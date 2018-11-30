Не надо нам делать лучше

Довольно давно (лет чуть ли не десять назад) мы с писателем Александром Абрамовичем Кабаковым пили кофе в буфете «Коммерсанта» — мы оба тогда трудились в этом издательском доме. Говорили мы, разумеется, о литературе, а именно: о повести «Дубровский». «Дубровский», — говорил Кабаков, — квинтэссенция триллера. Там есть все: впечатляющий протагонист, переживающий, как и положено, внутренний конфликт любви и долга, впечатляющий антагонист, романтическая линия, препятствия, погоня и финал, в котором соединяются победа и поражение. Это сюжет на все времена.

Раз «на все», то, выходит, и на наше время, но за тем кофепитием переложить «Дубровского» в отечественную современность нам не удалось. Мы никак не могли придумать, в кого сегодняшнего переделать крестьян, готовых двинуться за своим барином в леса и стать разбойниками. Кто сейчас эти люди? Какие у них могут быть мотивировки? В итоге мы договорились, что тот, кто эту проблему решит, тот и все пенки с «Дубровского» снимет.

Наше предсказание оказалось не совсем точным. Вопрос, который поставил нас в тупик, решили наши друзья. Они вписали эту ситуацию в схему современных захватов властями и близкими им капиталистами территорий — для строительства коммерческих коттеджных поселков, олимпийских объектов или многоэтажек «под реновацию». Помните известный анекдот тоже примерно десятилетней давности: Красная Шапочка приходит к бабушке, стучится в дверь, ей открывает Волк и говорит: «Иди отсюда, теперь здесь офис».

«Вся Россия — наш офис!» — объявляют нам власти предержащие. Иногда (иногда!) эта их самодовольная уверенность вызывает сопротивление.

Но (и тут пора признаться в провале наших с Кабаковым предвидений) этот сценарий попал в тогдашнее неденежное и бесконечно затягивающееся кинопроизводство. И тот, кто помнит сериал и фильм «Дубровский» с Данилой Козловским в главной роли, понимает, что до тех самых блокбастерных «пенок», о которых рассуждали мы с Александром Абрамовичем, там дело не дошло.

Ситуация Дубровского у нас в стране продолжает воспроизводиться, иногда просто пугая близостью к оригиналу. «У меня сосед есть, мелкопоместный грубиян, я хочу взять у него имение», — говорит в начале повести Троекуров судейскому заседателю Шабашкину. Тот мнется, мол, хоть какая-то юридическая зацепка нужна, документы какие-нибудь, но получает сакраментальный ответ: «Врешь братец. В том-то и сила, чтобы без всякого права отнять то имение». То есть была бы эта «сила», а соответствующие права у ее обладателя как-нибудь да найдутся.

Вот, например, руководство строительной компании ПИК, с действиями которой уже полгода борются жители одного из микрорайонов в Кунцеве, предъявляет вроде бы несомненные юридические права на территорию, прилегающую к малоэтажным домам, да и на сами дома. Зеленые дворы предполагается застроить, некоторые дома снести, а жителей переселить в двадцатиэтажные башни, которые воздвигнут на этом месте.

Что думают по этому поводу сами жители, не кажется важным ни суду, который встал на сторону застройщика, ни, разумеется, самому застройщику.

Издание «Медуза» цитирует показательные слова представителя ПИК Никиты Андрианова о том, что все эти протесты просто недоразумение какое-то: ведь новые квартиры будут дороже, а он «не встречал еще ни одного человека, который был бы против увеличения своих активов в полтора раза». Если б Андриянов выглянул в окно до того, как охранники ПИК разогнали палаточный городок протестующих жителей, он бы встретил сразу много таких людей, но, знаете ли, не совпало.

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Недавно на странице в фейсбуке компании ПИК появился пост по поводу происходящего в Кунцеве. Сейчас под ним уже больше тысячи комментариев. Из получившейся огромной документальной драмы можно сделать два вывода. Первый: в SMM этой компании работают непрофессиональные и неталантливые люди. Второй: властная позиция «мы лучше вас знаем, как вам лучше», чем дальше, тем больше оскорбляет людей и, кажется, действительно может привести к протесту более значительному, чем палаточный городок, который можно разогнать, и жалоба в наш самый честный на свете суд.

«Все понимают, что пятиэтажки морально устарели», — пишет представитель застройщика (речь, заметим, идет не о хрущобах, а о зданиях с балконами и толстыми стенами). «Не надо решать за нас — что мы понимаем», — отвечают ему. И еще:

«Люди оскорблены неуважением, силовым вмешательством, отсутствием справедливости и высокомерной позицией застройщика, который «знает, как вам надо жить».

За его ответами в этом треде читается раздражение, что эти суетливые жители пятиэтажек мешают строить город-сад, как его себе представляет застройщик. В этой формулировке неизвестного мне пользователя Natalia Mesh сформулирована одна из основных проблем наших взаимоотношений с властью.

Между прочим, дела Троекурова пошли куда-то не туда как раз с того момента, как его люди стали вырубать у старика Дубровского рощу.