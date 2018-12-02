Обвиняемые по делу «Сети» объявили голодовку

Для ознакомления с материалами дела обвиняемым создали «избу-пытальню». Как сообщают родители фигурантов, их сыновей пристегивают наручниками к батарее, такие читки длятся по 8 часов в день и проходят в присутствии пытавших их оперативников под угрозы нового насилия. 29 ноября Дмитрия Пчелинцева поместили в карцер, где он объявил голодовку. В знак солидарности объявил голодовку и Андрей Чернов, информация об участии в ней других фигурантов будет обнародована в ближайшие дни.

Дмитрия Пчелинцева отправили в карцер за то, что якобы во время прогулки заговорил с другими заключенными. Подписать заявление о признании вины в нарушении режима он отказался и объявил голодовку, о чем письменно уведомил начальника СИЗО Олега Исханова и прокурора, заявив о необоснованном помещении в карцер.

Аналогичные жалобы поступали и от других молодых людей: Неоднократно сидел в карцере Василий Куксов, побывал там и тяжело больной Арман Сагынбаев, Илью Шакурского помещали в карцер 5 раз, Андрея Чернова — 10.

Схема у всех схожая: во время прогулки кто-то из заключенных по другим делам кидает парням приветствие, те на него отвечают — вот и нарушение режима. Или, как было в случае с Сагынбаевым и Черновым, у них вдруг находят «запрещенку». С Арманом такое произошло после того, как отказался от признательных показаний и заявил о пытках.

«У моего сына, по возвращении в изолятор после суда, обнаружили бритвенное лезвие, — рассказала мама Армана, Елена Стригина. — Он был ошарашен — где я мог его взять-то, сидя в камере? А ему отвечают — значит, из суда с собой привез».

О подброшенном бритвенном лезвии заявлял и Андрей Чернов. С его слов, лезвие подложил ему в карман сотрудник ФСИН, препровождая в камеру после свидания с адвокатом. Он же под видеозапись и извлек этот запрещенный предмет при обыске. А после помещения в карцер другой ФСИНовец (ранее понуждавший Андрея написать заявление об отказе в посещениях членов ОНК) доходчиво разъяснил: если не будешь сотрудничать с ФСБ, тебя «утопят».

С тех пор, как обвиняемые стали знакомиться с материалами дела, карцеру придали функцию своеобразного ускорителя этого процесса – говорят, старший следователь Валерий Токарев нацелился закончить с ним к 10 декабря.

Адвокат Анатолий Вахтеров рассказал о посещении своего подзащитного Ильи Шакурского начальником СИЗО Олегом Исхановым – с расспросами о том, с какой скоростью Илья знакомится с материалами дела. Ответ, видимо, не удовлетворил. После чего последовал инцидент на прогулке – когда Илья ответил на приветствие другого заключенного. Шакурский сообщил о давлении своему адвокату, поданное на имя прокурора Пензенской области заявление сподвигло руководство СИЗО на отмену карцера.

Другому фигуранту, Максиму Иванкину, карцера избежать не удалось: по его словам, наказанию за якобы допущенное нарушение режима также предшествовало посещение Олега Исханова, интересовавшегося, как быстро Максим знакомится с материалами дела.

По сообщению адвокатов, при ознакомлении в здании УФСБ всех фигурантов пристегивали наручниками — к лестничным перилам, горячей батарее или друг к другу, так и читали по 8 часов в день. После того, как Пчелинцев и Шакурский отказались изучать материалы дела в таких условиях, ознакомление стали проводить в присутствии оперативника — того, что участвовал в их пытках, как утверждают обвиняемые. С их слов, при чтении материалов дела этот оперативник постоянно находился с ними в одном помещении и вместе со своими коллегами угрожал насилием.

Михаила Кулькова определили читать тома дела под лестницей, приковав наручниками к перилам. При этом, рассказывают в «Родительской сети», сотрудники ФСБ снимали его на видео, комментируя: «вот террористы из «Сети» знакомятся с материалами дела».

Чтобы обезопасить себя, обвиняемые написали заявление о проведении ознакомления только в присутствии адвокатов. Теперь этот процесс происходит только в СИЗО.

«Очевидно, что все эти меры — метод психологического и физического насилия, — отмечает адвокат Анатолий Вахтеров. — Налицо признаки давления следственной группы во главе со старшим следователем Валерием Токаревым. Какая цель? Ускорить процесс ознакомления, чтобы опередить результаты расследований по заявлениям фигурантов о пытках. Хотят запугать ребят. А они борются, как могут в этих условиях».

Родители пензенских фигурантов дела «Сети» направили открытое обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову и его коллеге по СПЧ Евгению Мысловскому. Призывая незамедлительно посетить их детей: «Вы – наша последняя надежда […] только ваш визит может помочь нам в соблюдении наших прав, как минимум, при ознакомлении с материалами дела, и борьбе с пытками в России».