Пенсии как не было, так и нет

В апреле 2018 года мы писали о Михаиле Павловиче Теплякове, военном летчике, участнике Великой Отечественной, Японской и Корейской войн, который первым встретил Юрия Гагарина на месте посадки в 1961 году. Ему 92 года, и уже 41 год он не получает положенной ему дополнительной пенсии. После нашей публикации военная прокуратура обещала вмешаться. Что изменилось за полгода?

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Во время моей поездки мы вместе с заместителем прокурора 37-й военной прокуратуры Ахтубинского гарнизона Вадимом Кертановым посетили ветерана дома. Зампрокурора в присутствии жены и сына обещал помочь Михаилу Павловичу и с летной пенсией, и с надбавками за участие в Великой Отечественной войне.

Кертанов начал за здравие, а заканчивать не стал. Вопросом начисления летной пенсии Михаилу Павловичу он отказался заниматься почти сразу, сославшись на существующее судебное решение. Зато решил провести проверку, почему не начисляют положенную ветерану пенсию за участие в Великой Отечественной войне.

Заместитель прокурора отправил запрос о расчете пенсионной задолженности в Астраханский областной военный комиссариат, но ответа не последовало. Также он подал обещанный иск в суд, в котором требовал установить статус участника Великой Отечественной войны. А исковые требования о выплате задолженности не заявлял, но обещал это сделать в отдельном иске.

14 мая 2018 года военный комиссариат, не дожидаясь решения суда, добровольно установил статус Теплякова Михаила Павловича — как участника войны — согласно «Закону о ветеранах» (ст. 15). Это была маленькая победа, которая, к сожалению, не привела к реальному результату.

Прокурор Кертанов не стал добиваться представления расчета задолженности, а попросил доверенное лицо Михаила Павловича, его сына Юрия, написать обращение в Главную военную прокуратуру по поводу ситуации с невыплатой пенсии, так как без разрешения «сверху» он не мог действовать.

В июне, после того, как должен был вступить в силу установленный статус участника войны, должны были быть начислены надбавки. Но этого не произошло. Пенсия пришла прежняя. Юрий обратился во все возможные инстанции, а также в Главную военную прокуратуру с просьбой подать иск в интересах Михаила Павловича.

Прошло больше двух месяцев, но ответов на заявления не было. Промежуточный ответ пришел только из прокуратуры ракетных войск стратегического назначения, где говорилось, что они направили заявление в 37-ю военную прокуратуру.

Лишь в сентябре Кертанов сообщил, что получил это заявление, но направил его в прокуратуру Каспийской флотилии. Замкнутый круг. Заместитель прокурора обосновал это тем, что не имеет полномочий, так как надзор над военным комиссариатом осуществляет прокуратура Каспийской флотилии. А позднее он еще и ответил на заявление, сообщив, что не усматривает никаких нарушений в том, что положенные надбавки не начали выплачивать с июня 2018 года.

От прокуратуры Каспийской флотилии ответа на заявление по пенсии участника войны так и не последовало. Зато пришел ответ по поводу летной пенсии, где они через четыре месяца после обращения наконец-то порекомендовали Михаилу Павловичу самостоятельно подать иск. Полностью слепому инвалиду первой группы в возрасте 92 лет.

Юрий подал заявление в Следственный комитет РФ. С июня по закону 4468-1 «О пенсиях военнослужащим» Михаилу Павловичу должны были платить надбавку, но этого так и не случилось. А еще удалось выяснить, что в одном только Ахтубинском военном комиссариате 18 таких случаев невыплат положенной летной пенсии.

«Новая» будет продолжать участвовать в судьбе Михаила Павловича Теплякова.