«Следствие подшаманило»

Мещанский суд Москвы продолжает рассматривать по существу дело «Седьмой студии». За пределами суда о процессе позволил себе высказаться министр культуры Владимир Мединский, в интервью «Дождю» назвавший обвиняемых, в том числе и Кирилла Серебренникова, «уважаемыми и симпатичными людьми», которым суд, как он надеется, вынесет «предельно мягкий приговор».

В суде между тем 30 ноября происходило следующее: прокурор Лавров весь день оглашал документы, соотносимость которых с уголовным делом установить в зале не смог никто. Так, 10-й том содержал расчетные ведомости на имя некоего Курбанова за февраль и март 2013 года, ведомости за апрель и май были вовсе без упоминания фамилий. Бывший гендиректор «Гоголь-центра» и продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский попросил судью Ирину Аккуратову обратить внимание, что перечисленные документы были без подписей. Судья на это никак не отреагировала.

11-й том начинался с некоего сопроводительного письма из Минкультуры.

Прокурор Лавров прочитал заголовок и перелистнул страницу. Малобродский попросил зачитать письмо целиком. Гособвинитель отказался.

Следом шли документы об участии «Седьмой студии» в конкурсе на проведение «Платформы»: госконтракты, план мероприятий. Внимание судьи пыталась в этот раз привлечь Софья Апфельбаум: это были невизированные экземпляры, то есть копии оригиналов, сданных в канцелярию Минкультуры. Оригиналы к делу почему-то приложены не были.

— То есть в деле у нас не оригиналы, а копии неизвестно чего, — поддержала подсудимую адвокат Ксения Карпинская. — Это не доказательства.

— Попрошу не давать оценку доказательствам, — отрезала судья Аккуратова, а прокурор продолжил зачитывать документы: промежуточный акт оказания услуг с подписями бывшего гендиректора «Седьмой студии» Итина и помощницы Серебренникова Анны Шалашовой, творческий отчет «Платформы» за 2011 и 2012 годы.

— Ваша честь, в соответствии с процессуальным законодательством оглашение документов может происходить полностью или частично, но если обвинение не зачитывает, что конкретно в этих документах доказывает вину наших подзащитных, то для нас это просто названия, — возмутился адвокат Дмитрий Харитонов. — Перечисление названий — это еще не доказательства.

Замечание осталось без ответа.

— «Хардкор, только хардкор», — пробормотал прокурор Лавров скучающим голосом

— он зачитывал список проведенных «Седьмой студией» показов.

За этим последовал финансовый отчет, в котором упоминалась сумма 70 млн рублей, за подписью Серебренникова. Серебренников, правда, своей подписи в документе не узнал, как и в последующих бумагах финансовой отчетности.

Как заметил адвокат Харитонов, в сопроводительном письме к материалам дела Минкультуры указывало, что ФСБ был представлен 871 лист уголовного дела — вся документация Минкультуры, связанная с «Седьмой студией». Из них в деле остались почему-то только 247 листов. При этом в деле есть документы, которые непонятно как оказались в материалах.

— Очевидно, что в Министерстве культуры их быть не могло, поэтому происхождение этих документов неизвестно, — сказал Харитонов.

Почти половину 15-го тома занимает справка по лицевому счету «Седьмой студии». В реальности документ насчитывает 222 листа, но в деле ему отведено меньше ста страниц. На вопрос адвоката, где остальная часть документа, ни прокурор, ни судья не ответили.

Далее обвинитель зачитывал документы с отчетами о проведенных мероприятиях «Платформы» и с документами о продаже билетов.

— Нужно ли зачитывать названия мероприятий? — устало спросил Лавров.

— Ну обвинение же говорит, что этих мероприятий не было, вот и зачитывайте, — усмехнулся Харитонов. Обвинитель покорно продолжил читать.

Среди проведенных мероприятий значился и спектакль «Сон в летнюю ночь», которого, по мнению следствия, никогда не существовало (читайте рецензию на спектакль в «Новой газете» за 2012 год).

…21-й том дела начинался с карточек бухгалтерского счета.

— У вас точно двадцать первый том? — уточнил адвокат Харитонов и заметил, что в его копии дела этот том начинается с других материалов.

— Подшаманило следствие, — усмехнулась адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова.

…25-й том начинался с протокола осмотра оптического диска, содержащего запись разговора. Обвинитель отказался оглашать материалы прослушки под предлогом того, что «все присутствующие ознакомлены».

— Кроме суда, — заметила Поверинова.

Замечание осталось без ответа.

В четвертом часу дня читку пьесы «Дело 7-й студии» суд приостановил до утра понедельника.