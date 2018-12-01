Можно ли спутать желтые жилеты с «коричневой чумой»

Приключения желтых жилетов на дорогах и улицах Франции продолжаются. Жилеты перекрывают трассы, блокируют нефтехранилища и заправки, а в субботу, 1 декабря, опять вышли на Елисейские поля. И хотя жилетов на улицах стало меньше (по сравнению с первым днем протестов), их политическое значение растет, с посланием к ним обращается президент, и уже «восемьдесят процентов опрошенных» выражают им свою поддержку. У костра народных протестов греются все оппозиционные партии, но правительство пытается переложить «факел ответственности» в руки «коричневой чумы». В ответ Марин Ле Пен «негодует» из-за «политиканских махинаций» правительства.

К началу третьей недели протестов можно сделать предварительный вывод о том, что власть проиграла все пиар-битвы с желтыми жилетами.

Показательными стали последние дни.

27 ноября президент обратился к народу с программной речью, объявив о создании Высшего совета по климату и зачитав избранные места из «стратегии экологических преобразований» в стране. Это была первая попытка прямого обращения Макрона к желтым жилетам. А желтый жилет, я напомню, это просто символ разнородного протеста, участниками которого становятся и поклонники левых, и фанаты ультраправых, и совсем небогатые люди (в основном), и средний класс.

Поваленный на землю вместе с ограждениями полицейский применяет слезоточивый газ против желтых жилетов. Фото: EPA

После прошлой акции на Елисейских полях в парижском суде по обвинению в беспорядках и ношении оружия оказались и 32-летний бездомный из лионского пригорода, и 26-летний житель курорта Тонон-ле-Бан, заявивший, что зарабатывает 8 тысяч в месяц. Судили и 27-летнюю «мать-одиночку», последним местом работы которой был «Макдональдс». Судили 40-летнего тюремного надзирателя, отставного военного, который пришел на Елисейские поля с молотком. Судили 35-летнего безработного, приехавшего из лиможской деревни, чтобы швырнуть камень в парижский газетный киоск.

Так что президент, можно сказать, обращался ко всему народу сразу.

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«Экологические преобразования» (из-за которых были повышены налоги на топливо, что и стало катализатором протестов ) не должны приводить к обеднению людей, подчеркнул президент. И сказал, что сделает систему топливного налогообложения «гибкой» — т.е. в случае роста цены барреля налоги будут снижаться.

уже было

Вице-президент оппозиционной партии «Республиканцы» Дамьен Абад напомнил, что «плавающий налог» уже применяли во времена президента Ширака, и это «снизило цену на бензин на два сантима за литр» и стоило бюджету 3 млрд евро.

Кроме того, Макрон дал слово, что «сделанные сегодня предложения» — далеко не последние. Но для выработки новых инициатив нужно «всем вместе» — и власти, и представителям гражданского общества — в ближайшие три месяца провести «широкомасштабные консультации» во всех регионах. И уже на основе этих «консультаций» можно будет выработать «новую экономическую и социальную модель», «которая всем нам нужна» — с учетом необходимости борьбы за экологически чистое будущее.

Таким образом президент хотел, с одной стороны, показать, что ЖЖ пора перейти к «конструктивной повестке», а с другой стороны — попытался оттянуть время: за три месяца, особенно с учетом рождественских праздников, костер протеста должен погаснуть.

Наконец, Макрон дал знак, что уважает ЖЖ: объявил, что министр экологии Франсуа де Рюжи «готов сегодня же принять» их «полномочных представителей». И не где-нибудь в минэкологии, а прямо в Елисейском дворце.

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Но желтые жилеты не поддались на «уловки».

«Господин Макрон только что подписался под продолжением протестов. И они, конечно, будут ужесточаться», — прокомментировала речь президента 51-летняя Жаклин Муро, гипнотерапевт из Бретани, которая вошла в число неформальных лидеров ЖЖ после того, как ее протестный ролик посмотрели 6 млн человек. «Нам нужны решения сегодня, здесь и сейчас, а не через три месяца», — не оставила президенту шансов госпожа Муро.

Приговор гипнотерапевта подтвердила соцслужба: 78% процентов опрошенных «считают предложения президента неубедительными». Кого, действительно, по-настоящему волнует обещание закрыть угольные электростанции к 2022 году, 14 атомных реакторов к 2035 году и отказаться от нефти к 2050-му?

Встреча двух «полпредов» ЖЖ с министром экологии не улучшила ситуацию. 33-летний водитель Эрик Друэ, выйдя из Елисейского дворца, призвал народ 1 декабря снова выйти на Елисейские поля. И выходить каждую субботу, пока власть не предложит «реальные меры» по «улучшению жизни».

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После этой угрозы уже премьер-министр Эдуар Филипп пригласил «представителей протеста» к себе в Матиньонский дворец на пятницу, 30 ноября, в 14.00. Ожидалось, что во дворец придут восемь самоназначенных «полпредов» ЖЖ.

Но водитель Друэ сразу же отказался идти к премьер-министру, а из остальных семи во дворец явились двое, при этом один, 26-летний Жазон Эрбер, сначала опоздал на полчаса, а потом сразу же вышел.

Представитель «желтых жилетов» Жазон Эрбер вышел к журналистам от встречи с министром экологии. Встреча состоялась в Елисейском дворце. Фото: EPA

«Я из вежливости позволил премьер-министру и министру экологии представиться, затем я тоже представился и проинформировал их о том, что не хочу продолжать дискуссию из-за того, что мне не позволили вести прямую трансляцию встречи», — сказал Эрбер толпе журналистов, дежуривших у выхода из резиденции премьера. Имя второго переговорщика Эрбер не назвал «из соображений безопасности». «Мы все получили много угроз и 99% этих угроз» исходило «от других желтых жилетов», — объяснил этот специалист по связям с общественностью городской агломерации Большой Ангулем.

Чуть позже, в сопровождении министра экологии, вышел премьер и заявил журналистам, что переговоры (с неназванным «желтым жилетом») длились чуть больше часа и были «интересными», «откровенными», «уважительными» и «полезными». «Обмен мнениями состоялся, — отчеканил премьер, — Состоялся с меньшим количеством представителей, чем я надеялся, но важно, что он состоялся».

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При этом премьер двое суток готовился к встрече: консультировался с деятелями партий, принимал представителей профсоюзов и бизнеса…

Бизнес выражал «глубокую обеспокоенность»: на носу рождественские праздники, а тут на красный кафтан Санта-Клауса, символизирующий время безудержных продаж, могут напялить смирительный желтый жилет. Подоспело с цифрами и министерство экономики: потери торговых сетей от протестов составили 35% в субботу, 17 ноября, и 17% в субботу, 24 ноября. Откликаясь на эти цифры, Федерация торговли и сбыта, выступила с пугающим заявлением: третий подряд протестный уик-энд может обернуться «катастрофой». А заместитель мэра Парижа сказал, что беспорядки, произошедшие на Елисейских 24-го ноября, стоили городу «больше миллиона евро» и это еще не окончательный подсчет. К слову, один только бутик «Диор» начитал убытков «больше миллиона».

Но что такое «три протестных уик-энда» для великой, вечно бастующей Франции?

И что такое «катастрофа» размером 17% потерянной прибыли на фоне грандиозных требований народа?

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Перед «встречей с премьером» «жилеты» передали в СМИ список из сорока «народных директив».

Там и рост минимальной пенсии до 1200 евро,

и минимальной зарплаты до 1300 («чистыми»)

и требование платить «всем избранникам» не больше средней з/п по стране.

Ограничить максимальную зарплату 15 тыс. евро.

Вернуть энергетические компании под контроль государства.

Прекратить закрытие региональных ж/д линий, школ, почтовых отделений и детских садов.

Сделать так, чтобы каждое законодательное предложение, собравшее 700 тысяч подписей, выносилось на референдум.

Снизить пенсионный возраст.

Увеличить гос. помощь для создания новых рабочих мест.

«Значительные средства на психиатрию» (так в документе).

Больше средств выделять на содержание правосудия, армии и полиции.

Если вы считаете эти требования популистскими, вы, вероятно, правы.

А откуда исходит главная популистская угроза?

В разгар прошлого митинга глава МВД Кристоф Кастанер заявил, что «погромщики действуют по призыву Марин Ле Пен». И намекнул, что «с 1934 года (то есть с дня ультраправого путча 06.02.1934 — ред.) на Елисейских полях были «только праздничные манифестации». Министра поймали на плохом знании истории: во-первых, в 1934-м коричневые собрались на площади Конкорд, а во-вторых, на Елисейских позднее были политические манифестации.

Следом за главой МВД высказался министр бюджета Жерар Дарманен: «Бастовали не желтые жилеты, а коричневая чума».

Хотя другой «чумы» — ультралевых и анархистов — среди погромщиков было больше.

Перед тем митингом Ле Пен написала в твиттере: «Чем оправдать запрет французскому народу митинговать на Елисейских полях, где проходит много других массовых собраний (празднование победы на чемпионате мира, Новый год)?». Потом она добавила: вы либо закройте Елисейские поля, если вы запретили там митинговать, либо не запрещайте.

Но в пятницу, 30 ноября, глава МВД сначала выпустил коммюнике, в котором опять назвал грядущий митинг на Елисейских незаконным, а следом — в телеэфире — рассказал о том, что полиция будет пускать протестующих, но досматривая сумки.

«Не страшно потратить политический капитал, если ты осуществляешь реформы. В руки экстремистов людей толкает беспомощность государства», — именно так, согласно источнику Figaro, президент Макрон ответил на предложение о временном отказе от некоторых непопулярных мер.

Положительного эффекта от реформ протестующие пока не чувствуют. Беспомощность государства — вполне вероятно.

И в придачу к этому «гос. мужи» зачем-то демонизируют мадам Ле Пен, которая всего полтора года назад, на президентских выборах показала, чего она стоит.

Еще не хватало, чтобы сейчас в эфир вышел премьер-министр и заявил, что на переговоры 30 ноября в «желтом жилете» к нему приходила Марин Ле Пен.