меньше возмущения было высказано по поводу того, что 23-летний ранее нигде не работавший молодой человек стал депутатом городской думы. Впрочем, здесь уже вопрос и к самим екатеринбуржцам.

Андрею Пирожкову в итоге пришлось объясняться:

«Из интервью можно сделать вывод, что я не сопереживаю безвинно осужденным и отправленным в трудовые лагеря людям. ГУЛАГ во времена СССР — пример той системы, что никогда не должна воссоздаться ни в России, ни в любой другой стране. Но сама концепция имеет право на существование. Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в советские годы».

«Новая газета» провела собственный опрос молодежи о советских репрессиях. Мы спрашивали людей от 18 до 30 лет, что они думают о ГУЛАГе.

Картина получилась неоднозначной.

Из 40 опрошенных 29 заявили, что считают систему ГУЛАГа плохим и позорным для страны явлением, но при этом признались, что имеют о ней лишь самое общее представление.

Объяснить свою точку зрения смогли пять человек.

— Екатерина II говорила, что лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного. Это действительно мудрое выражение, потому что когда сажают невиновного — рождается несправедливость, — говорит 21-летний студент истфака Кирилл Козюра. — Советский Союз, несмотря на то что декларировал идею всеобщей справедливости, не был построен на ней. Наоборот, его строили трудом людей, которые нередко были осуждены даже не за свои взгляды, а за свою национальность: те же гонения на румын, финнов, болгар в 30-е под видом борьбы с иностранными шпионами или послевоенные «всенародные депортации» калмыков, чеченцев и ингушей. Я лично видел расстрельное дело, где человека приговаривали к высшей мере наказания за то, что он считает себя казаком. И вот, спустя 80 лет с окончания Большого террора, нам говорят, что это было нормально?

Другой аспект подчеркивает 24-летняя Светлана Усова, технолог общественного питания:

— Депутат Пирожков сказал о «пользе» ГУЛАГа и о том, что он хотел бы вернуть такие лагеря. Но эта польза в большинстве случаев мнимая. Многие моногорода и поселки, построенные заключенными в советское время, сейчас в упадке, производства там закрылись. Эти города являются головной болью для страны и живущих там людей. У меня родственники из такого города — Инты, это в Республике Коми. Угольная шахта, на которой работает полгорода, закрывается. Людей девать некуда. Тетя постоянно жалуется, что и переехать не может — квартиру не продать, и работать негде. Нужно нам еще построить кучу Инт? А если депутат Пирожков скажет, что он не про Инты, а про то, чтоб заключенные лес рубили, так они это и без ГУЛАГа сейчас делают.

Всего два человека сказали, что разделяют позицию молодых коммунистов. При этом аргументировать свою точку зрения согласился только один из них. 25-летний бухгалтер Вадим Мосинцев пояснил, что ставит интересы государства на первое место.

— Если бы не ГУЛАГ — Советский Союз развалили бы задолго до 1991 года. И не было бы у нас ни полета в космос, ни Победы в Великой Отечественной войне. Потому что мощную махину СССР сумела развалить горстка предателей. А в ГУЛАГе этих предателей были миллионы.

Мосинцев признает, что среди репрессированных в советские времена были безвинно осужденные люди. «Это плохо, — соглашается он. — Но в основном в лагеря попадали именно те, кто шел против страны. А теперь представьте, что в 1941 году два-три миллиона граждан на нашей земле поднимают оружие против своих».

Еще четыре человека отметили, что видят в предложении депутата рациональное зерно, но при этом подчеркивают, что оправдывать ГУЛАГ недопустимо.

— Депутат Пирожков высказал здравую мысль — заключенные действительно могут и должны приносить обществу больше пользы. Особенно пострадавшим от их действий, — говорит 30-летний Антон Захаров. — Но восхвалять ГУЛАГ молодому депутату, даже в контексте правильной мысли, было неэтично. Меня очень возмутило его высказывание и высказывания других молодых коммунистов, которые были приведены в статье. Я тоже в 19 лет был максималистом, но при этом понимал простую истину: убивать людей — это плохо. Особенно убивать невиновных. Нельзя хорошо относиться к геноциду собственного народа. Как и к любому другому геноциду. Никакая благая цель не оправдывает убийства десятков и сотен тысяч людей. А в ГУЛАГе происходил именно геноцид.

Антон отмечает, что все-таки уверен, что молодые коммунисты хвалебно отозвались о ГУЛАГе, потому что не знают истории.

— Очень не хочется, чтобы в моей стране руководящие посты занимали люди, считающие, что «раз посадили, значит, виноват» и «раз расстреляли, значит, было за что».